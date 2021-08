KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (August 13, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Ocean Load Trans 28-07-2021 Pluto Naphtha Maritimes B-1 Sc Disc Alpine Marine 12-08-2021 Hong Kong Chemical Services B-3/B-2 Hony Disc. General Sea Hawks 12-08-2021 Future Cargo Pvt. Ltd B-4 Medi Load Ocean 11-08-2021 Hakata Clinkers Services B-5 Yasa Load Barite Crystal Sea 10-08-2021 Aysen Lumps Services B-6/B-7 Wan Hai 613 Disc. Load Riazeda 10-08-2021 Container Pvt. Ltd B-8/B-9 X-press Disc. Load X-press Feeders 12-08-2021 Bardsey Container Shipping B-10/B-11 San Disc. Water Link 04-08-2021 Sebastian Sugar Pakistan B-11/B-12 Concaran Disc North Star 09-08-2021 Wheat International B-13/B-14 Caledonia Disc. Load Gloden 11-08-2021 Container Shipping Lines B-14/B-15 Glory Disc. Soya Ocean 03-08-2021 Navigator Bean Seeds Services B-16/B-17 Josco Load Crystal Sea 09-08-2021 Taicang Clinkers Services Nmb-1 Habibi Load Rice N.S Shipping 29-07-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-25/B-24 Amis Nature Load Sea Trade 12-08-2021 Clinkers Shipping B-27/B-26 Shiling Disc. Load OOCL 11-08-2021 Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Caledonia 13-08-2021 Disc. Load Gloden Container Shipping Lines X-press Bardsey 14-08-2021 Disc. Load X-press Feeders Container Shipping ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Scf Prime 13-08-2021 D/60000 Mogas Alpine Marine Services Ym Excellence 13-08-2021 D/L Container In Shipping Pvt. Ltd Independent Spirit 13-08-2021 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Al Soor II 14-08-2021 D/10957 Jet Oil Gac Pakistan Pvt. Ltd M.T Lahore 14-08-2021 D/68000 Pakistan national Crude Oil Shipping Corp Dm Condor 14-08-2021 D/4000 East Wind Chemical Shipping Company Ital Lirica 14-08-2021 D/L Container Green Pak Shipping Merry Star 14-08-2021 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd As Roberta 14-08-2021 D/L Container Diamond Shipping ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hellas Explorer 13-08-2021 Tanker - Nagoya Express 13-08-2021 Container Ship - Onxy-1 13-08-2021 Container Ship - =============================================================================

