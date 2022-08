KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (August 16, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 M.T Disc. Pakistan Nation 15-08-2022 Shalamar Crude Oil Shipping Corp. OP-3 Silver Disc. Alpine Marine 15-08-2022 Joan Palm Oil Services B-3/B-2 Diva Disc. Sea Trade 04-08-2022 Chickpeas Shipping B-4 Auzinia Load Crystal Sea 16-08-2022 Cement Services Pvt. Ltd B-5 Kavita Disc. Sea Trade 08-08-2022 Iron Shipping B-6/B-7 RDO Disc, Load Riazeda 15-08-2022 Endeavour Container Pvt. Ltd B-10/B-11 Pilion Load Alpine Marine 01-08-2022 Corn Services B-11/B-12 Kmarin Disc. Posidon 12-08-2022 Singapore Wheat Pvt. Ltd B-13/B-14 Aliki Disc. Bulk Shipping 10-08-2022 Force Wheat Agencies B-14/B-15 Agios Disc. Rock WMA Ship 15-08-2022 Nektarios Phosphate Care Services Nmb-1 Al Naeemi 2 Load N.S Shipping 05-08-2022 Rice Line Nmb-2 Al Ahmed Load General N.S Shipping 07-06-2022 Cargo Lines ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20/B-21 Chang An Disc. General Legend Shipping 15-08-2022 Cargo & Logistic B-25/B-24 Vincent Load Ocean Services 12-08-2022 Mountain Cement Pvt. Ltd B-26/B-27 RDO Disc. Load Riazeda 14-08-2022 Endeavour Container Pvt. Ltd B-28/B-29 Norther Disc. Load Hapag Lloyd 15-08-2022 Dexterity Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Silver Joan 16-08-2022 Disc. Alpine Marine Palm Oil Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Al Shaffiah 17-08-2022 D/18915 Wilhelmsen Chemical Ship Services Dvina Gulf 17-08-2022 L/6500 Alpine Marine Chemical Services Clemens 17-08-2022 D/L Ocean Network Schulte Container Express Pakistan Cosco 17-08-2022 D/L Container Cosco Shipping Thailand Lines Pakistan St Mary 17-08-2022 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Xin Chang Shu 17-08-2022 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan Kmtc Delhi 17-08-2022 D/L Container United Marine Agencies ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Yantian Express 16-08-2022 Container Ship - Spirit 16-08-2022 Tanker - Independent Spirit 16-08-2022 Container Ship - Roterdam Eagle 16-08-2022 Soya Bean Seeds - M.T Quetta 16-08-2022 Tanker - Teera Bhum 16-08-2022 Container Ship - Szczecin Trader 16-08-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Star Gaia Rice East wind Aug. 11, 2022 MW-2 Global Eagle Bitumen Transmarine Aug. 12, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Porthos Coal East wind Aug. 13, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Kang Hong Coal Wilhemsen Aug. 14, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Golden Violet Palm oil Alpine Aug. 14, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Iris Containers MSC Pak Aug. 15, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP IVS Pebble Beach Wheat PNSC Aug. 15, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= - - - Aug.16, 2022 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Iris Containers Msc Pak Aug.16, 2022 Global Eagle Bitumen Transmarine - Kang Hong Coal Wilhemsen - Golden Violet Palm oil Alpine - Porthos Coal East Wind - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Rosa Containers Maersk Pak Aug.16, 2022 Conti Canberra Containers Maersk Pak - MSC Pina Containers MSC Pak - Pan Jasmine Rice East Wind - Chemroad Hope Palm oil Alpine - Cape Cross Coal GAC - Pacific Vision Coal Wilhelmsen - Gas Athena LPG M.International Waiting for barth S Trust Furnace oil PNSC - RB Leah Canola Seeds Alpine - Chang Hang Run Hai Coal Wilhemsen - Super Trader Wheat Water Link - KMA Palm oil Alpine - Champion Concept Soyabean Sea Trade - Magia Coal Posidon - Tiger Harmony Palm oil Alpine - IVS Merlion Steel Coil GAC - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Lusail LNG - Aug.16, 2022 =============================================================================

