KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Monday (September 26, 2022).

================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================= As on: 26-09-2022 ================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================= Multiline Sec EFG Hermes Cherat Cement 22,500 115.72 Total/Weighted Avg. Rate 22,500 115.72 Multiline Sec EFG Hermes Engro Corporation 60,000 233.56 Total/Weighted Avg. Rate 60,000 233.56 Multiline Sec EFG Hermes Engro Fertilizers 60,000 77.15 Total/Weighted Avg. Rate 60,000 77.15 Multiline Sec EFG Hermes Hub Power 130,000 67.96 Total/Weighted Avg. Rate 130,000 67.96 Multiline Sec EFG Hermes Lucky Cement 28,000 485.93 Total/Weighted Avg. Rate 28,000 485.93 Multiline Sec Next Capital Maple Leaf Cement 124,000 28.03 Total/Weighted Avg. Rate 124,000 28.03 Multiline Sec EFG Hermes Mari Petroleum Co. 6,500 1,607.89 Total/Weighted Avg. Rate 6,500 1,607.89 Multiline Sec EFG Hermes Meezan Bank Ltd. 95,000 113.63 Total/Weighted Avg. Rate 95,000 113.63 Multiline Sec Next Capital Mughal Iron & Steel 40,000 66.60 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 66.60 Multiline Sec Next Capital Oil & Gas Dev 161,500 73.68 Total/Weighted Avg. Rate 161,500 73.68 Multiline Sec Next Capital P. S. O 52,500 164.09 Total/Weighted Avg. Rate 52,500 164.09 Multiline Sec Next Capital Pakistan Petroleum 172,000 58.60 Total/Weighted Avg. Rate 172,000 58.60 Multiline Sec Next Capital Pioneer Cement 20,000 68.48 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 68.48 ================================================================================================================= Total Turnover 972,000 =================================================================================================================

