KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (November 5, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Apnoia Disc. Trans Marine 04-11-2021 Mogas (Pvt) Ltd OP-3 Lucia Solis Disc. Alpine Marine 02-11-2021 Mogas Services B-1 Stolt Lerk Load Alpine Marine 02-11-2021 Ethanol Services B-2 Dm Jade Load Eastwind Shippi 04-11-2021 Chemical Company B-4 Grace Disc. Sirius Logisiti 04-11-2021 Clinkers Pakistan B-9/B-8 X-Press Disc. Load X-Press 04-11-2021 Anglesey Container Feeders Shipping B-10/B-11 Diva Disc. WMA Ship 30-10-2021 DAP Care Services B-11/B-12 Asia Load Universal 02-11-2021 Ruby IV Clinkers Shipping Pvt. Ltd B-14/B-15 Quang Disc. Trans Maritime 02-11-2021 Vinh 89 Sugar Pvt. Ltd B-16/B-17 Belisland Disc M. Internationa 29-10-2021 Wheat Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-21/B-20 Pacific Disc. Ocean Pride 27-10-2021 Bulker Sugar Shipping B-24/B-25 Cl Alice Disc.Rock WMA Ship 02-11-2021 Phosphate Care Services B-25 Phoenix Disc.Vehicle N Y K Lines 04-11-2021 Leader Access pakistan ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Sapt-4 Gfs Perfect Disc. Load Eastwind 05-11-2021 Container Shipping Company ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= DM Jade 05-11-2021 Load Chemical Eastwind Shipping Company ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Msc Nicole 05-11-2021 D/L Container Msc Agency Pakistan (Pvt) Ltd. BW Kallang 05-11-2021 D/55000 Mogas Alpine Marine Services (Pvt) Ltd Bow Platinum 05-11-2021 D/3171 Gac Pakistan Chemical (Pvt) Limited. PIS Polaris 05-11-2021 L/15000 Naphtha Alpine Marine Services (Pvt) Ltd Celsius Naples 05-11-2021 D/L Container United Marine Agencies Pvt Ltd Northern 06-11-2021 D/L Container Oceansea Shipping Guard Pvt Ltd. Hyundai 06-11-2021 D/L Container United Marine Bangkok Agencies Pvt Ltd Oel Kedarnath 06-11-2021 D/L Container Eastwind Shipping Company Ltd Actuaria 06-11-2021 D/L Container Allied Logistic (SMC-Pvt)Ltd Apl Florida 06-11-2021 D/L Container Cma Cgm Pakistan (Pvt) Ltd TS Singapore 06-11-2021 D/L Container Sharaf Shipping Agency (Pvt) Ltd. Sofia Express 06-11-2021 D/L Container Hapag-Lloyd Pakistan (Pvt) Ltd Ceylon Breeze 06-11-2021 L/28000 Rice Ocean Services (Pvt) Ltd Hai Duong 68 06-11-2021 L/5677 Seahawks General Cargo (Pvt) Limited Great 61 06-11-2021 L/59000 Clinkers Crystal Sea Services (Pvt)Ltd. ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= American Highway 05-11-2021 Car Carrier - Chemtrans Arctic 05-11-2021 Tanker - Yasa Pembe 05-11-2021 Fertilizer - =============================================================================

