KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (April 27, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Arctic Disc Alpine Marine 25-04-2022 Flounder Mogas Services OP-3 SC Hong Disc Alpine Marine 26-04-2022 Kong Chemical Services B-1/B-2 Stolt Load Asia 26-04-2022 Sypress Ethanol Marine B-2 Al Disc Wilhelsmen 24-04-2022 Shaffiah Chemical Ship Services B-4 Pretty Load Ocean World 25-04-2022 Sight Rice Pvt. Ltd B-13/B-14 Navigare Load Talc Crystal Sea 26-04-2022 Boreas Powder Services B-15/B-14 Sheng Disc General Sea Hawks 23-04-2022 Xing Hai Cargo Pvt. Ltd B-17/B-16 Viet Thuan Disc International P 26-04-2022 30-02 Purified & Ship Services Terephthelic Acid Nmb-2 Al Disc Used N.S Shipping 18-04-2022 Ahmed Crane Lines ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 Arman Load Trade Link 25-04-2022 10 Rice International B-25 Global Load East Wind 26-04-2022 Dominance base Oil Shipping Pvt. Ltd B-26/B-27 Northern Disc. Load Ocean Sea 26-04-2022 Guard Container Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3 Cma Cgm Disc. Load Cma Cgm 25-04-2022 Berlioz Container Pakistan Saptl-4 Hyundai Disc Load United Marine 26-04-2022 Hong Kong Container Agencies ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Global Dominance 27-04-2022 Load base Oil East Wind Shipping Pvt. Ltd Arctic Flounder 27-04-2022 Disc. Mogas Alpine Marine Services Hyundai Hong Kong 27-04-2022 Disc. Load United Marine Container Agencies ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Amagi Galaxy 27-04-2022 D/2868 Base Oil Gac Pakistan Pvt. Ltd Tarlan 27-04-2022 D/L Container Feeder Logistic Teera Bhum 27-04-2022 D/L Container Cosco Shipping Lines Noro 27-04-2022 D/L Container Feeder Logistic Msc Iris 27-04-2022 D/L Container Msc Agencies Pakistan Mol Genesis 27-04-2022 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Sea Ambition 28-04-2022 D/5000 Chemical Alpine Marine Services Gulf Barakah 28-04-2022 D/L Container Universal Shipping Pvt. Ltd Kyoto Express 28-04-2022 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Ilia 10 28-04-2022 L/2000 Rice Pak Liner Agencies Forli 28-04-2022 D/44801 General Legend Shipping Cargo & Logistic ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Chemroute Sky 27-04-2022 Tanker - Arctic Flounder 27-04-2022 Container Ship - Long Beach Trader 27-04-2022 Container Ship - J. Pioneer 27-04-2022 Container Ship - ============================================================================= Port Qasim Intelligence ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Amali Cement Global Marine Apr. 25, 2022 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Bulk Coal GSA Apr. 25, 2022 Castor PIBT Nil ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT High Palm Alpine Apr. 26, 2022 Trust oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Mol Containers O.N.E Apr. 26, 2022 Genesis QICT Nil QICT MSC Containers MSC Apr. 26, 2022 Alessia pak ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Maersk Condensate Alpine Apr. 26, 2022 Magellan ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Phaedra Soyabean Ocean Apr. 25, 2022 Service ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL FSM LPG Ship Shape Apr. 26, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= TeeraBhum Containers MSC Pak Apr. 27, 2022 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= FSM LPG Ship Shape Apr. 27, 2022 Maersk Magellan Condensate Alpine - Mol Genesis Containers O.N.E - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Celsius Nicosia Containers Maersk Pak Apr. 27, 2022 Estia Gas oil Alpine _do_ Khairpur Gasoline Transmarine Waiting for barth La Boheme Gas oil GAC - Al-Salam Gas oil GAC - Hai Yang Zhi Hua Coal GSA - Sereno Gas oil Alpine - Easterly Bech Galaxy Palm oil Alpine - Shalamar Furnace oil PNSC - Express Athens Containers Hapag Lloyd - Summit Africa Gas oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Irenes Ray Containers Maersk Apr. 27, 2022 =============================================================================

