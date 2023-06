Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (June 20, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T.Mardan Disc Crude Pakistan National Oil Shipping Corp. 17-06-2023 OP-2 MTM Load Trans Maritime 17-06-2023 Colorado Molasses (pvt) Ltd B-1 Zheng He 3 Load Eastwind 17-06-2023 Ethanol Shipping Co. B-6/B-7 Gfs Prime Disc Load Eastwind 20-06-2023 Container Shipping Co. B-9/B-8 One Matrix Disc Load Ocean Network Container Express 19-06-2023 Pakistan B-10/B-11 Ju Xi Load Crystal Sea 19-06-2023 Clinkers Services B-11/B-12 Vimc Brave Load Ocean Services 19-06-2023 Clinkers Pvt. Ltd B-14/B-15 New Lotus Disc Legend Shipping General & Logistic 20-06-2023 Cargo B-16/B-17 Multan - Pakistan National Shipping Corp 17-06-2023 Nmb-2 Al Sabri Load Wheat Latif Trading 09-03-2023 Straw Company ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-25 BBC Fuji Load Project Shippin 19-06-2023 Container B-26/B-27 Norther Disc Load Oceansea 20-06-2023 Practise Container Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-4 Gfs Giselle Disc Load East Wind 19-06-2023 Container Shipping Company ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Gfs Giselle 20-06-2023 Disc Load East Wind Container Shipping Company ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T Lahore 20-06-2023 D/74000 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp. Ren Jian 26 20-06-2023 D/L Container Feeder Logistic Seamax 20-06-2023 D/L Container Cosco Shipping Westport Lines Pakistan Wadi Bani 20-06-2023 D/L Container Universal Shipping Khalid Pvt. Ltd Oriental Sakura 21-06-2023 D/1500 Chemical East Wind Shipping Company Ltd M.T Shalamar 21-06-2023 D/74000 Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Ssl Delhi 21-06-2023 D/L Container Ocean Sea Shipping Pvt. Ltd Ella 21-06-2023 D/L Container Universal Shipping Pvt. Ltd Nyk Vesta 21-06-2023 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Ssl Bramputra 21-06-2023 D/L Container Ocean Shipping Pvt. Ltd Zaraar Hanif 21-06-2023 L/55000 Clinkers Ocean Services Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= X-Press Bardsey 20-06-2023 Container Ship - Rdo Endeavour 20-06-2023 Container Ship - Olympia 20-06-2023 Container Ship - M.T Mardan 20-06-2023 Tanker - Navios Lapis 20-06-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Santa Coal East Wind June 18, 2023 Francesca ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Mega-I Palm oil Alpine June 18, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT EM Astoria Container GAC June 19, 2023 QICT Navios Lapis Container GAC June 20, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Rania Container MSC PAK June 19, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Alexandra Kosan Chemicals Alpine June 19, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Rania Container MSC PAK June 20, 2023 Navios Lapis Container GAC -do- Alexandra Kosan Chemicals Alpine -do- Santa Francesca Coal East Wind -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Al-Areesh LNG GSA June 20, 2023 FSM LPG Universal -do- Maud Coal GSA -do- SilHouette Island Coal Ocean Services Waiting for berth Sea Harvest Palm oil Alpine -do- Sc Hong Kong Chemicals Alpine -do- Jeil Crystal Chemicals East Wind -do- MSC Sky-II Container MSC PAK June 20, 2023 Maersk Hartford Container GAC -do- MSC Madeleine Al Sabri MSC PAK -do- Maersk Bostan Container GAC June 21, 2023 =============================================================================

