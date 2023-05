Automart: car prices in Karachi

KARACHI: The prices of different makes and models of cars prevailing in Karachi in the week ended Sunday (May 21, 2023).

Cars Prices Suzuki Suzuki Alto VXR PKR 2,612,000 Suzuki Alto VX PKR 2,251,000 Suzuki Alto VXR AGS PKR 2,799,000 Suzuki Alto VXL AGS PKR 2,935,000 Suzuki Cultus VXR PKR 3,718,000 Suzuki Cultus VXL PKR 4,084,000 Suzuki Cultus Auto Gear Shift PKR 4,366,000 Suzuki Ravi Euro ll PKR 1,856,000 Suzuki Bolan VX Euro II PKR 1,940,000 Suzuki Bolan Cargo Van Euro ll PKR 1,944,000 Suzuki Wagon R VXR PKR 3,214,000 Suzuki Wagon R VXL PKR 3,412,000 Suzuki Wagon R AGS PKR 3,741,000 Suzuki Swift GL Manual PKR 4,256,000 Suzuki Swift GL CVT PKR 4,574,000 Suzuki Swift GLX CVT PKR 4,960,000 Honda Honda BR-V i-VTEC S PKR 6,529,000 Honda City 1.2L M/T PKR 4,799,000 Honda City 1.2L CVT PKR 4,929,000 Honda City 1.5L CVT PKR 5,549,000 Honda City 1.5L ASPIRE M/T PKR 5,759,000 Honda City 1.5L ASPIRE CVT PKR 5,979,000 Honda HR-V VTi PKR 7,899,000 Honda HR-V VTi-S PKR 8,199,000 Honda Civic Standard PKR 8,599,000 Honda Civic Oriel PKR 8,949,000 Honda Civic RS PKR 10,199,000 Honda CR-V 2.0 CVT PKR 10,700,000 Honda Accord 1.5L VTEC Turbo PKR 15,499,000 Toyota Toyota Hilux E PKR 11,439,000 Toyota Hilux Revo G 2.8 PKR 12,409,000 Toyota Hilux Revo G Automatic 2.8 PKR 13,019,000 Toyota Hilux Revo V Automatic 2.8 PKR 14,389,000 Toyota Hilux Revo Rocco PKR 15,179,000 Toyota Hilux Revo GR-S PKR 16,149,000 Toyota Rush G A/T PKR 8,329,000 Toyota Rush G M/T PKR 8,009,000 Toyota Yaris GLI MT 1.3 PKR 4,499,000 Toyota Yaris ATIV MT 1.3 PKR 4,759,000 Toyota Yaris GLI CVT 1.3 PKR 4,789,000 Toyota Yaris ATIV CVT 1.3 PKR 4,999,000 Toyota Yaris AERO CVT 1.3 PKR 5,199,000 Toyota Yaris ATIV X MT 1.5 PKR 5,429,000 Toyota Yaris ATIV X CVT 1.5 PKR 5,769,000 Toyota Yaris AERO CVT 1.5 PKR 5,969,000 Toyota Corolla Altis X Manual 1.6 PKR 6,169,000 Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i PKR 6,769,000 Toyota Corolla Altis X CVT-i 1.8 PKR 7,119,000 Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i Special Edition PKR 7,429,000 Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Beige Interior PKR 7,759,000 Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Black Interior PKR 7,799,000 Toyota Fortuner 2.7 G PKR 15,809,000 Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4 PKR 19,079,000 Toyota Fortuner 2.7 V PKR 18,099,000 Toyota Fortuner Legender PKR 20,129,000 Toyota Fortuner GR-S PKR 21,089,000 Toyota Corolla Cross Low Grade PKR 12,249,000 Toyota Corolla Cross Smart Mid Grade PKR 13,099,000 Toyota Corolla Cross Premium High Grade PKR 13,419,000 Toyota Hiace Standard Roof PKR 13,069,000 Toyota Hiace High Roof Commuter PKR 14,959,000 Toyota Hiace High Roof Tourer PKR 17,059,000 Toyota Hiace Luxury Wagon High Grade PKR 21,029,000 Toyota Prius S PKR 14,649,000 Toyota Coaster 29 Seater F/L PKR 26,789,000 Toyota Camry High Grade PKR 53,859,000 Toyota Prado TX 2.8 D MT PKR 59,109,000 Toyota Prado TX 2.8 D AT PKR 67,249,000 Toyota Prado VX 4.0 PKR 95,579,000 Toyota Land Cruiser ZX Gasoline 3.5L PKR 156,829,000 KIA KIA Picanto 1.0 MT PKR 3,350,000 KIA Picanto 1.0 AT PKR 3,625,000 KIA Stonic EX PKR 5,350,000 KIA Stonic EX+ PKR 5,930,000 KIA Sportage Alpha PKR 7,050,000 KIA Sportage FWD PKR 7,940,000 KIA Sportage AWD PKR 8,570,000 KIA Sportage Black Limited Edition PKR 9,050,000 KIA Sorento 2.4 FWD PKR 10,400,000 KIA Sorento 2.4 AWD PKR 11,300,000 KIA Sorento 3.5 FWD PKR 11,390,000 KIA Grand Carnival Executive PKR 16,750,000 Hyundai Hyundai H-100 Deckless PKR 3,789,000 Hyundai H-100 Flat Deck PKR 3,809,000 Hyundai H-100 High Deck PKR 3,829,000 Hyundai Elantra GL PKR 6,599,000 Hyundai Elantra GLS PKR 7,130,000 Hyundai Tucson FWD A/T GLS Sport PKR 8,230,000 Hyundai Tucson AWD A/T Ultimate PKR 8,859,000 Hyundai Staria 3.5 A/T PKR 8,364,000 Hyundai Staria 2.2D M/T PKR 8,499,000 Hyundai Staria 2.2D A/T PKR 8,909,000 Hyundai Staria HGS PKR 11,009,000 Hyundai Sonata 2.0 PKR 10,329,000 Hyundai Sonata 2.5 PKR 11,280,000 Isuzu Isuzu D-Max Hi Spark 4x2 Single Cab Deckless PKR 6,900,000 Isuzu D-Max Hi Spark 4x2 Single Cab Standard PKR 7,000,000 Isuzu D-Max Hi Lander 4x4 Single Cab Standard PKR 8,200,000 Isuzu D-Max Hi Lander 4x4 Double Cab Standard PKR 9,600,000 Isuzu D-Max V-Cross 3.0 PKR 11,100,000 Isuzu D-Max V-Cross Automatic 3.0 PKR 11,800,000 Changan Changan M9 Base Model 1.0 PKR 2,529,000 Changan Karvaan Base Model 1.0 PKR 2,779,000 Changan Karvaan Plus PKR 2,999,000 Changan Alsvin 1.3L MT Comfort PKR 4,149,000 Changan Alsvin 1.5L DCT Comfort PKR 4,699,000 Changan Alsvin 1.5L DCT Lumiere PKR 4,999,000 Changan Oshan X7 Comfort PKR 8,549,000 Changan Oshan X7 FutureSense PKR 9,199,000 Proton Proton Saga 1.3L Standard M/T PKR 2,824,000 Proton Saga 1.3L Ace A/T PKR 3,149,000 Proton Saga 1.3L Standard A/T PKR 3,299,000 Proton X70 Executive AWD PKR 6,740,000 Proton X70 Premium FWD PKR 7,190,000 DFSK DFSK C37 Euro V PKR 3,500,000 DFSK Glory 580 Pro PKR 6,990,000 Prince Prince Pearl MT PKR 1,990,000 Prince K07 S PKR 2,669,000 Haval Haval Jolion 1.5T PKR 8,299,000 Haval H6 1.5T PKR 9,499,000 Haval H6 2.0T AWD PKR 10,849,000 Haval H6 HEV PKR 12,149,000 MG MG HS Essence PKR 8,699,000 United United Bravo Base Grade PKR 1,519,000 United Alpha 1.0 Manual PKR 1,769,000 Audi Audi e-tron 50 Quattro 230 kW PKR 22,300,000 Audi e-tron 50 Quattro Sportback 230kW PKR 24,850,000 Audi e-tron 55 Quattro 300kW PKR 38,000,000 Audi e-tron GT Standard PKR 34,500,000 Audi e-tron GT RS PKR 48,500,000

