KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Sui Northern Gas Pipelines Ltd 02-10-2021 14:30 Sui Northern Gas Pipelines Ltd 02-10-2021 14:30 Gharibwal Cement Ltd 02-10-2021 17:00 Hamid Textile Mills Ltd 02-10-2021 11:30 Landmark Spinning Industries Ltd 04-10-2021 15:30 Huffaz Seamless Pipe Industries Ltd 04-10-2021 16:00 Mari Petroleum Company Ltd 04-10-2021 14:00 Burshane LPG (Pakistan) Ltd 04-10-2021 11:15 Premium Textile Mills Ltd 04-10-2021 11:00 Gammon Pakistan Ltd 04-10-2021 11:00 Idrees Textile Mills Ltd 04-10-2021 15:00 Olympia Mills Limited 04-10-2021 11:00 First Imrooz Modaraba 04-10-2021 10:30 First Capital Equities Ltd 04-10-2021 12:00 The Searle Company Ltd 04-10-2021 12:00 Media Times Limited 04-10-2021 11:00 First Equity Modaraba 04-10-2021 15:30 Khyber Tobacco Company Ltd 04-10-2021 14:30 Sally Textile Mills Ltd 04-10-2021 12:30 Air Link Communication Ltd 04-10-2021 15:00 Metropolitan Steel Corporation Ltd 05-10-2021 11:00 Invest Capital Investment Bank Ltd 05-10-2021 10:30 S .S. Oil Mills Limited 05-10-2021 11:00 Redco Textiles Limited 05-10-2021 11:00 Hala Enterprises Ltd 05-10-2021 15:45 Shahzad Textile Mills Ltd 05-10-2021 12:30 B .F. Modaraba 05-10-2021 11:30 Crescent Jute P roducts Ltd 05-10-2021 13:00 Bilal Fibres Limited 05-10-2021 10:00 Pervez Ahmed Consultancy Services Ltd 05-10-2021 14:00 Nadeem Textile Mills Ltd 05-10-2021 14:30 TRG Pakistan Limited 05-10-2021 19:00 Husein Industries Ltd 05-10-2021 11:00 D .M. Textile Mills Limited 05-10-2021 16:00 An Textile Mills Limited 05-10-2021 11:00 Pace (Pakistan) Limited 05-10-2021 11:00 Tri-Star Mutual Fund Limited 05-10-2021 14:00 First Capital Securities Corporation Ltd 05-10-2021 12:00 First Tri-Star Modaraba 05-10-2021 14:30 Tri-Star Power Limited 05-10-2021 15:00 Sana Industries Ltd 05-10-2021 17:00 Hafiz Limited 06-10-2021 11:30 Dadabhoy Sack Limited 06-10-2021 11:30 Samin Textiles Limited 06-10-2021 11:30 Dost Steels Limited 06-10-2021 16:30 Data Agro Limited 06-10-2021 11:30 Beco Steel Limited 06-10-2021 15:00 Colony Textile Mills Ltd 06-10-2021 11:00 First Fidelity Leasing Modaraba 06-10-2021 11:30 Crescent Cotton Mills Ltd 06-10-2021 11:30 Dadabhoy Cement Industries Ltd 06-10-2021 11:00 Ados Pakistan Limited 07-10-2021 11:00 Leiner Pak Gelatine Ltd 07-10-2021 10:00 =========================================================

Copyright Business Recorder, 2021