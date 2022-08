KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (August 04, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Al Disc Gas Trans Maritime 03-08-2022 Salam II Oil Pvt. Ltd OP-3 NCC Disc Alpine Marine 03-08-2022 Tabuk Mogas Services B-4 Bao Disc Sea Hawks Asia Ning Ling Mogas Global Pvt. Ltd 04-08-2022 B-5 Ageri Disc Pakistan National Wheat Shipping Corp. 12-07-2022 B-10/B-11 Pilion Load Alpine Marine 01-08-2022 Corn Services B-11/B-12 Diva Disc Chick Sea Trade 04-08-2022 Peas Shipping B-13/B-14 Nord Disc Posidon 14-07-2022 Sunda Wheat Pvt. Ltd B-16/B-17 Rotterdam Disc Yellow Alpine Marine 16-07-2022 Eagle Soya Bean Services Nmb-1 Al Load N.S Shipping 15-07-2022 Hijrat Rice Line Nmb-2 Al Load General N.S Shipping 07-06-2022 Ahmed Cargo Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Tain Load General Legend Shipping 03-08-2022 Binh 259 Cargo & Logistic ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Oriental 04-08-2022 L/13500 Ethanol East Wind Hibiscus Shipping Company Ltd Gulf Barakah 04-08-2022 D/L Container Universal Shipping Pvt. Ltd Spruce 2 05-08-2022 D/50000 Mogas Trans Maritime Pvt. Ltd X-Press 05-08-2022 D/L Container X-Press Feeder Anglesey Shipping Agency Long Beach Trader 05-08-2022 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Hyundai 05-08-2022 D/L Container United Marine Bangkok Agencies Osaka 05-08-2022 D/L Container Ocean Sea Shipping Pvt. Ltd Vincent 05-08-2022 L/40000 Cement Ocean Services Mountain Pvt. Ltd Kavita 05-08-2022 d/25000 Iron Sea Trade Shipping Ivs Raffles 05-08-2022 D/27756 Iron Bulk Shipping Agencies Loa 05-08-2022 L/2255 General Sea Hawks Fortune Cargo Pvt. Ltd Beauty 05-08-2022 D/17803 General Legend Shipping Jasmine Cargo & Logistic ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Seamax Westport 04-08-2022 Container Ship - Gfs Prestige 04-08-2022 Container Ship - California Trader 04-08-2022 Container Ship - Jolly Quarzo 04-08-2022 Container Ship - Sea Wolf 04-08-2022 Tanker - Flc Celebration 04-08-2022 General Cargo - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Mandarin Cement GSA July 31, 2022 Phoenix ----------------------------------------------------------------------------- Port Qasim Electric Power Terminal ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Anna Coal Wilhelmsen Aug. 03, 2022 Schulte ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Corona Palm Alpine Aug. 03, 2022 oil ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC Aug. 03, 2022 Iris Pak ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Ince Wheat Water Aug. 01, 2022 Maemara Link ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Aframax Riviera Furnace oil PNSC Aug.04, 2022 Henrika Schulte Containers MSC - Irenes Ray Containers GAC - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Iris Containers MSC Pak Aug.04, 2022 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Aquaruby Coal Ocean Services Aug.04, 2022 Prestigious Condensate Alpine - Gas Athena LPG M.International Waiting for barth Avalon Palm oil Alpine - Dsm Castor Cement Crystal sea - Kmarine Ginoa Wheat Bulk Shipping - S Trust Furnace oil PNSC - Cordula Jacbo Mogas Transmarine - T Risha Palm oil Alpine - Mia Grace Gas oil Alpine - Ivs Pebble Beach Wheat PNSC - Songa Dream Palm oil Alpine - Chang Hang Run Hai Coal Wilhemsen - Enjnan LNG GSA - Silver Gwen Palm oil Alpine - FLC Celebration Steel Product Legend Shipping - =============================================================================

