KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (September 19, 2024).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Quetta Disc Pakistan National Crude Oil Shipping Corp 18-09-2024 B-1 Erdek Load East Wind 16-09-2024 Ethanol Shipping Co B-09/B-10 Star D/L Tasamarine & 19-09-2024 Blessing Container Logiatics B-10/B-11 Arya Load Rice Ocean 15-09-2024 Services B-11/B-12 Yin Neng Disc Seahawks 19-09-2024 General Asia Global Cargo B-13/B-14 Lady Disc Int. Shipping & Katerina Bulk Cargo Ports Services 16-09-2024 B-14/B-15 Charioteer Disc Gac Pakistan 19-09-2024 General Cargo B-16/B-17 Meghna Disc Dap Wma Ship 15-09-2024 Prosper Care Services ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Royal O Disc Sea Trade 14-09-2024 Yellow Peas Shipping B-25 Mumbai Load Sea Trade 17-09-2024 Cement Shipping B-26/B-27 Oocl D/L Oocl Pakistan 18-09-2024 Nagoya Container ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2 Express D/L Hapag-Lloyd 19-09-2024 Rome Container Pakistan Saptl-4 Zhong Gu D/L United Marine 178-09-2024 fu Zhou Container Agency ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Orchid 19-09-2024 D/20000 - Kefalonia Chemical Big Lilly 19-09-2024 D/L Container - Gluon 19-09-2024 D/L Container - Spil Citra 20-09-2024 D/L Container - Zhong Gu Bo Hai 20-09-2024 D/L Container - Gfs Giselle 20-09-2024 D/L Container - One Reliability 20-09-2024 D/L Container - X-Press Odyssey 20-09-2024 D/L Container - Asian Honor 20-09-2024 L/10000 Rice - One Hope 20-09-2024 D/54716 - General Cargo Union Glory 20-09-2024 D/20660 - General Cargo ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Zhong Gu Ji Nan 19-09-2024 Container Ship - Zhong Gu Nan Ning 19-09-2024 Container Ship - Baker River 19-09-2024 Clinkers - Msc Adelaide 19-09-2024 Container Ship - Omega S 19-09-2024 Clinkers - M.T Bolan 19-09-2024 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Clipper Lis Rice Star Shipping Sep. 13, 2024 MW-2 CD Fortune Sand Crystal Sep. 18, 2024 Shipping MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Belfort Coal Alpine Sep. 17, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT PS Star Palm oil Alpine Sep. 17, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Container GAC Sep. 19, 2024 Pittsburgh QICT Maersk Container GAC Sep. 18, 2024 Cairo ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Lotus-A Container CMA CGM PAK Sep. 18, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO BAM BAM Gas oil Trans Marine Sep. 17, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Safi Alfa Fertilizer Bulk Shipping Sep. 15, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC FSM LPG Trans Marine Sep. 18, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Chem-Road Jupiter Chemicals Alpine Sep. 19, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Cairo Container GAC Sep. 19, 2024 Lotus-A Container CMA CGM PAK -do- Belfort Coal Alpine -do- PS Star Palm oil Alpine -do- BAM BAM Gas oil Trans Marine -do- =============================================================================

