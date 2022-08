KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (August 11, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 FCL Steel Legend Aug. 10, 2022 Celebration product MW-2 DSM Cement Crystal Aug. 08, 2022 Castoria ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT IVS Coal Wilhelmsen Aug. 10, 2022 Atsugi ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT T Risha Palm Alpine Aug. 10, 2022 oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT EM Containers G.A.C Aug. 10, 2022 Astoria ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Hafnia Gas Transmarine Aug. 10, 2022 Shinano oil ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Kmarine Wheat Bulk Aug. 06, 2022 Genoa sHIPPING ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Houston Containers MSC Pak Aug, 11, 2022 GC Argo Chemicals Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= FCL Celebration Steel product Legend Aug. 11, 2022 EM Astoria Containers G.A.C -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Milaha Raslafan LNG G.S.A Aug. 11, 2022 Ginga Cheetah Chemicals Alpine -do- Star Gaia Rice East Wind -do- Golden Violet Palm oil Alpine Waiting for berths Silver Gwen Palm oil Alpine - Chemroad Hope Palm oil Alpine - IVS Pebble Beach Wheat PNSC - Super Trader Wheat Water Link - Global Eagle Bitumen Trans marine - RB Leah Canola Alpine - Chang Hang Coal Wilhelmsen - S Trust Furnace oil PNSC - Gas Athena LPG M. International - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC IRIS Containers CMA CGM Aug, 11, 2022 Navious Constellation Containers -do- =============================================================================

