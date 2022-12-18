AGL 5.00 Decreased By ▼ -0.01 (-0.2%)
ANL 8.05 Decreased By ▼ -0.11 (-1.35%)
AVN 72.20 Decreased By ▼ -0.62 (-0.85%)
BOP 4.90 No Change ▼ 0.00 (0%)
CNERGY 4.22 Decreased By ▼ -0.01 (-0.24%)
EFERT 80.41 Increased By ▲ 0.56 (0.7%)
EPCL 45.20 Decreased By ▼ -0.19 (-0.42%)
FCCL 11.90 Increased By ▲ 0.05 (0.42%)
FFL 5.17 Decreased By ▼ -0.05 (-0.96%)
FLYNG 6.39 Decreased By ▼ -0.11 (-1.69%)
FNEL 4.39 Increased By ▲ 0.04 (0.92%)
GGGL 8.05 Decreased By ▼ -0.15 (-1.83%)
GGL 13.52 Decreased By ▼ -0.11 (-0.81%)
HUMNL 5.84 Decreased By ▼ -0.07 (-1.18%)
KEL 2.45 Decreased By ▼ -0.01 (-0.41%)
LOTCHEM 23.33 Decreased By ▼ -0.52 (-2.18%)
MLCF 22.81 Decreased By ▼ -0.19 (-0.83%)
OGDC 72.52 Increased By ▲ 0.51 (0.71%)
PAEL 14.77 Decreased By ▼ -0.08 (-0.54%)
PIBTL 4.60 Decreased By ▼ -0.09 (-1.92%)
PRL 15.36 Increased By ▲ 0.07 (0.46%)
SILK 1.06 No Change ▼ 0.00 (0%)
TELE 7.79 Decreased By ▼ -0.13 (-1.64%)
TPL 7.53 Decreased By ▼ -0.37 (-4.68%)
TPLP 19.36 Increased By ▲ 0.01 (0.05%)
TREET 18.85 Decreased By ▼ -0.30 (-1.57%)
TRG 134.22 Increased By ▲ 0.52 (0.39%)
UNITY 15.34 Decreased By ▼ -0.54 (-3.4%)
WAVES 8.76 Decreased By ▼ -0.14 (-1.57%)
WTL 1.27 Decreased By ▼ -0.02 (-1.55%)
BR100 4,112 Increased By 15.3 (0.37%)
BR30 14,865 Increased By 6.2 (0.04%)
KSE100 41,301 Increased By 121.7 (0.3%)
KSE30 15,242 Increased By 26.6 (0.17%)
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Automart: car prices in Karachi

  • Rates in the week ended Saturday December 17, 2022
Recorder Report Published 18 Dec, 2022 03:48am
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KARACHI: The prices of different makes and models of cars prevailing in Karachi in the week ended Saturday (December 17, 2022).

Cars Prices
Suzuki
Suzuki Alto VXR PKR 1,976,000
Suzuki Alto VX PKR 1,699,000
Suzuki Alto VXR AGS PKR 2,120,000
Suzuki Alto VXL AGS PKR 2,223,000
Suzuki Cultus VXR PKR 2,754,000
Suzuki Cultus VXL PKR 3,024,000
Suzuki Cultus Auto Gear Shift PKR 3,234,000
Suzuki Ravi Euro ll PKR 1,424,000
Suzuki Bolan Cargo Van Euro ll PKR 1,487,000
Suzuki Bolan VX Euro II PKR 1,500,000
Suzuki Wagon R VXR PKR 2,421,000
Suzuki Wagon R VXL PKR 2,564,000
Suzuki Wagon R AGS PKR 2,802,000
Suzuki Swift GL Manual PKR 3,180,000
Suzuki Swift GL CVT PKR 3,420,000
Suzuki Swift GL CVT Limited Edition PKR 3,450,000
Suzuki Swift GLX CVT PKR 3,760,000
Suzuki Jimny GA MT PKR 6,049,000
Suzuki APV GLX PKR 6,290,000
Honda
Honda BR-V i-VTEC S PKR 4,939,000
Honda City 1.2L M/T PKR 3,769,000
Honda City 1.2L CVT PKR 3,899,000
Honda City 1.5L CVT PKR 4,139,000
Honda City 1.5L ASPIRE M/T PKR 4,299,000
Honda City 1.5L ASPIRE CVT PKR 4,479,000
Honda HR-V VTi PKR 5,999,000
Honda HR-V VTi-S PKR 6,199,000
Honda Civic Standard PKR 6,349,000
Honda Civic Oriel PKR 6,599,000
Honda Civic RS PKR 7,549,000
Honda CR-V 2.0 CVT PKR 10,700,000
Honda Accord 1.5L VTEC Turbo PKR 15,499,000
Toyota
Toyota Hilux E PKR 9,069,000
Toyota Hilux Revo G 2.8 PKR 9,839,000
Toyota Hilux Revo G Automatic 2.8 PKR 10,309,000
Toyota Hilux Revo V Automatic 2.8 PKR 10,599,000
Toyota Hilux Revo Rocco PKR 11,179,000
Toyota Rush G A/T PKR 8,329,000
Toyota Rush G M/T PKR 8,009,000
Toyota Prado TX 3.0D PKR 27,930,000
Toyota Prado VX 3.0 PKR 39,270,000
Toyota Prado VX 4.0 PKR 41,410,000
Toyota Yaris GLI MT 1.3 PKR 3,539,000
Toyota Yaris ATIV MT 1.3 PKR 3,729,000
Toyota Yaris GLI CVT 1.3 PKR 3,769,000
Toyota Yaris ATIV CVT 1.3 PKR 3,929,000
Toyota Yaris ATIV X MT 1.5 PKR 4,009,000
Toyota Yaris ATIV X CVT 1.5 PKR 4,259,000
Toyota Corolla Altis X Manual 1.6 PKR 4,569,000
Toyota Corolla Altis X Automatic 1.6 PKR 4,979,000
Toyota Corolla Altis X Automatic 1.6 Special Edition PKR 5,479,000
Toyota Corolla Altis X CVT-i 1.8 PKR 5,639,000
Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Beige Interior PKR 5,709,000
Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Black Interior PKR 5,749,000
Toyota Hiace Standard Roof PKR 7,979,000
Toyota Hiace High Roof Commuter PKR 9,099,000
Toyota Hiace High Roof Tourer PKR 10,399,000
Toyota Hiace Luxury Wagon Low Grade PKR 11,199,000
Toyota Hiace Luxury Wagon High Grade PKR 12,879,000
Toyota Fortuner 2.7 G PKR 11,579,000
Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4 PKR 13,969,000
Toyota Fortuner 2.7 V PKR 13,259,000
Toyota Fortuner Legender PKR 14,699,000
Toyota Corolla Cross Low Grade PKR 12,249,000
Toyota Corolla Cross Smart Mid Grade PKR 13,099,000
Toyota Corolla Cross Premium High Grade PKR 13,419,000
Toyota Prius S PKR 14,649,000
Toyota Coaster 29 Seater F/L PKR 16,149,000
Toyota Camry High Grade PKR 23,319,000
Toyota Land Cruiser ZX Gasoline 3.5L PKR 1,094,000,000
Kia
KIA Picanto 1.0 MT PKR 3,100,000
KIA Picanto 1.0 AT PKR 3,200,000
KIA Stonic EX PKR 4,545,000
KIA Stonic EX+ PKR 4,848,000
KIA Sportage Alpha PKR 5,999,000
KIA Sportage FWD PKR 6,649,000
KIA Sportage AWD PKR 7,149,000
KIA Sorento 2.4 FWD PKR 7,800,000
KIA Sorento 2.4 AWD PKR 8,500,000
KIA Sorento 3.5 FWD PKR 8,500,000
KIA Grand Carnival GLS PKR 10,199,000
KIA Grand Carnival GLS+ PKR 12,599,000
KIA Grand Carnival Executive PKR 12,600,000
Hyundai
Hyundai H-100 Deckless PKR 3,158,000
Hyundai H-100 Flat Deck PKR 3,178,000
Hyundai H-100 High Deck PKR 3,198,000
Hyundai Elantra GL PKR 5,099,000
Hyundai Elantra GLS PKR 5,699,000
Hyundai Tucson FWD A/T GLS Sport PKR 6,899,000
Hyundai Tucson AWD A/T Ultimate PKR 7,399,000
Hyundai Staria 3.5 A/T PKR 7,199,000
Hyundai Staria 2.2D M/T PKR 7,349,000
Hyundai Staria 2.2D A/T PKR 7,749,000
Hyundai Staria HGS PKR 9,299,000
Hyundai Sonata 2.0 PKR 8,149,000
Hyundai Sonata 2.5 PKR 8,899,000
Isuzu
Isuzu D-Max Hi Spark 4x2 Single Cab Deckless PKR 5,800,000
Isuzu D-Max Hi Spark 4x2 Single Cab Standard PKR 5,900,000
Isuzu D-Max Hi Lander 4x4 Single Cab Standard PKR 7,225,000
Isuzu D-Max Hi Lander 4x4 Double Cab Standard PKR 8,325,000
Isuzu D-Max V-Cross 3.0 PKR 9,165,000
Isuzu D-Max V-Cross Automatic 3.0 PKR 10,300,000
Changan
Changan M8 Base Model 1.0 PKR 1,336,000
Changan M9 Base Model 1.0 PKR 2,134,000
Changan Karvaan Base Model 1.0 PKR 2,419,000
Changan Karvaan Plus PKR 2,569,000
Changan Alsvin 1.3L MT Comfort PKR 3,394,000
Changan Alsvin 1.5L DCT Comfort PKR 3,649,000
Changan Alsvin 1.5L DCT Lumiere PKR 3,844,000
Changan Oshan X7 Comfort PKR 7,049,000
Changan Oshan X7 FutureSense PKR 7,549,000
Proton
Proton Saga 1.3L Standard M/T PKR 2,824,000
Proton Saga 1.3L Standard A/T PKR 2,999,000
Proton Saga 1.3L Ace A/T PKR 3,149,000
Proton X70 Executive AWD PKR 6,740,000
Proton X70 Premium FWD PKR 7,190,000
DFSK
DFSK C37 Euro V PKR 3,500,000
DFSK Glory 580 1.5 CVT PKR 5,610,000
DFSK Glory 580 Pro PKR 5,800,000
DFSK Glory 580 1.8 CVT PKR 5,806,000
Prince
Prince Pearl MT PKR 1,499,000
Prince K07 S PKR 2,469,000
Haval
Haval Jolion Top PKR 6,020,000
Haval H6 1.5T PKR 7,425,000
Haval H6 2.0T AWD PKR 8,499,000
Haval H6 HEV PKR 9,749,000
MG
MG ZS 1.5L PKR 4,399,000
MG ZS EV Luxury PKR 6,250,000
MG HS Essence PKR 6,899,000
United
United Bravo Base Grade PKR 1,519,000
United Alpha 1.0 Manual PKR 1,769,000
Audi
Audi e-tron 50 Quattro 230 kW PKR 22,300,000
Audi e-tron 50 Quattro Sportback 230kW PKR 24,850,000
Audi e-tron 55 Quattro 300kW PKR 38,000,000
Audi e-tron GT Standard PKR 34,500,000
Audi e-tron GT RS PKR 48,500,000
Hyundai Toyota Honda suzuki Kia changan Proton auto sector Audi MG HAVAL Isuzu United Prince DFSK Automart

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