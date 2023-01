Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Kohat Cement Company Limited 24-Jan-23 11:00 Data Textiles Limited 24-Jan-23 11:00 Shahmurad Sugar Mills Limited 24-Jan-23 11:00 Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. 24-Jan-23 12:00 Lucky Core Industries Limited 25-Jan-23 15:00 Sindh Abadgar's Sugar Mills Limited 25-Jan-23 11:00 Panther Tyres Ltd. 25-Jan-23 14:00 Zeal Pak Cement Factory Limited 25-Jan-23 15:30 Atlas Honda Limited 25-Jan-23 11:00 Habib Sugar Mills Limited 25-Jan-23 12:30 Gadoon Textile Mills Limited 26-Jan-23 12:00 Mari Petroleum Company Limited 26-Jan-23 10:00 UBL-FUNDS 26-Jan-23 9:00 Siemens (Pakistan) Engineering 26-Jan-23 14:30 Pakistan Cables Limited 26-Jan-23 10:00 Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited 26-Jan-23 11:00 Archroma Pakistan Limited 26-Jan-23 12:15 Al-Abbas Sugar Mills Limited 26-Jan-23 10:45 Jauharabad Sugar Mills Limited 26-Jan-23 11:30 Chashma Sugar Mills Limited 26-Jan-23 11:00 The Premier Sugar Mills 26-Jan-23 11:30 Fauji Foods Limited 26-Jan-23 13:30 Hinopak Motors Limited 26-Jan-23 12:30 Al-Noor Sugar Mills Limited 27-Jan-23 10:30 The Thal Industries Corporation Limited 27-Jan-23 13:00 Shahtaj Sugar Mills Limited 27-Jan-23 16:00 Sindh Modaraba 27-Jan-23 11:00 Dewan Sugar Mills Limited 27-Jan-23 16:00 Baba Farid Sugar Mills Limited 27-Jan-23 14:00 Lucky Cement Limited 27-Jan-23 15:30 Olympia Mills Limited 27-Jan-23 11:00 Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited 27-Jan-23 11:00 Mirpurkhas Sugar Mills Limited 27-Jan-23 11:00 International Steels Limited 27-Jan-23 9:00 Sanghar Sugar Mills Limited 28-Jan-23 12:00 Exide Pakistan Limited 28-Jan-23 15:00 JDW Sugar Mills Limited 28-Jan-23 14:30 Mehran Sugar Mills Limited 28-Jan-23 15:00 Tariq Corporation Limited 28-Jan-23 14:30 Tandlianwala Sugar Mills Limited 30-Jan-23 15:00 International Industries Limited 31-Jan-23 9:00 Unilever Pakistan Foods Limited 24-Feb-23 14:30 Hafiz Limited 24-Feb-23 11:30 =========================================================

