KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (November 26, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc. PNSC 24-11-2021 Karachi Crude Oil OP-3 La boheme Disc. Alpine Marine 24-11-2021 Mogas Services B-1 Dm Jade Disc. Alpine Marine 26-11-2021 Chemical Services B-2 Slolt Load Alpine Marine 22-11-2021 Calluna Ethanol Services B-4 Adventure Load Sirius Logistic 24-11-2021 Clinkers Pakistan B-5 Kai Xuan 11 Disc. General Legend Shipping 22-11-2021 Cargo & Logistic B-7/B-6 Ital Unica Disc. Load Green Pak 26-11-2021 Container Shipping B-8/B-9 X-Press Disc. Load X-Press Feeders 25-11-2021 Bardsey Container Shipping Agency B-10/B-11 V Star Disc. MOP Bulk Shipping 22-11-2021 agencies B-12/B-11 Star Mistral Disc. Wheat Ocean World 25-11-2021 Pvt. Ltd B-14/B-15 Kuwana Disc. General Sea Hawks 23-11-2021 Cargo Pvt. Ltd B-16/B-17 Asteras Load Rice Ocean Services 23-11-2021 Nmb-1 Marvan Load Rice N.S Shipping Li 19-11-2021 Nmb-1 Taef Load Rice N.S Shipping Li 23-11-2021 Nm-1 Habibi Load Rice N.S Shipping Li 20-11-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-21/B-20 Da Tai Dics. General Cosco Shipping 25-11-2021 Cargo Lines B-25 Islander S Disc. Rock Costal Shipping 21-11-2021 Phosphate Services B-26/B-27 OOCL Disc. Load OOCL 25-11-2021 Charleston Container Pakistan B-29/B-28 Xin Fang Disc. Load Cosco Shipping 24-11-2021 Cheng Container Lines Pakistan ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saplt-4 OOCL Disc. Load Cosco Shipping 25-11-2021 Genoa Container Lines ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Da Tai 26-11-2021 Cosco Shipping Lines La Boheme 26-11-2021 Disc. Mogas Alpine Marine Services Islander S 27-11-2021 Disc. Rock Costal Shipping Phosphate Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Chemobean Leo 26-11-2021 D/4800 Base Oil Alpine Marine Services Nordmerkur 26-11-2021 D/30000 Mogas Trans Maritime Pvt. Ltd Chemroute Oasis 26-11-2021 D/5000 Base Oil - As Alva 26-11-2021 D/L Container Ocean Sea Shipping Pvt. Ltd Brooklands 26-11-2021 D/547 Units - Songa Breeze 27-11-2021 D/2500 Lube Oil - Summer Ploeg 27-11-2021 D/2500 Chemical - Msc Erminia 27-11-2021 D/L Container - Kota Megah 27-11-2021 D/L Container - Captain Haddock 27-11-2021 L/59200 Talc Powder - ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Agapi S 26-11-2021 Rock Phosphate - Msc Clea 26-11-2021 Container - Oel Kedarnath 26-11-2021 Container - Hyundai Busan 26-11-2021 Container - Oriental Cosmos 26-11-2021 Tanker - Maud 26-11-2021 General Cargo - California Trader 26-11-2021 Container - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 NIL MW-2 Schuyler Palm Kernel Alpine Nov. 22, 2021 Trader MW-4 Venture Coal Wilhelmsen Nov. 23, 2021 Goal ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Charisma Coal Wilhemsen Nov. 25, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT SSI Glorious Coal G.A.C Nov. 25 2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Chem Harvest Palm oil Alpine Nov. 24 2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Irenes Ray Containers Maersk Pak Nov. 25 2021 QICT MSC Erminai Containers MSC Pak Nov. 25 2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sunshine Gas oil Alpine Nov. 25, 2021 Express ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Safliya LNG G.S.A Nov. 24, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Amazon LPG M. Int’l Nov. 24, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Tomson Gas LPG M. International Nov. 25, 2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MOL Courage Containers Ocean Network Nov.26, 2021 Iolcos Legacy Canola Ocean Service -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Irenes Ray Containers Maersk Pak Nov.26, 2021 Al-Safliya LNG G.S.A -do- Chem Harvest Palm oil Alpine -do- Tomson Gas LPG M. International -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Express Athens Containers Happag Nov. 26, 2021 Greenwich Pioneer Wheat Pal Liner -do- Banglar Agradoot Palm oil Alpine -do- Sibal General cargo Legend Shipping -do- Great Progress Coal Swift Shipping -do- KSL Heng Yang Coal Legend Waiting for berths BW Lara Gas oil Trans Marine - Maetiga Palm oil Alpine - Gwn-3 Palm oil Alpine - Afra Laurel Furnace oil PNSC - Daffodil Furnace oil Trans Marine - Giscours, Steel Coil G.A.C - Monika Project Cargo Aars Shipping Marlin Hera Mogas Alpine - Sadah Silver Mogas G.A.C - Eleen Neptune Cement Crystal - Paula LPG Sharaf - KSL Xin Yang General cargo Legend Shipping - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Chemroad Sea Chemicals Nov.26, 2021 Diyala Containers Maersk Pak Nov.27, 2021 Maersk Jalan Containers Maersk Pka -do- =============================================================================

