KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (October 07, 2024) .

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Aligote Disc JP-1 Associated Liner Agencies 06-10-2024 B-1 Ds Load Eastwind 06-10-2024 Ocean Ethanol Shipping Co. B-2 Putuoshan Load Eastwind 07-10-2024 Ethanol Shipping Co. B-11/B-10 Brasilia Disc Vehicles Maritime 06-10-2024 & Access. Agencies B-11/B-12 Serene Load Ocean 04-10-2024 Sky Clinkers Services B-11/B-10 Clipper Disc General Seahawks Asia 07-10-2024 Teresa Cargo Global B-15/B-14 CS Disc WMA Shipcare 02-10-2024 Calla DAP Services ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Asian Load Ocean 01-10-2024 Honor Rice World B-24 Umm - Sharaf Shipping 06-10-2024 Al Anber Agency ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2 Xin Ya D/L Cosco Shipping 06-10-2024 Zhou Container Line ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Aligote 07-10-2024 Disc. JP-1 Associated Liner Agencies Xin Ya Zhou 07-10-2024 D/L Container Cosco Shipping Line ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Ocean 07-10-2024 D/10795 Steel UNIVERSAL Energy Billets SHIPPING Kiran 07-10-2024 D/37075 General Legend Shipping Caribbean Cargo &Logistics CmaCgm 08-10-2024 D/L Container CmaCgm Titan Pakistan CmaCgm 08-10-2024 D/L Container CmaCgm Zanzibar Pakistan Kota Manis 08-10-2024 D/L Container Pacific Delta Shipping Northern 08-10-2024 D/L Container Oceansea Practies Shipping African Loon 08-10-2024 L/40000 Cement Ocean Services Cap. 08-10-2024 L/500 Noble Shiping Grigoriyvovchuk DefenceStore Services Centurion 08-10-2024 L/55000 Bulk Shipping Signifer Clinkers Agencies Nostromo 08-10-2024 L/55000 Clinkers Ocean Services ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ocean 07-10-2024 General Cargo - Wealth Xin Long 07-10-2024 Container - Yun 58 Ship Ivs Progress 07-10-2024 General Cargo - Source Blessing 07-10-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Phoenician-M Rice East Oct. 01, 2024 Wind MW-2 Nil MW-4 ST. Coal Ocean Oct. 05, 2024 Cergue World ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT OM Palm Alpine Oct. 06, 2024 Singapore oil ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Fair Container MSC Oct. 06, 2024 Field PAK ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Abu Al Fertilizer Bulk Oct. 05, 2024 Abyad Shipping FAP Rakan-5 Rice East Oct. 05, 2024 Wind ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Peppino Steel coil GAC Oct. 07, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= NIL ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= Sunda Cement Crystal Sea Ser Oct. 07, 2024 Christos-K Cement Global Maritime Waiting for Berths Apex Cement Crystal Sea Ship -do- Nord Taipei Lentiles Sea Trader -do- Karpathos Dawn Rice East Wind -do- Haj Muhammad Cement Crystal Sea Ship -do- Rasha Cement Ever Green -do- Petrel-1 Palm oil Trans Trade -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Aligot Gas oil GSA Oct. 07, 2024 Al Diab LPG Alpine -do- MSC Alina Container MSC PAK Oct. 08, 2024 MSC Melissa Container MSC PAK -do- =============================================================================

