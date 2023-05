KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (May 11, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== JS Global Cap. Artistic Denim 30,500 53.71 Total/Weighted Avg. Rate 30,500 53.71 BMA Capital Crescent Steel 500 52.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 52.50 BMA Capital Fauji Fertilizer 1,400,000 101.50 EFG Hermes 1,500,000 101.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,900,000 101.50 JS Global Cap. Feroze 1888 Mills 40,352 62.13 Total/Weighted Avg. Rate 40,352 62.13 BMA Capital Ghandhara Nissan Ltd 1,300 74.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,300 74.00 BMA Capital Ghani Global Holding 11,000 22.45 Total/Weighted Avg. Rate 11,000 22.45 Fortune Sec. Glaxo Smith Kline 2,000 94.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 94.00 JS Global Cap. Gul Ahmed Textile 310,600 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 310,600 20.00 BMA Capital Int. Steels 1,000 63.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 63.00 M. M. M. A. Khanani Meezan Bank Ltd. 826 95.85 Total/Weighted Avg. Rate 826 95.85 BMA Capital Octopus Digital Ltd. 3,000 71.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 71.00 JS Global Cap. OLP Financial Services 604,000 19.03 Total/Weighted Avg. Rate 604,000 19.03 Fortune Sec. Searle Company Ltd. 2,000 59.45 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 59.45 Fortune Sec. TRG Pakistan Ltd. 4,000 122.90 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 122.90 =========================================================================================== Total Turnover 3,911,078 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023