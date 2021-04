YOUR RUPEE LAST MONTH

KARACHI: Following currency fluctuations took place in foreign exchange rates during the last month. (March 1 to 31, 2021)

======================================================================================================== T T CLEAN BUYING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY ======================================================================================================== 26.02.2021 LAST MONTH RATES Previous Month 01.03.2021 31.03.2021 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Month Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs -Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 158.5 158.1 153.1 153.1 31/03/2021 158.1 01/03/2021 - 5.350000 -3.38 U.K 221.640 221.110 210.180 210.180 31/03/2021 221.110 01/03/2021 - 11.460000 -5.17 Japan 1.494100 1.483700 1.380900 1.380900 31/03/2021 1.483700 01/03/2021 - 0.113200 -7.58 Euro 193.500 191.820 179.260 179.260 31/03/2021 191.820 01/03/2021 - 14.240000 -7.36 ======================================================================================================== T.T. & O.D. SELLING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Appreciation - Depreciation ======================================================================================================== 26.02.2021 LAST MONTH RATES Previous Month 01.03.2021 31.03.2021 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Month Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs -Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 159.0 158.6 153.6 153.6 31/03/2021 158.6 01/03/2021 - 5.350000 -3.37 U.K 222.340 221.810 210.860 210.860 31/03/2021 221.810 01/03/2021 - 11.480000 -5.16 Japan 1.498800 1.488400 1.385400 1.385400 31/03/2021 1.488400 01/03/2021 - 0.113400 -7.57 Euro 194.110 192.420 179.850 179.850 31/03/2021 192.420 01/03/2021 - 14.260000 -7.35 ========================================================================================================

