KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (July 31, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 M.t.Mardan Disc Crude Pakistan Nation 29-07-2024 Oil Ship Corp B-5 TCG - Pakistan 30-07-2024 Kinaliada Navy B-10/B-11 Ji Xiang Disc Cosco Shipping 30-07-2024 Song General Line Pak Cargo B-11/B-12 Daria Load Sirius Logistic 30-07-2024 Clinkers Pakistan B-13/B-14 Feng Load Ocean 31-07-2024 He Hai Clinkers Services B-17/B-16 Taokas Disc DAP Bulk Shipping 29-07-2024 Wisdom Agencies Nmb-2 Makran Load Latif Trading 02-07-2024 Wheat Company Straw ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Bitumax - M International 04-07-2024 Services B-27/B-26 Navios D/L Oceansea 30-07-2024 Bahamas Container Shipping Pvt Ltd Ship B-28/B-29 Xin Fu Zhou D/L Cosco Shipping 29-07-2024 Container Line Pak Ship ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Lotus A D/L CmaCgm 30-07-2024 Container Pakistan Ship Pvt Ltd Sapt-3 ApiBhum D/L United Marine 30-07-2024 Container Agencies Ship Pvt Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Lotus A 31-07-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Ship Pvt Ltd ApiBhum 31-07-2024 D/L Container United Marine Ship Agencies Pvt Ltd Bitumax 31-07-2024 - M. International Services ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Semeru 31-07-2024 L/20000 HSFO Alphine Marine Service Pvt Ltd Al Hadbaa 31-07-2024 L/10000 Cement Gearbulk Shipping Pvt Ltd M.T Sargodha 01-08-2024 D/70000 Pakistan National Crude Oil Ship Corp Apl Barcelona 01-07-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Ship Pvt Ltd Zhong Gu 01-07-2024 D/L Container United Marine Nan Ning Ship Agencies Pvt Ltd Erlyne 01-08-2024 D/4400 Dap Bulk Shipping Agencies Pvt Ltd Akij Star 01-08-2024 D/28415 Seahawks General Cargo Pvt Ltd Carina 01-08-2024 L/55000 Clinkers Crystal Sea Services Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Sparna 31-07-2024 General Cargo - Source Blessing 31-07-2024 Container Ship - Sea Ambition 31-07-2024 Tanker - Al Soor I I 31-07-2024 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Endevour Rice Star Shipping July27, 2024 MW-2 Sweet Judi Rice Star Shipping July29, 2024 MW-4 Kouros Coal Ocean World July30, 2024 Queen ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Butinah Coal Ocean World July 30, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Elim Grace Palm oil Trans Marine July 30, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Apllon-D Container GAC July 30, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sea Luck-III Condensed Alpine July 29, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Gulf Rice Ocean World July25, 2024 Diamond ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Epic Sunter LPG GSA July 31st , 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Apllon-D Container GAC July 31st , 2024 Endevour Rice Star Shipping -do- Sea Luck-III Condensed Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Roma Container MSC PAK July 31st, 2024 Pacific Tulip Coal GSA -do- YE CHI Gas Oil Alpine -do- Canopus Palm oil Alpine Waiting for Berths Eet Lady-III Rice Ocean World -do- Clipper Eris (Re-Berth) Mogas Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Addison Container GAC July 31st, 2024 Orient Gloria Coal Alpine -do- =============================================================================

