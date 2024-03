Punjab Governor confers civil awards upon 132 personalities

LAHORE: Governor Punjab Muhammad Balighur Rehman conferred civil awards on 132 personalities on behalf of President of Pakistan for showing outstanding performance in various fields.

The awards were given in a ceremony held on the occasion of Pakistan Day, here at Governor House Lahore. The governor awarded sitare imtiaz, Presidential Award for pride of performance and tamgh e imtiaz.

The recipients of these awards were included: Dr. Jamshed Iqbal, Dr. Abid Mehmood, Prof. Dr. Mehmood Ayaz, Prof. Dr. Sohail Nadeem, Javed Bashir Ahmed, Wasif Nagi, Dr. Rashid Bajwa, Waqar Ahmed Chauhan, Mohsin Hasan Butt, Khawaja Zakauddin (late), Sardar Ramesh Singh Arora, Jameel Ahmed, Asim Ahmed, Muhammad Raghib Hussain, Saleem Bukhari, Muhammad Nadeem Jataid, Mian Sultan Khan (late), Ali Tahir, Muhammad Riaz, Prof. Dr. Bushra Mirza, Dr. Muhammad Afzal, Prof. Dr. Faisal Shafat, Dr. Naveed Arshad, Prof. Balqis Shabbir, Inayat Hussain Bhatti (late), Zulfikar Ali Attri, Mehboob Ali, Ms. Musrat Kalanchvi, Ms. Zubaida (Nagma), Muhammad Hussain Askari (Late), Baqir Abbas, Nazir Qaiser, Hameed Razi, Ghulam Abbas, Khalid Masood Khan, Mrs. Farkhunda Bukhari (late), Muhammad Ilyas, Dr. Muhammad Ilyas, Dr. Nasrullah Khan Nasir, Ghulam Muhammad Arif Najmi, Salman Ghani, Muhammad Sharif Tahir, Zaman Anwar, Shajar Abbas, Shakeel Jazeb, Atif Ikram (late) Captain Waheed Mahmood (retd), Shahid Iqbal, Syed Adeel Hussain Shah (martyr), Khaliq Dad, Umar Khalid, Kanwal Amin, Dr. Ghulam Abbas, Qari Wasim ullah Amin, Dr. Salman Raza Naqvi, Syeda Aruba Bilal Hussain Geelani, Dr. Tahir Masood, Dr. Hamad Umar, Dr. Mohammad Yar, Prof. Dr. Aamir Saeed Bhatti, Prof. Dr. Shahid Munir, Prof. Dr. Muhammad Zia-ul-Haq, Prof. Dr. Syed Mehmood Raza, Dr. Shagufata Jabeen, Prof. Sajjad Naseer, Dr. Shahid Hameed, Dr. Rashid Naeem Siddiqui, Dr. Shafqat Yosuf Khan, Prof. Dr. Muhammad Arshad Chauhan, Dr. Rizwan Jameel Rehman, Prof. Dr. Irfan Manzoor Bukhari, Moqeet Usman, Dr. Ali Raza Hashmi, Muhammad Shahbaz Qamar, Syeda Mehrabano Qazi, Ustad Rustam Fateh Ali Khan, Imran Aziz Mian Qawal, Gulreez Ghori, Shahbaz Rafiq, Sheikh Amjad Rashid, Abdul Wasif Chaudhry, Farooq Hassan, Misbahuddin Qazi, Muhammad Saleem Shahzad, Iftikhar Ahmad, Ms. Ghareeda Farooqui, Ms. Ashnasahil, Mrs. Farkhunda Shoaib, Mrs. Fadia Kashif, Dr. Muhammad Saleem Habib, Sadiq Sultan Ali Mahmood, Mussadiq Zulqarnain, Syed Rizwan Mahboob, Ali Toqeer Sheikh, Dr. Inayat Hussain, Mrs. Abida Salim Malik, Maqsood Ahmed, Sara Ahmed, Dr. Maple Singh, Dr. Rashid Ahmed Siddiqui, Khalid Waheed, Dr. Fahid Hussain, Dr. Talat Mehmood, Hameed Yaqub Sheikh, Muhammad Mushtaq, Prof. Dr. Haider Abbas, Dr. Umraz Khan, Irfan Saleem, Ahmed Atta. Allah, Ms. Halina Iqbal Saeed, Zulfiqar Younis, Jameel Ahmad Baloch, Syeda Asma Ahsan (Late), Dr. Hafiz Maqsood Ali (late), Dr. Ghazanfar Shaheen (late), Dr. Muhammad Asif (late), Izharul Haque Qureshi (deceased), Muhammad Asif (late), Kashif Saeed (late), Nazir Hussain (late), Dr. Raza-ul-Islam (late), Zafar Iqbal (late), Dr. Khawaja Rizwan Abid (late), Dr. Mohammad Akhlaq Khan (late), Dr. Sadiq Hussain (late), Mrs. Parveen Kausar (late) and Karamatullah Chaudhry.

Among others, Federal Minister for Law Nazir Tarar, Senator Chaudhry Zafar, Additional Chief Secretary Punjab Ahmad Raza Sarwar and provincial secretaries were present in the ceremony.

