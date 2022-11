KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (November 15, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Agritech Ltd. 5,700,000 7.13 Total/Weighted Avg. Rate 5,700,000 7.13 Fawad Yusuf Sec. Aisha Steel Mills 1,350,000 9.02 Total/Weighted Avg. Rate 1,350,000 9.02 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 875,000 24.96 Total/Weighted Avg. Rate 875,000 24.96 AKD Sec. Cnergyico PK Ltd. 10,000,000 4.96 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 4.96 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 9,000,000 8.51 Total/Weighted Avg. Rate 9,000,000 8.51 SAZ Capital Ghani Chemical 74,000 37.55 Total/Weighted Avg. Rate 74,000 37.55 Chase Securities Habib Bank Ltd. 1,000 70.45 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 70.45 Fortune Sec. Hum Network Limited 500,000 7.10 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 7.10 Trust Securities John&Philips 39,500 47.00 Total/Weighted Avg. Rate 39,500 47.00 Adam Usman Sec. Kot Addu Power Co. 500 28.21 Total/Weighted Avg. Rate 500 28.21 Growth Sec. Lucky Cement 606 493.00 Total/Weighted Avg. Rate 606 493.00 K & I Global Maple Leaf Cement 68,165 27.50 Total/Weighted Avg. Rate 68,165 27.50 Alfalah Sec. Matco Foods Limited 200,000 34.12 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 34.12 Alfalah Sec. Nishat Power Ltd. 200,000 20.37 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 20.37 Fortune Sec. Pakistan Alum Bev. 2,235,000 45.91 Total/Weighted Avg. Rate 2,235,000 45.91 K & I Global Pioneer Cement 4,000 72.50 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 72.50 Alfalah Sec. Shell Pakistan 100,000 132.40 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 132.40 Azee Sec. TRG Pakistan Ltd. 500 143.20 Total/Weighted Avg. Rate 500 143.20 Topline Sec. United Bank Limited 100,000 109.90 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 109.90 =========================================================================================== Total Turnover 30,448,271 ===========================================================================================

