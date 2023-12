Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (December 05, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 Hafnia Disc Soya Alpine Marine 04-12-2023 Ammolite Bean Oil Services B-1 TRF Disc East Wind 01-12-2023 Kristansand Crude Oil Shipping Co. B-2 Wawasan Disc Alpine Marine 03-12-2023 Topaz Chemical Services B-4 Enna Disc Wheat North Star 22-11-2023 Elisabeth International B-11/B-12 Beks Halil Disc Wheat Bulk Shipping 21-11-2023 Agency B-13/B-14 Wooyang Disc Wheat Ocean Services 02-12-2023 Dandy Pvt. Ltd B-14/B-15 Summar Disc Wheat Alpine Marine 23-11-2023 Lady Services ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 Clipper Copenhagen Disc Lentils Sea Trade 25-11-2023 Shipping B-21 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-24 Newsun Load Rice Ocean World 01-12-2023 Vision Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3 Hyundai Disc Load United Marine 04-12-2023 Unity Container Agency ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hyundai Unity 05-12-2023 Disc Load United Marine Container Agency Wawasan 05-12-2023 Disc Chemical Alpine Marine Topaz Services ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Hodaka 05-12-2023 L/5000 Ethanol Alpine Marine Galaxy Services Safeen Prize 05-12-2023 D/L Container Diamond Shipping Services Cma Cgm 05-12-2023 D/L Container Cma Cgm Pakistan Nabucco Pvt. Ltd Oocl Norfolk 05-12-2023 D/L Container OOCL Pakistan Copihue Tiger 05-12-2023 D/30200 Universal Sea Steel Colis Services Pvt. Ltd Avigator 05-12-2023 L/53000 Clinkers Crystal Sea Services Pvt. Ltd Meghna 05-12-2023 L/55000 Clinkers Crystal Sea Princess Services Glovis Maple 05-12-2023 L/55000 Clinkers Bulk Shipping Agency Pvt. Ltd Ever Envoy 06-12-2023 D/L Container Green Pak Shipping Pvt. Ltd Colombo 06-12-2023 D/L Container Hapag Lloyd Express Pakistan Independent Spirit 06-12-2023 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Seaspan 06-12-2023 D/L Container Cosco Shipping Oceania Line Pakistan Wan Hai 721 06-12-2023 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Imari 06-12-2023 D/372 Steel Pipes Gac Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ardmore Engineer 05-12-2023 Tanker - Northern Practise Al-Dhafra Container Ship - Yantian Express 05-12-2023 Container Ship - Msc Jemima 05-12-2023 Container Ship - Chemroad Queen 05-12-2023 Tanker - Olympia 05-12-2023 Container Ship - Da Chang 05-12-2023 General Cargo - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 BD Rice East Wind Nov. 30, 2023 Poineer-1 MW-2 Double Cement Global Dec. 04, 2023 Eagle ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Al-Dhafra Coal Ocean World Dec. 04, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Marathopolis Containers IncheCaoe Dec. 04, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Protector Wheat Alpine Dec. 02, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Horizon LPG M. International Dec. 04, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Rania Containers MSC Pak Dec. 05, 2023 CMA CGM Nabuccos Containers -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Marathopolis Containers IncheCaoe Dec. 05, 2023 Horizon LPG M. International -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Greenwich Containers MSC Pak Dec. 05, 2023 MSC Jemima Containers MSC Pak -do- Golden Denise Chemicals Alpine -do- CMA CGM Musset Containers CMA CGM Expected Berthing APL Le Havre Containers APL - New Asoura Cement Crysta - ObeDinares Rice Ocean World - Manticore Rice Ocean Services - Fj Viola Rice East Wind - Basrah Rice Ocean World - Majestic Noor Rice Ocean World - Hai Phong Rice East Wind - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Chicago Containers Maersk Pak Dec, 05, 2023 Meratus Jiyawijaya Containers Maersk Pak -do- Ardmore Cherokee Palm oil Alpine Do- =============================================================================

