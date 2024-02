Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (February 01, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 Ncc Disc Alpine Marine 31-01-2024 Yanbu Mogas Services B-3/B-2 Christinab Disc Wheat North Star 22-01-2024 in Bulk International B-4 Atn Unity Disc WmaShipcare Ammonium Services 31-01-2024 Pvt Ltd B-5 Manta Disc Wheat North Star 22-01-2024 Hacer in Bulk International B-8/B-9 Jolly Disc/Load Eastern Sea 01-02-2024 Palladio Container Transport B-10/B-11 Sentosa 66 Disc Wheat Alpine Marine 23-01-2024 Services B-11/B-12 Lavender Disc DAP WmaShipcare Services 01-02-2024 Pvt Ltd B-12/B-11 Virono Load Crystal Sea 26-01-2024 Pride Clinkers Service B-13/B-14 Xin Hai Disc Urea Pakistan National Tong 27 Shipping Co 26-01-2024 B-14/B-15 Alcyone I Disc Rock WmaShipcare Phosphate Services 30-01-2024 Pvt Ltd B-16-B-17 Beks Sky Disc Wheat Eastwind 21-01-2024 Shipping Co Nmb-1 Al Ahmed Load Rice N.S Shipping 15-01-2024 Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-19 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-21 Hout Load Rice Sunain Cargo 30-01-2024 Logistic Pakistan B-26/B-27 SpilKartini Disc/Load Oocl Pakistan 30-01-2024 Container Pvt Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1/Sapt-2 Kmtc Disc Load United Marine 30-01-2024 Delhi Container Agencies Sapt-1 Contship Disc Load International 01-02-2024 Ono Container Shipping & Port Sapt-3/Sapt-2 Seamax Disc Load Cosco Shipping 31-01-2024 Westport Container Line Saptl-3 Ren Jian 25 Disc Load United Marine 01-02-2024 Container Agency ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Contship Ono 31-01-2024 D/L Container International Shipping & Port Service ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Sinar 01-02-2024 D/2500 Alpine Marine Mendawai Chemical Services Sea 01-02-2024 D/5000 Base Oil Alpine Marine Ambition Services Cap 01-02-2024 D/L Container Ocean Network Andreas Express Pak Star 01-02-2024 D/L Container Tasa Marine Blessing & Logistic Esl Nhava Sheva 01-02-2024 D/L Container Allied Logistic Eagle 01-02-2024 D/54600 Wheat Ocean Services in Bulk Sc 02-02-2024 D/20000 Chemical Alpine Marine Hongkong Services Sounion 02-02-2024 D/L Container HagpagLIoyd Trader Pakistan Kyoto 02-02-2024 D/L Container HagpagLIoyd Express Pakistan X-Press 02-02-2024 D/L Container X-Press Feeders Cassiopeia Shipping Msc 02-02-2024 D/L Container Msc Agency Melatilde Pakistan Uafl Dubai 02-02-2024 D/L Container Golden Shipping Lines Despina 01-02-2024 D/27418 Dap Bulk Shipping Agencies ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Safeen Prize 02-02-2024 Container Ship - Virono Pride 02-02-2024 Clinker - Kota Loceng 02-02-2024 Container Ship - =============================================================================

