KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (August 3, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Yamilah-III Disc. Alpine 31-07-2021 Mogas Marine Services OP-2 Argeus Disc. PNSC 31-07-2021 Crude Oil B-5 Unity Disc. PNSC 27-07-2021 Sugar B-6/B-7 Oel Disc. East Wind 01-08-2021 Kedarnath Load Shipping Co. Container B-8/B-9 Independent Dsic. Riazeda 02-07-2021 Spirit Load Pvt. Ltd Container B-14/B-15 Lem Disc. Canola Ocean 22-07-2021 Geranium Services B-16/B-17 Grace Load Sirius 02-08-2021 Clinkers LOGISTIC PAKISTAN ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-26/B-27 Csl Sophie Disc. Ocean 31-07-2021 Load Sea Shipping Container B-28/B-29 Teera Bhum Disc. Cosco 01-08-2021 Load Shipping Container Lines Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oel Kedarnath 04-08-2021 Disc. Load Container East Wind Shipping Co. ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Oocl Genoa 03-08-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Hyundai 03-08-2021 D/L Container United Marine Agencies Privilege Mohar 03-08-2021 L/21250 Cement Sirius Logistic Fu Hai 03-08-2021 D/38326 General Cargo Legend Shipping & Logistic Ct Ace 04-08-2021 d/2000 chemical East Wind Shipping Company Team Focus 04-08-2021 L/28200 Rice Asia Marine Pvt. Ltd San Sabastian 04-08-2021 D/30700 Sugar Water Link Pakistan ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Aal Singapore 03-08-2021 General Cargo - Demeter 03-08-2021 Car Carrier - Leader Ever Alliance 03-08-2021 Pet Coke - Csl Sophie 03-08-2021 Container Ship - Ningbo 03-08-2021 Container Ship - Express Teera Bhum 03-08-2021 Container Ship - Argeus 03-08-2021 Tanker - Apl Florida 03-08-2021 Container Ship - Tug Baltic 03-08-2021 Tug - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 KSL General Legend 02.08.2021 Heng Yeng Cargo MW-2 Wo Steel coil Cosco 31.07.2021 Long Song HFP&S Jasco Coal Wilhelmsen 02.08.2021 Taicang ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Indian Coal Wilhelmsen 01.08.2021 Solidarity ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak 02.08.2021 Bentonville QICT Maersk Containers Maersk Pak 03.08.2021 Columbus ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC Pak 02.08.2021 Denisse QICT MSC Containers MSC Pak 03.08.2021 Tianjin ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Bulk Soya bean WMA Shipcare 27.07.2021 Greece ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Al-Deebel LNG G.S.A 02.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Gion Trader Chemicals East Wind 02.08.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Dorado Palm oil Alpine 03.08.2021 Hellespoint Condensate Alpine -do- Progress Port Estrela Coal Sino Trans -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Maersk Containers Maersk Pak 03.08.2021 Bentonville MSC Denisse Containers MSC Pak -do- Gion Trader Chemicals East Wind -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= SCF Prime Gas oil Alpine 03.08.2021 Gulf Mews Chemicals Alpine -do- Al-Jassasiya LNG G.S.A -do- Wealthy Palm oil Alpine -do- Loyal Summer Palm oil Alpine Waiting for berth Ploeg Zircon Palm oil Alpine - GT Confidence Palm oil Alpine - NCC Tihama Palm oil Alpine - Chemtrans Gas oil Wilhelmsen - Arctic Sea Tiger Gas oil Alpine - Pacific Mogas Alpine - Diamond Maple Harbour Steel coil Gulg Agency - Epic ST Chemicals Alpine - Thomas BBG Ocean Coal Sino Trans - New Destiny Coal East Wind - Attiki Coal East Wind - Medi Hakata Coal East Wind - Lausanne Coal Wilhelmsen - PAC Athena Wind Mill Sino Trans - Pacific Diamond Mogas Alpine - Prestigious Furnace oil Alpine - Karachi Furnace oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Irenes Ray Containers Maersk Pak 05.08.2021 Cap CXarmel Containers Maersk Pak 06.08.2021 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021