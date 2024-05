PARIS: Recent French Open women’s champions ahead of the 2024 tournament which starts at Roland Garros on Sunday:

2023: Iga Switaek (POL)

2022: Iga Swiatek (POL)

2021: Barbora Krejcikova (CZE)

2020: Iga Swiatek (POL)

2019: Ashleigh Barty (AUS)

2018: Simona Halep (ROM)

2017: Jelena Ostapenko (LAT)

2016: Garbine Muguruza (ESP)

2015: Serena Williams (USA)

2014: Maria Sharapova (RUS)

2013: Serena Williams (USA)

2012: Maria Sharapova (RUS)

2011: Li Na (CHN)

2010: Francesca Schiavone (ITA)

2009: Svetlana Kuznetsova (RUS)

2008: Ana Ivanovic (SRB)

2007: Justine Henin (BEL)

2006: Justine Henin (BEL)

2005: Justine Henin (BEL)

2004: Anastasia Myskina (RUS)