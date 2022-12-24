AGL 4.56 Decreased By ▼ -0.01 (-0.22%)
ANL 7.07 Decreased By ▼ -0.15 (-2.08%)
AVN 67.00 Decreased By ▼ -1.00 (-1.47%)
BOP 4.72 Increased By ▲ 0.18 (3.96%)
CNERGY 3.85 Decreased By ▼ -0.02 (-0.52%)
EFERT 77.86 Decreased By ▼ -0.47 (-0.6%)
EPCL 42.69 Increased By ▲ 0.30 (0.71%)
FCCL 11.45 Decreased By ▼ -0.25 (-2.14%)
FFL 4.70 Decreased By ▼ -0.05 (-1.05%)
FLYNG 5.94 Increased By ▲ 0.06 (1.02%)
FNEL 3.97 Decreased By ▼ -0.05 (-1.24%)
GGGL 6.90 Decreased By ▼ -0.20 (-2.82%)
GGL 11.23 Decreased By ▼ -0.18 (-1.58%)
HUMNL 5.68 Decreased By ▼ -0.09 (-1.56%)
KEL 2.35 Decreased By ▼ -0.05 (-2.08%)
LOTCHEM 25.70 Decreased By ▼ -0.01 (-0.04%)
MLCF 21.67 Decreased By ▼ -0.83 (-3.69%)
OGDC 72.98 Increased By ▲ 0.59 (0.82%)
PAEL 12.22 Decreased By ▼ -0.58 (-4.53%)
PIBTL 4.33 Decreased By ▼ -0.12 (-2.7%)
PRL 12.63 Decreased By ▼ -0.57 (-4.32%)
SILK 0.98 Decreased By ▼ -0.01 (-1.01%)
TELE 6.79 Decreased By ▼ -0.26 (-3.69%)
TPL 7.09 Decreased By ▼ -0.25 (-3.41%)
TPLP 17.10 Decreased By ▼ -0.51 (-2.9%)
TREET 16.45 Decreased By ▼ -0.36 (-2.14%)
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Dec 24, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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BOARD MEETINGS

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange....
Recorder Report Published 24 Dec, 2022 05:50am
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KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

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NAME OF COMPANY                            DATE            TIME
===============================================================
Yousaf Weaving Mills Limited            23-12-2022        15:00
Kohinoor Spinning Mills Limited         23-12-2022        15:00
D.M. Textile Mills Limited              23-12-2022        13:30
Sindh Abadgar's Sugar Mills 
Limited                                 23-12-2022        11:00
Sakrand Sugar Mills Limited             23-12-2022        17:00
Sui Southern Gas Company 
Limited                                 24-12-2022        14:00
Mahmood Textile Mills Limited           24-12-2022        11:00
Shifa International Hospitals 
Limited                                 24-12-2022        15:30
Shahmurad Sugar Mills Limited           26-12-2022        11:00
Habib Sugar Mills Limited               26-12-2022        12:00
Adamjee Life Assurance Company 
Limited                                 27-12-2022        12:00
Al-Abbas Sugar Mills Limited            27-12-2022        16:00
Summit Bank Limited                     27-12-2022        10:00
The Thal Industries Corporation 
Limited                                 27-12-2022        12:00
Al-Noor Sugar Mills Limited             27-12-2022        11:00
Baba Farid Sugar Mills Limited          27-12-2022        11:00
Panther Tyres Ltd.                      28-12-2022        16:00
Fauji Fertilizer Company Limited        28-12-2022        11:00
Khairpur Sugar Mills Limited            28-12-2022        14:00
The Bank of Khyber                      29-12-2022        10:00
Dewan Sugar Mills Limited               29-12-2022        15:30
Askari General Insurance 
Company Limited                         29-12-2022        11:30
Asia Insurance Company Limited          29-12-2022        14:30
Mehran Sugar Mills Limited              29-12-2022        11:30
Faysal Bank Limited                     29-12-2022        11:00
Tariq Corporation Limited               29-12-2022        10:00
Adam Sugar Mills Limited                30-12-2022        11:30
The Pakistan General Insurance 
Co. Ltd                                 2-Jan-23          10:00
===============================================================

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BOARD MEETINGS Board Meetings of Companies

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BOARD MEETINGS

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