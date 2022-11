Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (November 08, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= B-1 Lila Disc East Wind 06-11-2022 Ace Chemical Shipping Co. B-9/B-8 Independent Disc Riazeda 07-11-2022 Spirit Load (Pvt) Ltd Container B-12/B-11 Ap Disc. Wma Shipcare Sveti Vlaho (Dap) Services 01-11-2022 Pvt Ltd B-13/B-14 Ning Disc Pakistan National Yue Hai Urea Shipping 22-10-2022 Corp, B-14/B-15 St Ajsai Disc. Bulk Shipping (Dap) Agencies 03-11-2022 Pvt Ltd Nmb-1 Rabani Load Al Faizan 29-10-2022 Rice International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Rdo Disc Rahmat 07-11-2022 Endeavour Load Shipping Container (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Lila Ace 08-11-2022 Disc East Wind Chemical Shipping Company ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Monax 08-11-2022 D/1470 Chemical Asia Marine Pvt. Ltd Bow Cedar 08-11-2022 D/2800 Chemical Alpine Marine Services Star 08-11-2022 D/20054 Legend Shipping Dorado General Cargo & Logistic Msc 09-11-2022 D/L Container MSC Agency Malin Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Multan 08-11-2022 Clinkers - Teera Bhum 08-11-2022 Container Ship - Tarlan 08-11-2022 Container Ship - Cma Cgm Rabelais 08-11-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Southern Palm Alpine Nov. 07, 2022 Wolf oil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Nordic Coal GSA Nov. 06, 2022 BC Keil ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Silver Palm Alpine Nov. 05, 2022 Hague oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers GAC Nov. 07, 2022 Boston ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP FJ Soya Alpine Oct. 28, 2022 Ruby bean ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Onaiza LNG GSA Nov. 07, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL PGC Periklis LPG Alpine Nov. 07, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Al-Maha LPG M.International Nov. 08, 2022 MSC Qingdao Containers MSC Pak - Silver Palm Alpine - Hague oil ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Boston Containers GAC Nov. 08, 2022 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Milaha Qatar LNG GSA Nov. 08, 2022 Fairchem Palm Alpine - Honor oil White Purl LPG M.International Waiting for barth Mild Bloom Palm oil Alpine - Atlantic Polaris Palm oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Columbus Containers - Nov. 08, 2022 MSC Roma Containers MSC Pak - =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2022