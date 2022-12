Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (December 28, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 M.T Disc Crude Pakistan National Shipping Quetta Oil Corpt 27-12-2022 B-1 Chem Disc Alpine Marine Services Mia Chemical (Pvt) Ltd 27-12-2022 B-6/B-7 Seaspan Disc Load Ocean Network Osaka Container Express 28-12-2022 Pakistan B-8/B-9 Tarlan Disc Load Interline Shipping Container (Pvt) Ltd 27-12-2022 B-11/B-12 Clipper Disc Pakistan National Palma Urea Shipping Corpt 26-12-2022 B-13/B-14 Petro S Disc Rock Wma Shipcare Phosphate Services 25-12-2022 Pvt Ltd B-14/B-15 Libera J Disc. Waterlink Pakistan Wheat (Pvt) Ltd 18-12-2022 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Brave Disc Wheat Gac Pakistan 25-12-2022 Commander Flour (Pvt) Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-4 Xin Disc Load Cosco Shiping 27-12-2022 Shanghai Container Line Pak Pvt Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Tarlan 28-12-2022 Disc. Load Interline Shipping Container (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Xin Yan Tian 28-12-2022 D/L Container Cosco Shiping Line Pak Pvt Ltd Barrier 28-12-2022 D/L Container Sharaf Shipping Agency Pvt Ltd Msc Ermina 28-12-2022 D/L Container Msc Agency Pakistan (Pvt) Ltd Tss Shams 28-12-2022 D/L Container Eastwind Shipping Company Ltd M.T.Mardan 29-12-2022 D/70487 Crude Pakistan National Oil Ship.Corpt Maliha 29-12-2022 D/4100 Solvent Universal Shipping (Pvt) Ltd M.T.Lahore 29-12-2022 D/74000 Crude Pakistan National Oil Ship.Corpt Ym Excellence 29-12-2022 D/L Container Inshipping (Pvt) Ltd Msc Silvana 29-12-2022 D/L Container Msc Agency Pakistan (Pvt) Ltd Clemens 29-12-2022 D/L Container Ocean Network Schulte Express Pakistan One Henry 29-12-2022 D/L Container Ocean Network Hudson Express Pakistan Cma Cgm 29-12-2022 D/L Container Cma Cgm Rabelais Pakistan (Pvt) Ltd Athina 29-12-2022 D/64406 Canola Ocean Services Carras (Pvt) Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hyundai Colombo 28-12-2022 Container Ship - Zumba 28-12-2022 Tanker - Esl Victoria 28-12-2022 Container Ship - Western Highway 28-12-2022 Car Carrier - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Aurelia Palm Alpine Dec. 26, 2022 oil MW-2 Amali Cement Global Dec. 23, 2022 Maritime ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Rigel Palm Alpine Dec. 27, 2022 oil ----------------------------------------------------------------------------- IRON ORE & COAL BERTH ----------------------------------------------------------------------------- IOCB MSC Containers MSC Dec. 27,2022 Sasha PAK ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Sea Wheat Posidon Dec. 27, 2022 Power II ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Ondo LNG GAC Dec. 26, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL LPG Ocean Dec. 25, 2022 Calypso Gas World ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maersk Atlantra Containers GAC Dec. 28, 2022 Ullswater LNG M.International - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Ondo LNG GAC Dec. 28, 2022 Amali Cement Global Maritime - Calypso Gas LPG Ocean World - MSC Sasha Containers MSC PAK - Lisa Containers GAC - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= African Pheasantant Cement Global Marine Dec. 28, 2022 Nave Andromeda Mogas Transmarine - Lisa Containers GAC - Ahtina Conal Ocean Waiting for barth Carras Seed Services Chrysanthi S Soyabean East Wind - Star Piera Soyabean East Wind - Ifestos Canola Seed Alpine - Xin Canola Ocean Services - Yang Hai Seed Express Rome Containers Happage Lloyd - Driggen Palm oil Alpine - NCC Yanbu Soyabean Alpine - Sanmar Songbird Gas oil Alpine - Ardmore Chippewa Palm oil Alpine - Mega Benefit Conala Ocean Services - Star Conala Ocean - Jeannette Seed Services EM Astoria Containers GAC - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Clemens Schulte Containers - Dec. 28, 2022 MSC Illinois VII Containers MSC Pak - =============================================================================

