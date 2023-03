Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (March 02, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Sunrise Disc JP1 Trans Maritime 01-03-2023 Pvt. Ltd OP-3 M.T Disc Pakistan National Shalamar Crude Oil Shipping Corp. 28-02-2023 B-4 TBC Disc Sea Trade Shipping Passion Chick Peas Pvt. Ltd 02-03-2023 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Maroudio Disc Ocean Services 07-02-2023 Canola (Pvt.) Ltd B-25 AST Malta Disc Noble Shipping 01-03-2023 General Services Cargo B-26/B-27 Vancouver Disc Load OOCL Pakistan 28-02-2023 Container Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2/3 Tabea Disc Load Allied Logistic 27-02-2023 Container SMC Pvt. Ltd Saptl-4/3 Seaspan Disc Load Ocean Network 01-03-2023 Beacon Container Express Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= AST Malta 02-03-2023 Disc. General Noble Shipping Cargo Services ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Zheng HE 5 02-03-2023 L/5500 East Wind Shipping Company OOCL Atlanta 02-03-2023 D/L Container OOCL Pakistan SSL 03-03-2023 D/L Container Ocean Sea Brahmaputra Shipping Pvt. Ltd ST Mary 03-03-2023 D/L Container International Ports & Ship Services Msc Pratiti 03-03-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan Cape Fulmar 03-03-2023 D/L Container Feeder Logistic ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Safeen Prism 02-03-2023 Container Ship - X-Press Anglesey 02-03-2023 Container Ship - Vancouver 02-03-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 New Fairy Rice Ocean Feb. 25. 2023 Services ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Mega I Palm Oil Alpine Mar. 01, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Irenes Ray Containers GAC Mar. 01, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sochrina MO Gas Alpine Mar. 01, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL UACC Riyadh Chemical Alpine Mar. 01, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Elaine Containers GAC Mar. 02, 2023 Irenes Ray Containers GAC Mar. 02, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= UACC Riyadh Chemical - Mar. 02, 2023 Vancouver Containers GAC Mar. 01, 2023 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= CGM Butterfly Containers CMA CGM PAK Mar. 02, 2023 Vancouver Containers OOCL PAK - Scirocco Mogas Alpine Waiting for berth SC Hong Kokng Palm oil Alpine - Dolphin 03 Palm oil Alpine - Atlantica Bay Gas Oil GSA - Georg Jacob Gas Oil GSA - =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023