KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (November 19, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= B-1 Otto H Disc. Alpine Marine 18-11-2021 Chemical Services B-2 Neelambari Disc. Alpine Marine 18-11-2021 Chemical services B-5 Common Disc. General Golden Shipping 18-11-2021 Galaxy Cargo Lines B-6/B-7 Glen Disc. Load Ocean Network Canyon Container Express Pakista 17-11-2021 B-10/B-11 Ikan Disc. Daco Marine 13-11-2021 Senyur Wheat Services B-12/B-11 Agapi S Disc. Rock WMA Ship 16-11-2021 Phosphate Care Services B-13/B-14 Ceylon Load Rice Ocean Services 10-11-2021 Breeze Pvt. Ltd B-14/B-15 Doric Disc. Rice Ocean Services 09-11-2021 (Pvt) Ltd B-16/B-17 Adventure Disc. Sugar Water Link 10-11-2021 Pakistan Pvt. Ltd Nmb-1 Khalili Load Rice Al Faizan 18-10-2021 International ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-19 Hai Duong 68 Load General Sea Hawks 12-11-2021 Cargo Pvt. Ltd B-20 Ast Malta Disc General Shipshape 17-11-2021 Cargo Pvt. Ltd B-20/B-21 An Hai Star Load Bulk Shipping 16-11-2021 Soda Ash Agency B-24 Xing Fu Disc. General Cosco Shipping 15-11-2021 Song Cargo Lines Pakistan B-25 Mohar Load Cement Sirius Logistic 16-10-2021 B-26/B-27 Ever Dainty Disc. Load Green Pak 17-11-2021 Container Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-4 Judith Disc. Load Cosco Shipping 18-11-2021 Schulte Container Lines Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Mohar 19-11-2021 Load Cement Sirius Logistic Ever Dainty 19-11-2021 Disc. Load Container Green Pak Shipping Neelambari 19-11-2021 Disc. Chemical Alpine Marine services Glen Canyon 19-11-2021 Disc. Load Container Ocean Network Express Pakistan ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Northern Dedication 19-11-2021 D/L Container Os Kano 35 19-11-2021 L/32700 Clinkers M.T Quetta 20-11-2021 D/72000 Crude Oil Thorsky 20-11-2021 D/L Container V Star 20-11-2021 D/18650 Mop Monika 20-11-2021 D/3113 General Cargo Da Tai 20-11-2021 D/603 General Cargo Star Mistral 20-11-2021 D/58650 Wheat ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Chemroad Orchid 19-11-2021 Tanker - Independent Spirit 19-11-2021 Container Ship - Bay Spirit 19-11-2021 Tanker - M.T Bolan 19-11-2021 Tanker - Bw Kallang 19-11-2021 Tanker - M.T Shalamar 19-11-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Ocean Rice East Wind Nov. 13, 2021 Cross MW-2 FLC Steel coil Maritime Nov. 17, 2021 Happiness Agency MW-4 Pacific Coal Sino Trans Nov. 16, 2021 Wealt ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Thor Insuvi Coal Sino Trans Nov. 18, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Asia Liberty Palm oil Alpine Nov. 17, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Erminia Containers MSC Pak Nov. 18, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Nile Containers Maersk Pak Nov. 18, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Atlantis Furnace oil Alpine Nov. 18, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP IOL Cos Canola Ocean Service Nov. 16, 2021 Legacy ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Denisse Containers MSC Pak Nov.19, 2021 Glory Harvest LPG Cresent Ocean -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Nile Containers Maersk Pak Nov.19, 2021 Asia Liberty Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Athens Glory Containers MSC Pak Nov. 19, 2021 Arvika, Coal East Wind -do- PS Augusta Palm oil Alpine -do- Sloman Hera Palm oil Alpine Waiting for berths Sunshine Express Gas oil Alpine - Junior-G Gas oil Wilhelmsen - Sadah Silver Mogas G.A.C - Afra Laurel Furnace oil PNSC - Ekeen Neptune Cement Crystal - Tomson Gas LPG M. Internationa - Sibal General cargo Legend Shipping - KSL Xin Yang General cargo Legend Shipping - Spring Robin Steel coil G.A.C - Greenwich Pioneer Wheat Pal Liner - Fox Rice Alpine - Venture Coal Coal Wilhelmsen - Schuyler Trader Palm Kernel Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Chemroad Sakura Chemicals Nov.19, 2021 CMA CGM Rabelais Containers CMA CGM -do- Cap Carmel Containers MSC Pak Nov.20, 2021 Teera Bhun Containers MSC Pak -do- Simaisma LNG G.S.A -do- =============================================================================

