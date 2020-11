Mutual Funds Association of Pakistan

KARACHI: Mutual Funds Association has issued open-end funds daily prices for Friday (November 20, 2020)

=========================================================================================================================================================== Names Asset Manager Category Offer Repurchase Validity of Fund Price Price (Dates) =========================================================================================================================================================== AKD Aggressive Income AKD Investment Management Ltd Aggressive Fixed Income 52.7185 52.1965 19-Nov-20 Fund (AKD Income Fund) Alfalah GHP Income Multiplier Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Aggressive Fixed Income 56.5494 54.6952 20-Nov-20 Askari High Yield Scheme Pak Oman Asset Management Co. Ltd Aggressive Fixed Income 108.0795 105.6909 20-Nov-20 BMA Chundrigar Road Savings Fund BMA Asset Management Co. Ltd Aggressive Fixed Income 8.518 8.4337 20-Nov-20 Faysal Income & Growth Fund Faysal Asset Management Ltd Aggressive Fixed Income 111.96 109.76 20-Nov-20 Pakistan Income Enhancement Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Aggressive Fixed Income 56.5977 55.3469 20-Nov-20 UBL Growth & Income Fund UBL Fund Managers Ltd Aggressive Fixed Income 88.9575 87.4705 19-Nov-20 (United Growth & Income Fund)-Income Alfalah GHP Value Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Asset Allocation 58.9161 56.9843 19-Nov-20 Allied Finergy Fund ABL Asset Management Co. Ltd Asset Allocation 10.1414 9.8003 20-Nov-20 Askari Asset Allocation Fund-B Pak Oman Asset Management Co. Ltd Asset Allocation 40.6207 39.5047 20-Nov-20 AWT Asset Allocation Fund AWT Investments Ltd Asset Allocation 92.16 89.13 19-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Asset Allocation Fund Faysal Asset Management Ltd Asset Allocation 54.07 52.49 20-Nov-20 Faysal Financial Value Fund Faysal Asset Management Ltd Asset Allocation 114.43 111.09 20-Nov-20 First Habib Asset Allocation Fund AL Habib Asset Management Ltd Asset Allocation 99.425 97.4755 19-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) Lakson Asset Allocation Lakson Investments Ltd Asset Allocation 154.5357 150.7665 19-Nov-20 Developed Markets Fund Lakson Tactical Fund Lakson Investments Ltd Asset Allocation 99.5532 97.125 20-Nov-20 MCB Pakistan Asset Allocation Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Asset Allocation 79.3452 76.7436 19-Nov-20 NBP Sarmaya Izafa Fund NBP Fund Management Ltd Asset Allocation 16.7484 16.1992 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Asset Allocation Fund National Investment Trust Ltd Asset Allocation 11.2778 11.0027 20-Nov-20 Pak Oman Advantage Pak Oman Asset Management Co. Ltd Asset Allocation 46.7519 45.4674 20-Nov-20 Asset Allocation Fund UBL Asset Allocation Fund UBL Fund Managers Ltd Asset Allocation 150.7143 148.195 20-Nov-20 HBL Multi Asset Fund HBL Asset Management Ltd Balanced 105.346 103.0178 20-Nov-20 NBP Balanced Fund NBP Fund Management Ltd Balanced 19.0097 18.3864 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Pakistan Capital Market Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Balanced 11.51 11.26 20-Nov-20 Unit Trust of Pakistan JS Investments Ltd Balanced 163.95 158.57 20-Nov-20 ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 0 10.0183 20-Nov-20 (ABL Special Saving Plan I) ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 10.463 10.2258 20-Nov-20 (ABL Special Saving Plan II) ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 10.3527 10.118 20-Nov-20 (ABL Special Saving Plan III) ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 0 10.0484 20-Nov-20 (ABL Special Saving Plan IV) UBL Special Savings Plan I UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 108.6402 108.3404 20-Nov-20 UBL Special Savings Plan II UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 108.7952 107.9014 20-Nov-20 UBL Special Savings Plan III UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 112.7926 111.866 20-Nov-20 UBL Special Savings Plan IV UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 108.0197 107.3014 20-Nov-20 UBL Special Savings Plan V UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 100.9944 98.7119 20-Nov-20 UBL Special Savings Plan VI UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 105.3545 104.6539 20-Nov-20 UBL Special Savings Plan VIII UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 102.2194 100.4868 20-Nov-20 ABL Stock Fund ABL Asset Management Co. Ltd Equity 14.1323 13.8119 20-Nov-20 AKD Opportunity Fund AKD Investment Management Ltd Equity 97.2 94.3 19-Nov-20 Alfalah GHP Alpha Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Equity 65.66 63.51 20-Nov-20 Alfalah GHP Stock Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Equity 114.4352 111.2912 20-Nov-20 Atlas Stock Market Fund Atlas Asset Management Ltd Equity 637.1791 623.0971 20-Nov-20 AWT Stock Fund AWT Investments Ltd Equity 91.75 89.72 19-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Stock Fund Faysal Asset Management Ltd Equity 53.1 51.55 20-Nov-20 First Capital Mutual Fund-B First Capital Investments Ltd Equity 0 7.2404 20-Nov-20 First Habib Stock Fund AL Habib Asset Management Ltd Equity 82.6416 81.0212 19-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) Golden Arrow Stock Fund AKD Investment Management Ltd Equity 11.0768 10.7542 19-Nov-20 (Golden Arrow Selected Stocks Fund)-B HBL Energy Fund HBL Asset Management Ltd Equity 10.5519 10.3187 20-Nov-20 HBL Equity Fund HBL Asset Management Ltd Equity 121.3165 118.6353 20-Nov-20 HBL Growth Fund Class A HBL Asset Management Ltd Equity 0 0 20-Nov-20 (Formerly PICIC Growth Fund)-A HBL Growth Fund Class B HBL Asset Management Ltd Equity 0 17.0123 20-Nov-20 (Formerly PICIC Growth Fund)-B HBL Investment Fund Class B HBL Asset Management Ltd Equity 0 8.7908 20-Nov-20 (Formerly PICIC Investment Fund)-B HBL Investment Fund Class A HBL Asset Management Ltd Equity 0 0 20-Nov-20 (Formerly PICIC Investment Fund)-A HBL Stock Fund HBL Asset Management Ltd Equity 99.44 96.708 20-Nov-20 JS Growth Fund-A JS Investments Ltd Equity 171.64 166.01 20-Nov-20 JS Large Cap Fund JS Investments Ltd Equity 124.7 120.61 20-Nov-20 JS Value Fund-A JS Investments Ltd Equity 200.17 193.6 20-Nov-20 Lakson Equity Fund Lakson Investments Ltd Equity 103.6922 100.672 20-Nov-20 MCB Pakistan Stock Market Fund MCB-Arif Habib Savings Equity 93.4045 90.3419 19-Nov-20 & Investments Ltd National Investment Unit Trust National Investment Trust Ltd Equity 65.85 63.91 20-Nov-20 NBP Financial Sector Fund NBP Fund Management Ltd Equity 9.126 8.8268 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Stock Fund NBP Fund Management Ltd Equity 14.655 14.1745 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) UBL Financial Sector Fund UBL Fund Managers Ltd Equity 81.0242 78.3675 20-Nov-20 UBL Stock Advantage Fund UBL Fund Managers Ltd Equity 72.67 70.67 20-Nov-20 ABL Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Fund of Funds 101.0051 98.7149 20-Nov-20 Fund (Active Plan) ABL Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Fund of Funds 116.1597 113.5259 20-Nov-20 Fund (Conservative Plan) ABL Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Fund of Funds 0 103.2734 20-Nov-20 Fund (Strategic Allocation Plan) Alfalah GHP Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Fund of Funds 114.448 111.9186 20-Nov-20 Fund (Alfalah GHP Active Allocation Plan) Alfalah GHP Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Fund of Funds 108.7954 107.5797 20-Nov-20 Fund (Alfalah GHP Conservative Allocation Plan) Alfalah GHP Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Fund of Funds 107.2737 105.4857 20-Nov-20 Fund (Alfalah GHP Moderate Allocation Plan) HBL Financial Planning HBL Asset Management Ltd Fund of Funds 104.7013 102.3873 20-Nov-20 Fund (Active Allocation Plan) HBL Financial Planning HBL Asset Management Ltd Fund of Funds 114.4763 111.9463 20-Nov-20 Fund (Conservative Allocation Plan) HBL Financial Planning HBL Asset Management Ltd Fund of Funds 0 105.8962 20-Nov-20 Fund (Special Income Plan) JS Fund of Funds JS Investments Ltd Fund of Funds 61.28 59.27 19-Nov-20 Faysal Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Fund of Funds-CPPI 0 104.93 19-Nov-20 (Faysal Active Principal Preservation Plan) UBL Active Principal UBL Fund Managers Ltd Fund of Funds-CPPI 103.756 103.756 19-Nov-20 Preservation Plan II UBL Active Principal UBL Fund Managers Ltd Fund of Funds-CPPI 103.4575 103.4575 19-Nov-20 Preservation Plan III ABL Government Securities Fund-B ABL Asset Management Co. Ltd Income 10.3314 10.1547 20-Nov-20 ABL Income Fund ABL Asset Management Co. Ltd Income 10.3774 10.1999 20-Nov-20 Alfalah GHP Income Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Income 117.0706 115.7625 20-Nov-20 Alfalah GHP Sovereign Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Income 110.5757 109.3402 20-Nov-20 Askari Sovereign Yield Enhancer Pak Oman Asset Management Co. Ltd Income 103.8083 102.3624 20-Nov-20 Atlas Income Fund Atlas Asset Management Ltd Income 535.1344 535.1344 20-Nov-20 Atlas Sovereign Fund Atlas Asset Management Ltd Income 103.0855 103.0855 20-Nov-20 AWT Income Fund AWT Investments Ltd Income 110 108.77 19-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Financial Sector Faysal Asset Management Ltd Income 106.61 104.51 20-Nov-20 Opportunity Fund Faysal Government Securities Fund Faysal Asset Management Ltd Income 104.23 102.18 20-Nov-20 Faysal MTS Fund Faysal Asset Management Ltd Income 105.99 103.91 20-Nov-20 Faysal Savings Growth Fund Faysal Asset Management Ltd Income 107.44 105.33 20-Nov-20 First Habib Income Fund AL Habib Asset Management Ltd Income 103.6889 102.6623 19-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Government Securities Fund-C HBL Asset Management Ltd Income 113.9103 113.9103 20-Nov-20 HBL Income Fund HBL Asset Management Ltd Income 113.5931 111.6998 20-Nov-20 JS Income Fund JS Investments Ltd Income 100.3813 98.1628 20-Nov-20 Lakson Income Fund Lakson Investments Ltd Income 104.8601 103.3104 20-Nov-20 MCB DCF Income Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Income 111.501 109.6426 19-Nov-20 MCB Pakistan Sovereign Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Income 55.27 54.35 19-Nov-20 NBP Financial Sector Income Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.7557 10.6355 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Government Securities Plan I NBP Fund Management Ltd Income 10.2567 10.2311 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Government NBP Fund Management Ltd Income 10.5948 10.4764 19-Nov-20 Securities Savings Fund (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Income Opportunity Fund NBP Fund Management Ltd Income 11.229 11.1035 19-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Mahana Amdani Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.5937 10.4753 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Savings Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.1847 10.0709 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Government Bond Fund National Investment Trust Ltd Income 10.0289 9.9296 20-Nov-20 NIT Income Fund National Investment Trust Ltd Income 10.3583 10.2557 20-Nov-20 Pak Oman Government Pak Oman Asset Management Co. Ltd Income 10.8016 10.8016 20-Nov-20 Securities Fund Pakistan Income Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Income 57.0238 55.7635 20-Nov-20 UBL Government Securities Fund UBL Fund Managers Ltd Income 107.2822 106.0835 20-Nov-20 UBL Income Opportunity Fund UBL Fund Managers Ltd Income 114.4579 112.5446 20-Nov-20 (UIOF) (UBL Financial Sector Bond Fund) AKD Index Tracker Fund AKD Investment Management Ltd Index Tracker 13.06 12.92 19-Nov-20 ABL Cash Fund ABL Asset Management Co. Ltd Money Market 10.2764 10.1878 21-Nov-20 AKD Cash Fund AKD Investment Management Ltd Money Market 51.8212 51.8212 19-Nov-20 Alfalah GHP Cash Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Money Market 514.2844 509.9625 20-Nov-20 Alfalah GHP Money Market Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Money Market 99.6491 98.5356 20-Nov-20 Askari Sovereign Cash Fund Pak Oman Asset Management Co. Ltd Money Market 102.5103 102.5103 21-Nov-20 Atlas Money Market Fund Atlas Asset Management Ltd Money Market 507.8718 507.8718 20-Nov-20 BMA Empress Cash Fund BMA Asset Management Co. Ltd Money Market 10.4833 10.3795 20-Nov-20 Faysal Money Market Fund Faysal Asset Management Ltd Money Market 104.4716 102.4231 21-Nov-20 First Habib Cash Fund AL Habib Asset Management Ltd Money Market 100.6073 100.6073 19-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Cash Fund-C HBL Asset Management Ltd Money Market 101.4112 101.4112 21-Nov-20 HBL Money Market Fund HBL Asset Management Ltd Money Market 106.1709 104.9846 20-Nov-20 JS Cash Fund JS Investments Ltd Money Market 103.4006 102.2452 20-Nov-20 Lakson Money Market Fund Lakson Investments Ltd Money Market 100.9778 100.9778 21-Nov-20 MCB Cash Management Optimizer MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Money Market 101.0538 101.0538 20-Nov-20 NBP Government Securities Liquid Fund NBP Fund Management Ltd Money Market 10.3607 10.2449 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Money Market Fund NBP Fund Management Ltd Money Market 10.0373 9.9251 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Money Market Fund National Investment Trust Ltd Money Market 9.7209 9.7209 20-Nov-20 (NIT Government Treasury Fund) Pakistan Cash Management Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Money Market 52.0469 51.4653 21-Nov-20 UBL Cash Fund UBL Fund Managers Ltd Money Market 102.6733 101.5131 21-Nov-20 UBL Liquidity Plus Fund-C UBL Fund Managers Ltd Money Market 101.176 101.176 20-Nov-20 UBL Money Market Fund UBL Fund Managers Ltd Money Market 104.1943 103.0301 21-Nov-20 Al Ameen Islamic Aggressive UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 103.5081 102.3515 20-Nov-20 Income Fund-Income Aggressive Fixed Income Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 103.74 103.4478 20-Nov-20 Aggressive Income Plan I Aggressive Fixed Income ABL Islamic Asset ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 10.5498 10.195 20-Nov-20 Allocation Fund Asset Allocation Al Ameen Islamic Asset UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 127.2863 123.1128 19-Nov-20 Allocation Fund Asset Allocation Alfalah GHP Islamic Value Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 91.9616 91.1888 20-Nov-20 Asset Allocation Alhamra Islamic Asset Allocation Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 71.4996 69.1552 20-Nov-20 (Pak. Intl. Element Islamic Asset Allocation Fund) Asset Allocation Faysal Islamic Asset Allocation Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 69.54 67.51 20-Nov-20 Asset Allocation HBL Islamic Asset Allocation Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 110.7766 108.3284 20-Nov-20 Asset Allocation HBL Islamic Asset Allocation Fund Plan I HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 102.8575 102.2796 20-Nov-20 Asset Allocation Lakson Islamic Tactical Fund Lakson Investments Ltd Shariah Compliant 93.3089 91.033 20-Nov-20 Asset Allocation Meezan Asset Allocation Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 42.5209 41.1268 20-Nov-20 Asset Allocation NBP Islamic Regular Income Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 9.7209 9.4022 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Asset Allocation NBP Islamic Sarmaya Izafa Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 16.2599 15.7268 19-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Asset Allocation Pak Oman Islamic Pak Oman Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 46.6915 45.4087 20-Nov-20 Asset Allocation Fund Asset Allocation Meezan Balanced Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 15.2145 14.8783 20-Nov-20 Balanced Fund Al Ameen Special Savings UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 101.4656 99.7458 20-Nov-20 Fund (AISSP II) Capital Protected-Income NAFA Islamic Principal NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 110.3222 110.3222 20-Nov-20 Protected Fund II (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Capital Protected-Income Meezan Gold Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 90.4653 86.7332 19-Nov-20 Commodities ABL Islamic Stock Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant Equity 14.61 14.2787 20-Nov-20 AKD Islamic Stock Fund AKD Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 38.5529 37.43 19-Nov-20 Al Ameen Islamic Energy Fund UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant Equity 85.7646 82.9525 20-Nov-20 Al Ameen Shariah Stock Fund UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant Equity 146.24 142.22 19-Nov-20 Al Meezan Mutual Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 15.5945 15.2499 20-Nov-20 Alfalah GHP Islamic Stock Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 48.7599 47.1611 19-Nov-20 Alhamra Islamic Stock Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant Equity 10.25 9.91 20-Nov-20 (MCB Pakistan Islamic Stock Fund) Atlas Islamic Stock Fund Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 544.9264 532.8832 20-Nov-20 AWT Islamic Stock Fund AWT Investments Ltd Shariah Compliant Equity 91.99 90.96 19-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Islamic Stock Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 108.05 104.9 20-Nov-20 First Habib Islamic Stock Fund AL Habib Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 80.7174 79.1347 19-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Islamic Equity Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 90.3506 88.3538 20-Nov-20 HBL Islamic Stock Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 108.8525 106.4468 20-Nov-20 JS Islamic Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant Equity 92.95 89.9 20-Nov-20 Meezan Energy Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 31.2659 30.2408 20-Nov-20 Meezan Islamic Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 55.4171 54.1924 20-Nov-20 NBP Islamic Energy Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Equity 8.9526 8.6591 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Stock Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Equity 11.5805 11.2008 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Equity Fund National Investment Trust Ltd Shariah Compliant Equity 8.31 8.31 20-Nov-20 ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 108.3446 105.888 19-Nov-20 Fund (Active Allocation Plan) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 110.0292 107.5344 19-Nov-20 Fund (Aggressive Allocation Plan) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 123.007 120.2179 19-Nov-20 Fund (Conservative Allocation Plan) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 0 111.7963 19-Nov-20 Fund (Strategic Allocation Plan III) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 0 110.0912 19-Nov-20 Fund (Strategic Allocation Plan) Fund of Funds Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 112.6998 112.6998 19-Nov-20 Active Allocation Plan X Fund of Funds Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 120.7068 118.2927 19-Nov-20 Active Allocation Plan XI Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 99.4445 19-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Active Allocation Plan II) Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 88.0682 20-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Active Allocation Plan III) Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 105.5998 104.129 19-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Balance Allocation Plan) Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 109.3305 106.3268 20-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Moderate Allocation Plan) Fund of Funds Alhamra Islamic MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 0 0 19-Nov-20 Active Allocation Fund Fund of Funds Alhamra Islamic MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 0 0 19-Nov-20 Active Allocation Fund II Fund of Funds Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 553.388 541.1578 20-Nov-20 (Atlas Aggressive Allocation Islamic Plan) Fund of Funds Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 563.7332 551.2744 20-Nov-20 (Atlas Conservative Allocation Islamic Plan) Fund of Funds Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 558.2398 545.9024 20-Nov-20 (Atlas Moderate Allocation Islamic Plan) Fund of Funds HBL Islamic Financial Planning HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 104.5989 102.2872 20-Nov-20 Fund (Active Allocation Plan) Fund of Funds HBL Islamic Financial Planning HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 113.0164 110.5187 20-Nov-20 Fund (Conservative Allocation Plan) Fund of Funds JS Islamic Hybrid JS Investments Ltd Shariah Compliant 45.62 44.12 19-Nov-20 Fund of Funds (Mufeed) Fund of Funds JS Islamic Hybrid JS Investments Ltd Shariah Compliant 65.7 65.32 19-Nov-20 Fund of Funds (Mustahkem) Fund of Funds JS Islamic Hybrid JS Investments Ltd Shariah Compliant 78.06 78.06 07-Nov-20 Fund of Funds (Mustanad) Fund of Funds JS Islamic Hybrid JS Investments Ltd Shariah Compliant 71.47 69.12 19-Nov-20 Fund of Funds (Mutanasib) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 71.2938 69.7182 19-Nov-20 Fund of Funds (Aggressive) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 65.1433 64.4155 19-Nov-20 Fund of Funds (Conservative) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 56.1422 19-Nov-20 Fund of Funds (MAAP I) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 66.1042 65.0025 19-Nov-20 Fund of Funds (Moderate) Fund of Funds Meezan Strategic Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 41.369 19-Nov-20 Allocation Fund (MSAP I) Fund of Funds Meezan Strategic Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 41.21 19-Nov-20 Allocation Fund (MSAP II) Fund of Funds Meezan Strategic Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 40.0146 19-Nov-20 Allocation Fund (MSAP III) Fund of Funds Meezan Strategic Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 40.7194 19-Nov-20 Allocation Fund (MSAP IV) Fund of Funds Meezan Strategic Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 47.4564 19-Nov-20 Allocation Fund (MSAP V) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 123.2993 123.2993 20-Nov-20 Allocation Plan I (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 120.8113 120.8113 20-Nov-20 Allocation Plan II (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 113.9161 113.9161 20-Nov-20 Allocation Plan III (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 102.5527 102.5527 20-Nov-20 Allocation Plan IV (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 94.067 94.067 20-Nov-20 Allocation Plan V (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 92.5777 92.5777 19-Nov-20 Allocation Plan VI (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 97.4053 97.4053 19-Nov-20 Allocation Plan VII (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 111.9702 111.9702 19-Nov-20 Allocation Plan VIII (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 0 107.7388 19-Nov-20 (Capital Preservation Plan I) Fund of Funds-CPPI Al Ameen Islamic Active Principal UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 107.7649 107.7649 19-Nov-20 Preservation Plan II Fund of Funds-CPPI Al Ameen Islamic Active Principal UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 108.3904 108.3904 19-Nov-20 Preservation Plan III Fund of Funds-CPPI Al Ameen Islamic Active Principal UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 116.2388 113.914 19-Nov-20 Preservation Plan IV Fund of Funds-CPPI Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 102.6153 19-Nov-20 Fund (Capital Preservation Plan IV) Fund of Funds-CPPI Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 102.5852 19-Nov-20 Fund (Capital Preservation Plan V) Fund of Funds-CPPI Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 513.196 20-Nov-20 (Atlas Islamic Capital Preservation Plan) Fund of Funds-CPPI Faysal Islamic Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 106.89 19-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan III) Fund of Funds-CPPI Faysal Islamic Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 101.78 19-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan IV) Fund of Funds-CPPI Faysal Islamic Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 97.32 19-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan V) Fund of Funds-CPPI Faysal Sharia Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 107.63 19-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan II) Fund of Funds-CPPI Faysal Sharia Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 105.02 19-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds JS Investments Ltd Shariah Compliant 91.68 88.67 19-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan VIII) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds III JS Investments Ltd Shariah Compliant 97.02 93.83 19-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan VI) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds II JS Investments Ltd Shariah Compliant 101.6 98.26 25-Sep-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan III) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds II JS Investments Ltd Shariah Compliant 101.32 97.99 19-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan IV) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds II JS Investments Ltd Shariah Compliant 98.47 95.24 19-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan V) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds III JS Investments Ltd Shariah Compliant 107.94 104.4 19-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan IX) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds III JS Investments Ltd Shariah Compliant 96.87 93.69 19-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan VII) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 52.585 19-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan III) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 51.561 19-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan IV) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 52.0619 19-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan V) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 51.8273 19-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan VI) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 50.8695 19-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan VII) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 50.7209 19-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan VIII) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund III Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 52.5213 19-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan IX) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 108.0793 108.0793 19-Nov-20 Preservation Plan I (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 104.9354 104.9354 19-Nov-20 Preservation Plan II (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 101.763 101.763 20-Nov-20 Preservation Plan III (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 100.8586 100.8586 20-Nov-20 Preservation Plan IV (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NBP Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 100.158 100.158 20-Nov-20 Preservation Plan V (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 500 500 20-Nov-20 (Atlas Islamic Dividend Plan) Fund of Funds-Income 786 Smart Fund 786 Investments Ltd Shariah Compliant Income 83.2506 82.4263 18-Nov-20 (Dawood Income Fund) (Dawood Capital Management Ltd) ABL Islamic Income Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant Income 10.6372 10.4553 20-Nov-20 (ABL Islamic Cash Fund) AKD Islamic Income Fund AKD Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 52.0553 51.5399 19-Nov-20 Al Ameen Islamic Sovereign Fund-C UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant Income 104.5362 103.3681 19-Nov-20 Alfalah GHP Islamic Income Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 103.6128 102.4551 20-Nov-20 Alhamra Daily Dividend Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant Income 101.13 100 20-Nov-20 Alhamra Islamic Income Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant Income 106.2237 104.4532 19-Nov-20 (MCB Islamic Income Fund)-A Atlas Islamic Income Fund Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 516.1929 516.1929 20-Nov-20 AWT Islamic Income Fund AWT Investments Ltd Shariah Compliant Income 108.14 105.75 19-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Islamic Savings Growth Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 107.9 105.78 20-Nov-20 First Habib Islamic Income Fund AL Habib Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 101.6015 100.5955 19-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Islamic Income Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 105.0492 103.2983 20-Nov-20 JS Islamic Income Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant Income 106.085 104.8996 20-Nov-20 Meezan Islamic Income Fund-B Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 53.202 52.9031 20-Nov-20 Meezan Sovereign Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 53.6901 53.3885 20-Nov-20 NBP Active Allocation NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.2258 10.2258 20-Nov-20 Riba Free Savings Fund (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Income Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.1699 10.0563 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Mahana Amdani Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.4123 10.296 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Savings Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 9.8515 9.7414 21-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Riba Free Savings Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.6202 10.5015 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Income Fund National Investment Trust Ltd Shariah Compliant Income 9.7648 9.7648 20-Nov-20 Pak Oman Advantage Pak Oman Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant Income 54.4052 53.7973 20-Nov-20 Islamic Income Fund KSE Meezan Index Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 63.3318 61.7811 20-Nov-20 Index Tracker ABL Islamic Cash Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 10.116 10 20-Nov-20 Money Market Al Ameen Islamic Cash Fund UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 100.7452 100.7452 20-Nov-20 Money Market Al Ameen Islamic Cash Plan I UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 100 100 19-Nov-20 Money Market Alfalah Islamic Rozana Amdani Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 100.565 100 20-Nov-20 Money Market Alhamra Islamic Money Market Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 101.4768 100.3429 20-Nov-20 (MCB Pakistan Frequent Payout Fund) Money Market Faysal Halal Amdani Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 104.7773 102.7228 21-Nov-20 Money Market Faysal Islamic Cash Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 102 99 20-Nov-20 Money Market HBL Islamic Money Market Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 102.5024 101.3571 20-Nov-20 Money Market JS Islamic Daily Dividend Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant 101.13 100 20-Nov-20 Money Market Meezan Cash Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 51.6331 51.6331 20-Nov-20 Money Market Meezan Rozana Amdani Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 50 50 20-Nov-20 Money Market NBP Islamic Daily Dividend Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 10.113 10 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Money Market NBP Islamic Money Market Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 10.3874 10.2713 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Money Market =========================================================================================================================================================== PENSION FUNDS (OPEN-END FUNDS): =========================================================================================================================================================== Name of Funds Asset Manager Net Asset Validity Value (Dates) =========================================================================================================================================================== NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 16.6666 19-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 159.67 18-Nov-20 ABL Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 180.6738 20-Nov-20 Alfalah GHP Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 128.6693 20-Nov-20 Atlas Pension Fund Atlas Asset Management Ltd 316.99 20-Nov-20 HBL Pension Fund HBL Asset Management Ltd 206.9243 20-Nov-20 JS Pension Savings Fund JS Investments Ltd 298.3 20-Nov-20 NAFA Pension Fund NBP Fund Management Ltd 190.7719 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 15.3258 20-Nov-20 Pakistan Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 306.78 19-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 271.8691 20-Nov-20 ABL Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 151.2123 20-Nov-20 Alfalah GHP Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 76.2393 20-Nov-20 Atlas Pension Fund Atlas Asset Management Ltd 523.57 20-Nov-20 HBL Pension Fund HBL Asset Management Ltd 368.2345 20-Nov-20 JS Pension Savings Fund JS Investments Ltd 434.3 20-Nov-20 NAFA Pension Fund NBP Fund Management Ltd 318.1596 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 9.2136 20-Nov-20 Pakistan Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 514.13 19-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 700.5867 20-Nov-20 ABL Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 145.0397 20-Nov-20 Alfalah GHP Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 127.2848 20-Nov-20 Atlas Pension Fund Atlas Asset Management Ltd 291.36 20-Nov-20 HBL Pension Fund HBL Asset Management Ltd 181.0369 20-Nov-20 JS Pension Savings Fund JS Investments Ltd 241.04 20-Nov-20 NAFA Pension Fund NBP Fund Management Ltd 165.3396 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 14.1984 20-Nov-20 Pakistan Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 270.81 19-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 215.2379 19-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 166.6034 19-Nov-20 ABL Islamic Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 131.4178 20-Nov-20 Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd 194.817 20-Nov-20 Retirement Savings Fund Alfalah GHP Islamic Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 118.8363 20-Nov-20 Alhamra Islamic Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 234.53 19-Nov-20 (Pakistan Islamic Pension Fund) Atlas Pension Islamic Fund Atlas Asset Management Ltd 242.66 20-Nov-20 HBL Islamic Pension Fund HBL Asset Management Ltd 166.5175 20-Nov-20 JS Islamic Pension Savings Fund JS Investments Ltd 241.19 20-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 271.9641 20-Nov-20 NAFA Islamic Pension Fund NBP Fund Management Ltd 151.3181 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Pension Fund National Investment Trust Ltd 13.0971 20-Nov-20 ABL Islamic Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 158.9582 20-Nov-20 Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd 684.2267 20-Nov-20 Retirement Savings Fund Alfalah GHP Islamic Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 81.7201 20-Nov-20 Alhamra Islamic Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 553.93 19-Nov-20 (Pakistan Islamic Pension Fund) Atlas Pension Islamic Fund Atlas Asset Management Ltd 632 20-Nov-20 HBL Islamic Pension Fund HBL Asset Management Ltd 395.4175 20-Nov-20 JS Islamic Pension Savings Fund JS Investments Ltd 596.19 20-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 463.5302 20-Nov-20 NAFA Islamic Pension Fund NBP Fund Management Ltd 313.0839 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Pension Fund National Investment Trust Ltd 9.818 20-Nov-20 ABL Islamic Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 127.2546 20-Nov-20 Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd 188.1988 20-Nov-20 Retirement Savings Fund Alfalah GHP Islamic Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 117.6358 20-Nov-20 Alhamra Islamic Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 211.94 19-Nov-20 (Pakistan Islamic Pension Fund) Atlas Pension Islamic Fund Atlas Asset Management Ltd 256.54 20-Nov-20 HBL Islamic Pension Fund HBL Asset Management Ltd 163.1603 20-Nov-20 JS Islamic Pension Savings Fund JS Investments Ltd 210.89 20-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 262.2092 20-Nov-20 NAFA Islamic Pension Fund NBP Fund Management Ltd 154.6349 20-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Pension Fund National Investment Trust Ltd 13.1594 20-Nov-20 ===========================================================================================================================================================

