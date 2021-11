KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (November 17, 2021).

============================================================================================= CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ============================================================================================= Member Company Turnover Rates Name of Shares ============================================================================================= MRA Sec. AGP Limited 3,000 102.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 102.00 M. M. M. A. Khanani Allied Bank Ltd. 913 79.00 Total/Weighted Avg. Rate 913 79.00 JS Global Cap. Azgard Nine Ltd. 1 16.50 Total/Weighted Avg. Rate 1 16.50 M. M. M. A. Khanani Cyan Limited 2,100 34.45 Total/Weighted Avg. Rate 2,100 34.45 M. M. M. A. Khanani Dost Steels Ltd. 1,000 3.95 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 3.95 M. M. M. A. Khanani Engro Corporation 3,731 284.20 Total/Weighted Avg. Rate 3,731 284.20 M. M. M. A. Khanani Engro Fertilizers 1,338 76.41 Total/Weighted Avg. Rate 1,338 76.41 M. M. M. A. Khanani Engro Power Qadirpur 500 18.04 Total/Weighted Avg. Rate 500 18.04 M. M. M. A. Khanani Equity Mod. 655 8.34 Total/Weighted Avg. Rate 655 8.34 M. M. M. A. Khanani Exide Pak. Ltd. 359 386.00 Total/Weighted Avg. Rate 359 386.00 M. M. M. A. Khanani Fauji Foods Limited 6,000 11.71 Fikree's (SMC) 39,500 11.90 Total/Weighted Avg. Rate 45,500 11.87 M. M. M. A. Khanani Faysal Bank 3,521 26.01 Total/Weighted Avg. Rate 3,521 26.01 M. M. M. A. Khanani Habib Bank Ltd. 210 124.66 Total/Weighted Avg. Rate 210 124.66 M. M. M. A. Khanani Habib Sugar 7,681 32.25 Total/Weighted Avg. Rate 7,681 32.25 M. M. M. A. Khanani HBL Growth Fund 1,012 7.25 Total/Weighted Avg. Rate 1,012 7.25 M. M. M. A. Khanani Huffaz Pipe 376 21.53 Total/Weighted Avg. Rate 376 21.53 M. M. M. A. Khanani I. C. I. Pakistan 500 772.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 772.50 M. M. M. A. Khanani IBL HealthCare Ltd. 682 80.00 Total/Weighted Avg. Rate 682 80.00 M. M. M. A. Khanani Ismail Ind. 1,753 450.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,753 450.00 M. M. M. A. Khanani Jah. Siddiqui & Co. 6,000 20.05 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 20.05 M. M. M. A. Khanani JS Bank Ltd. 500 4.77 Total/Weighted Avg. Rate 500 4.77 M. M. M. A. Khanani K-Electric Limited 3,000 3.37 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 3.37 M. M. M. A. Khanani Merit Package 1,000 12.98 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 12.98 M. M. M. A. Khanani Mirpurkhas Sugar 679 116.47 Total/Weighted Avg. Rate 679 116.47 M. M. M. A. Khanani Murree Brewery 60 464.60 Total/Weighted Avg. Rate 60 464.60 M. M. M. A. Khanani National Foods 562 161.61 Total/Weighted Avg. Rate 562 161.61 M. M. M. A. Khanani NIMIR IND. CHEM 1,000 130.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 130.00 M. M. M. A. Khanani Noon Sugar 407 65.00 Total/Weighted Avg. Rate 407 65.00 M. M. M. A. Khanani Oil & Gas Dev. 3,451 83.98 Total/Weighted Avg. Rate 3,451 83.98 M. M. M. A. Khanani P. S. O. 6,454 182.25 Total/Weighted Avg. Rate 6,454 182.25 M. M. M. A. Khanani P.T.C.L.A 5,000 9.08 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 9.08 M. M. M. A. Khanani Pak Elektron 125 24.98 Total/Weighted Avg. Rate 125 24.98 M. M. M. A. Khanani Pak Gen. Ins. 218 3.89 Total/Weighted Avg. Rate 218 3.89 M. M. M. A. Khanani Pak Refinery 3,800 15.65 Total/Weighted Avg. Rate 3,800 15.65 M. M. M. A. Khanani Pak. Int. Bulk Termi 37,087 8.05 Total/Weighted Avg. Rate 37,087 8.05 M. M. M. A. Khanani Pakistan Oxygen Ltd. 1,833 157.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,833 157.00 M. M. M. A. Khanani Pakistan Petroleum 1,180 74.68 Total/Weighted Avg. Rate 1,180 74.68 Arif Habib Ltd. Pakistan Stock Exch 500,000 16.05 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 16.05 Equity Master Sec. Panthers Tyres Ltd 500 43.90 Total/Weighted Avg. Rate 500 43.90 M. M. M. A. Khanani Pervez Ahmed Con. 3,500 1.15 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 1.15 M. M. M. A. Khanani Searle Company Ltd. 5,135 167.83 Total/Weighted Avg. Rate 5,135 167.83 M. M. M. A. Khanani Shakarganj Ltd. 898 46.07 Total/Weighted Avg. Rate 898 46.07 M. M. M. A. Khanani Shell Pakistan 1,274 133.25 Total/Weighted Avg. Rate 1,274 133.25 M. M. M. A. Khanani Siddiqsons Tin Plate 2,919 12.19 Total/Weighted Avg. Rate 2,919 12.19 M. M. M. A. Khanani Sui Southern Gas 24,954 10.73 Total/Weighted Avg. Rate 24,954 10.73 M. M. M. A. Khanani Summit Bank Limited 1,868 2.34 Total/Weighted Avg. Rate 1,868 2.34 Next Capital Systems Ltd. 30,000 802.00 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 802.00 M. M. M. A. Khanani Treet Corporation 5,683 41.79 Total/Weighted Avg. Rate 5,683 41.79 AL Habib Cap. Mkt. TRG Pakistan Ltd. 290,000 111.62 FDM Capital 500 120.67 Topline Sec. 10,000 111.62 MRA Sec. 250 120.67 Total/Weighted Avg. Rate 300,750 111.64 ============================================================================================= Total Turnover 1,024,669 =============================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021