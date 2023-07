KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (July 06, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== JS Global Cap. Adamjee Ins. 1,000,000 23.05 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 23.05 Intermarket Sec. Attock Refinery 5,000 204.37 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 204.37 JS Global Cap. Int. Ind.Ltd. 530,000 71.70 Total/Weighted Avg. Rate 530,000 71.70 JS Global Cap. Lucky Cement 183,400 509.98 Total/Weighted Avg. Rate 183,400 509.98 Topline Sec. Mari Petroleum 15,000 1,550.03 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 1,550.03 Topline Sec. Meezan Bank 450,000 98.99 Total/Weighted Avg. Rate 450,000 98.99 Apex Capital National Refinery 400 188.80 otal/Weighted Avg. Rate 400 188.80 Topline Sec. Pak Oilfields 35,000 411.72 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 411.72 Fairway Securities Pak Refinery 31,838 13.70 Total/Weighted Avg. Rate 31,838 13.70 Akik Capital Premier Suger 1,000 595.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 595.00 Intermarket Sec. Shell Pakistan 10,000 124.99 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 124.99 MRA Sec. Systems Limited 1,121 456.90 Total/Weighted Avg. Rate 1,121 456.90 Axis Global The Searle Co. 27,430 41.33 Total/Weighted Avg. Rate 27,430 41.33 Axis Global TRG Pak Ltd 1,076 98.34 Total/Weighted Avg. Rate 1,076 98.34 =========================================================================================== Total Turnover 2,291,265 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023