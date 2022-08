KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (August 23, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 875,000 28.50 Total/Weighted Avg. Rate 875,000 28.50 Arif Habib Ltd. Askari Bank Limited 1,750,000 19.25 Total/Weighted Avg. Rate 1,750,000 19.25 Memon Sec. Cnergyico PK Ltd. 500 5.80 Total/Weighted Avg. Rate 500 5.80 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 6,734,000 7.99 Total/Weighted Avg. Rate 6,734,000 7.99 JS Global Cap. Ghani Glass 400,000 41.30 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 41.30 Arif Habib Ltd. Habib Bank Ltd. 400,000 96.25 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 96.25 Arif Habib Ltd. Meezan Bank Ltd. 743 125.40 Total/Weighted Avg. Rate 743 125.40 Arif Habib Ltd. National Bank Pak. 3,748,500 29.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,748,500 29.50 Adam Usman Sec Nishat (Chunain) 16,500 40.75 Total/Weighted Avg. Rate 16,500 40.75 =========================================================================================== Total Turnover 13,925,243 ===========================================================================================

