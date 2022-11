KARACHI: The following were the revised rates of debt securities on Thursday (November 03, 2022).

========================================================================================================================== RATES OF DEBT SECURITIES ========================================================================================================================== S.No.Code TFCs and Sukuks Traded/ Prices Non-Traded ========================================================================================================================== Valuation of Rated Investment Grade Debt Securities -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GOVERNMENT GUARANTEED/AAA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BAL/TFC/150121 BANK ALFALAH LTD.-TFC (15-01-21) Non-Traded 92.9851 2 BAHL/TFC/061218 BANK AL-HABIB LTD.-TFC (06-12-18) Traded 100.5000 3 BAHL/TFC/300921 BANK AL-HABIB LTD.-TFC (30-09-21) Non-Traded 101.0195 4 BPPL/SUK/180117 CINERGYCO PK LTD. (Formerly: BYCO PETROLEUM PAKISTAN LTD.)-SUKUK (18-01-17)-Amortization Non-Traded 100.7937 5 MBL/SUK/090120 MEEZAN BANK LTD.-SUKUK (09-01-20) Non-Traded 104.0000 6 NJHCL/SUK/290616 NEELUM JHELUM HYDROPOWER COMPANY (PVT) LTD.-SUKUK (29-06-16) Non-Traded 110.4441 7 PIA/SUK/260721 PAKISTAN INTERNATIONAL CORPORATION LTD.-SUKUK (26-07-21)**** Non-Traded 98.1352 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RATED AA+ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 JSCL/TFC/180717 JAHANGIR SIDDIQUI & COMPANY LTD.-TFC (18-07-17) Non-Traded 102.8845 9 JSCL/TFC/060318 JAHANGIR SIDDIQUI & COMPANY LTD.-TFC (06-03-18) **** Non-Traded 103.9399 10 KEL/SUK/030820 K-ELECTRIC LTD.-SUKUK (03-08-20) Non-Traded 101.6385 11 HUBCO/SUK/220819 THE HUB POWER COMPANY LTD.-SUKUK (22-08-19) Non-Traded 101.9556 12 HUBCO/SUK/190320 THE HUB POWER COMPANY LTD.-SUKUK (19-03-20) Traded 102.2600 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RATED AA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 AKBL/TFC/170320 ASKARI BANK LTD.-TFC (17-03-20) Non-Traded 101.5000 14 EPC/SUK/110119 ENGRO POLYMER & CHEMICALS LTD.-SUKUK (11-01-19) Non-Traded 100.2521 15 BOP/TFC/231216 THE BANK OF PUNJAB-TFC (23-12-16) Non-Traded 100.4000 16 BOP/TFC/230418 THE BANK OF PUNJAB-TFC (23-04-18) Non-Traded 104.3334 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RATED AA- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 DIBP/SUK/140717 DUBAI ISLAMIC BANK PAKISTAN LTD.-SUKUK (14-07-17) Non-Traded 103.3500 18 JCL/SUK/041018 JAVEDAN CORPORATION LTD.-SUKUK (04-10-2018) Non-Traded 99.2792 19 SMBL/TFC/010321 SAMBA BANK LTD.-TFC (01-03-2021) Non-Traded 100.4178 20 TPL/SUK/230622 TPL CORP LTD.-SUKUK (23-06-22) Non-Traded 99.5954 21 TPL/TFC/280622 TPL CORP LTD.-TFC (28-06-22) Non-Traded 100.1872 22 UMBL/TFC/230621 U MICROFINANCE BANK LTD.-TFC (23-06-21) Non-Traded 98.9960 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RATED A+ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 ASIL/SUK/091018 AGHA STEEL INDUSTRIES LTD.-SUKUK (09-10-18) Non-Traded 99.8648 24 JSBL/TFC/291217 JS BANK LTD.-TFC (29-12-17) Non-Traded 100.2491 25 JSBL/TFC/281221 JS BANK LTD.-TFC (28-12-21) Non-Traded 103.7401 26 MUGHAL/SUK/020321 MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LTD.-SUKUK (02-03-2021) Non-Traded 100.2182 27 OBSAGP/SUK/150721 OBS AGP (PVT) LTD.-SUKUK (15-07-21) Traded 102.0000 28 PEL/SUK/151121 PAK ELEKTRON LTD.-SUKUK (15-11-21)-Amortization Non-Traded 99.1274 29 SNBL/TFC/080715 SONERI BANK LTD.-TFC (08-07-15) Non-Traded 104.2200 30 TPL/Suk/300321 TPL TRAKKER LTD.-SUKUK (30-03-21) Non-Traded 100.5000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RATED A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 ABPL/SUK/220817 AL BARAKA BANK (PAKISTAN) LTD.-SUKUK (22-08-17) Non-Traded 100.0000 32 ABPL/SUK/221221 AL BARAKA BANK (PAKISTAN) LTD.-SUKUK (22-12-21) Traded 100.5000 33 ASPIN/SUK/301117 ASPIN PHARMA (PVT) LTD.-SUKUK (30-11-17) Non-Traded 102.6825 34 EPTPL/SUK/020819 ENGRO POWERGEN THAR (PVT) LTD.-SUKUK (02-08-19) Non-Traded 109.8903 35 GGL/SUK/020217 GHANI CHEMICAL INDUSTRIES LTD. (Formerly: GHANI GASES LTD.)-SUKUK (02-02-17) **** (&=-0.5%) Non-Traded 92.0000 36 KASHF/TFC/300919 KASHF FOUNDATION-TFC (30-09-19) Non-Traded 101.0000 37 KMFB/TFC/190318 KHUSHHALI MICROFINANCE BANK LTD.-TFC (19-03-18) Non-Traded 100.3000 38 MTM/SUK/171219 MASOOD TEXTILE MILLS LTD.-SUKUK (17-12-19) Non-Traded 98.6710 39 UMBL/TFC/300617 U MICROFINANCE BANK LTD.-TFC (30-06-17) **** (&=-0.5%) Non-Traded 106.4805 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RATED A- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RATED BBB + -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 SFPL/SUK/100718 SHAKARGANJ FOOD PRODUCTS LTD.-SUKUK (10-07-18) **** Non-Traded 106.9548 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RATED BBB- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valuation of Rated Non-Investment Grade Debt Securities -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valuation of Rated Non-Rated Investment Grade Debt Securities -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valuation of Non Rated Debt Securities -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valuation of Non-Performing Debt Securities ========================================================================================================================== S.No.Code TFCs and Sukuks Non-Performing Traded/ Prices Since Non-Traded ========================================================================================================================== 1 PAFL/TFC/291107 AGRITECH LTD.-TFC (29-11-07) Jun 14, 2010 Non-Traded A/C to NPA 2 PAFL/TFC/140108 AGRITECH LTD.-TFC (14-01-08) Aug 02, 2010 Non-Traded A/C to NPA 3 PAFL/SUK/060808 AGRITECH LTD.-SUKUK (06-08-08) Aug 23, 2010 Non-Traded A/C to NPA 4 PAFL/TFC/011208 AGRITECH LTD.-TFC (01-12-08) Jun 16, 2010 Non-Traded A/C to NPA 5 - AGRITECH LTD (11%)-TFC (01-07-11) Jan 17, 2012 Non-Traded A/C to NPA 6 - AGRITECH LTD (0%)-TFC (01-07-11) Jan 17, 2012 Non-Traded A/C to NPA 7 AZLC/TFC/050907 ALZAMIN LEASING CORPORATION LTD.-TFC (05-09-07) May 17, 2012 Non-Traded A/C to NPA 8 AZLM/TFC/120508 AL-ZAMIN LEASING MODARABA LTD.-TFC (12-05-08) Aug 26, 2010 Non-Traded A/C to NPA 9 AML/SUK/120108 AMTEX LTD.-SUKUK (21-01-08) Jan 06, 2011 Non-Traded A/C to NPA 10 ATML/SUK/150408 ARZOO TEXTILE MILLS LTD.-SUKUK (15-04-08) Jan 02, 2010 Non-Traded A/C to NPA 11 ANL/TFC/200905 AZGARD NINE LTD.-TFC (20-09-05) May 19, 2010 Non-Traded A/C to NPA 12 ANL/TFC/041207 AZGARD NINE LTD.-TFC (04-12-07) PP Jun 21, 2010 Non-Traded A/C to NPA 13 ANL/TFC/280612 AZGARD NINE LTD.-TFC (28-06-12) (Zero Coupon) Dec 07, 2012 Non-Traded A/C to NPA 14 BRRGM/TFC/070708 BRR GUARDIAN MODARABA (07-07-08) Jan 26, 2015 Non-Traded A/C to NPA 15 BNL/TFC/301108 BUNNY'S LTD.-TFC (30-11-08) Jun 15, 2011 Non-Traded A/C to NPA 16 DCL/TFC/ DEWAN CEMENT LTD. Jan 09, 2009 Non-Traded A/C to NPA 17 EHL/SUK/311207 EDEN HOUSING LTD.-SUKUK (31-12-07) Jan 15, 2013 Non-Traded A/C to NPA 18 EHL/SUK/310308 EDEN HOUSING LTD.-SUKUK (31-03-08) May 06, 2011 Non-Traded A/C to NPA 19 HPL/SUK/070116 HASCOL PETROLEUM LTD.-SUKUK (07-01-16) Apr 01, 2021 Non-Traded A/C to NPA 20 NAEL/TFC/150507 NEW ALLIED ELECTRONIC (15-05-07) Jan 09, 2009 Non-Traded A/C to NPA 21 NAEL/SUK/270707 NEW ALLIED ELECTRONIC-SUKUK (27-07-07) Jan 09, 2009 Non-Traded A/C to NPA 22 NAEIL/SUK/031207 NEW ALLIED ELECTRONIC-SUKUK (03-12-07) Jan 09, 2009 Non-Traded A/C to NPA 23 PACE/TFC/150208 PACE (PAKISTAN) LTD.-TFC (15-02-08) Sep 05, 2011 Non-Traded A/C to NPA 24 PHO/TFC/311208 PAK HY-OILS LTD.-TFC (31-12-08) Jan 21, 2010 Non-Traded A/C to NPA 25 QTML/SUK/260908 QUETTA TEXTILE MILLS LTD.-SUKUK (26-09-08) Apr 11, 2012 Non-Traded A/C to NPA 26 SPLC/TFC/130308 SAUDI PAK LEASING COMPANY LTD.-TFC (13-03-08) Apr 30, 2014 Non-Traded A/C to NPA 27 SLCL/TFC/280306 SECURITY LEASING CORPORATION LTD.-PPTFC (28-03-06) Aug 15, 2014 Non-Traded A/C to NPA 28 SLCL/SUK/010607 SECURITY LEASING CORPORATION LTD.-SUKKUK (01-06-07)-I Aug 07, 2014 Non-Traded A/C to NPA 29 SLCL/SUK/190907 SECURITY LEASING CORPORATION LTD.-SUKKUK (19-09-07)-II Apr 03, 2012 Non-Traded A/C to NPA 30 SGML/TFC/220908 SHAKARGANJ MILLS LTD.-TFC (22-09-08) Nov 24, 2009 Non-Traded A/C to NPA 31 SBL/TFC/100817 SILK BANK LTD.-TFC (10-08-17) (&=-0.5%) Feb 28, 2022 Non-Traded A/C to NPA 32 SPL/SUK/190808 SITARA PEROXIDE LTD.-SUKUK (19-08-08) Jun 15, 2010 Non-Traded A/C to NPA 33 SMMTB/TFC/271011 SUMMIT BANK LTD.-TFC (27-10-11) Nov 13, 2018 Non-Traded A/C to NPA 34 TELE/TFC/270505 TELECARD LTD.-TFC (27-05-05) Jun 13, 2011 Non-Traded A/C to NPA 35 TSHM/SUK/250808 THREE STAR HOSIERY-SUKUK (25-06-08) Jun 11, 2010 Non-Traded A/C to NPA 36 TRIBL/TFC/040708 TRUST INVESTMENT BANK LTD.-TFC (04-07-08) Oct 18, 2012 Non-Traded A/C to NPA 37 WTL/TFC/071008 WORLDCALL TELECOM LTD.-TFC (07-10-08) Nov 08, 2012 Non-Traded A/C to NPA ==========================================================================================================================

NOTE:

Price has been calculated after apply maximum markup of 500 basis points to the calculated yield as provided under SECPs Circular No.33 of 2012.

**** Yield calculated as per the Board recommended format. Approved on 26th July, 2011 BOD.

Applicability for Traded Securities (Bold Highlighted): Nov 3, 2022 (Prices will change on daily basis)

Applicability for Non-Traded Securities: Oct 31, 2022 to Nov 11, 2022

Source: — MUFAP­

