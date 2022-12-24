Markets
BOARD MEETINGS
KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange....
KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.
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NAME OF COMPANY DATE TIME
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Yousaf Weaving Mills Limited 23-12-2022 15:00
Kohinoor Spinning Mills Limited 23-12-2022 15:00
D.M. Textile Mills Limited 23-12-2022 13:30
Sindh Abadgar's Sugar Mills
Limited 23-12-2022 11:00
Sakrand Sugar Mills Limited 23-12-2022 17:00
Sui Southern Gas Company
Limited 24-12-2022 14:00
Mahmood Textile Mills Limited 24-12-2022 11:00
Shifa International Hospitals
Limited 24-12-2022 15:30
Shahmurad Sugar Mills Limited 26-12-2022 11:00
Habib Sugar Mills Limited 26-12-2022 12:00
Adamjee Life Assurance Company
Limited 27-12-2022 12:00
Al-Abbas Sugar Mills Limited 27-12-2022 16:00
Summit Bank Limited 27-12-2022 10:00
The Thal Industries Corporation
Limited 27-12-2022 12:00
Al-Noor Sugar Mills Limited 27-12-2022 11:00
Baba Farid Sugar Mills Limited 27-12-2022 11:00
Panther Tyres Ltd. 28-12-2022 16:00
Fauji Fertilizer Company Limited 28-12-2022 11:00
Khairpur Sugar Mills Limited 28-12-2022 14:00
The Bank of Khyber 29-12-2022 10:00
Dewan Sugar Mills Limited 29-12-2022 15:30
Askari General Insurance
Company Limited 29-12-2022 11:30
Asia Insurance Company Limited 29-12-2022 14:30
Mehran Sugar Mills Limited 29-12-2022 11:30
Faysal Bank Limited 29-12-2022 11:00
Tariq Corporation Limited 29-12-2022 10:00
Adam Sugar Mills Limited 30-12-2022 11:30
The Pakistan General Insurance
Co. Ltd 2-Jan-23 10:00
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