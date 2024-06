Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (June 11, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 Constantinos Disc Alpine Marine 07-06-2024 Crude Oil Services B-1 Chemroute Disc Safan Marine 10-06-2024 Sky Base Oil Services B-8/B-7 Independent Disc Load Riazeda Pvt. Lt 10-06-2024 Spirit Container B-11/B-12 Lina Aksoy Load Bulk Shipping 07-06-2024 Clinkers Agencies B-13/B-14 Sheng Load Gear Bulk 09-06-2024 He Hai Clinkers Shipping B-15/B-14 Sarocha Disc Rock WMA Shipcare 10-06-2024 Naree Phosphate Services NMB-1 Habibi Load Rice N.S Shipping 13-05-2024 Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Xin Fu Zhou Disc Load Cosco Shipping 11-06-2024 Container Line Pakistan B28/B-29 Stephanie C Disc Load Universal 09-06-2024 Container Shipping B-29/B-30 Zhong Gu Disc Load X-Press Feeders Bo Hai Container Shipping Agency 09-06-2024 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2/3 Beijing Disc Load Cosco Shipping 10-06-2024 Container Line Saptl-4 San Disc Load Ocean Network Francisco Container Express Pakista 10-06-2024 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Beijing 11-06-2024 Disc Load Cosco Shipping Container Line San Francisco 11-06-2024 Disc Load Ocean Network Container Express Pakistan Zhong 11-06-2024 Disc Load X-Press Feeders Gu Bo Hai Container Shipping Agency ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Chem Star 11-06-2024 L/9600 Container Trans Fast Logistics Ginga Hawk 11-06-2024 D/11500 Chemical Alpine Marine Services Xin Beijin 11-06-2024 D/L Container - X-Press 11-06-2024 D/L Container X-Press Feeders Antlia Shipping Agency Lotus A 11-06-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Bow Aquarius 12-06-2024 D/20250 Gac Pakistan Chemical M.T Quetta 12-06-2024 D/70000 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp. Clemens 12-06-2024 D/L Container Ocean Network Schulte Express Pakistan Cosco America 12-06-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Hyuindai 12-06-2024 D/L Container United Marine Oakland Agencies Xin Lian Chang 12-06-2024 D/L Container Pak Shaheen Pvt. Ltd Zhong 12-06-2024 D/L Container United Marine Gu Nan Ning Agencies ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Wan Hai 625 11-06-2024 Container Ship - Msc Sola 11-06-2024 Container Ship - Ever Uranus 11-06-2024 Container Ship - ============================================================================= Port Qasim Intelligence ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Block Island Steel coil GAC June10, 2024 MW-2 Kouros Cement Global June08, 2024 Queen Maritime ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Asia Liberty Palm oil Alpine June10, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Lisbon Container MSC PAK June10, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Knut Canola Ocean June08, 2024 Oldendoorff Seed Service ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al- LNG GSA June10, 2024 Jassasiya ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date Umm Bab LNG GSA June 11th, 2024 Xpress Antila Container GAC -do- Lotus-A Container GAC -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Lisbon Container MSC PAK June 11th, 2024 ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= Hafnia Excellence Mogas Alpine June 11th, 2024 MSC Positano Container MSC PAK -do- DA XIN Wind Power Cosco Shipp Waiting for Berths ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Valencia Container GAC June 11th, 2024 Cosco America Container Cosco Shipping June 12th, 2024 Maersk Cabo Verde Container GAC -do- =============================================================================

