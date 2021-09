KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (September 7, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Nave Disc. Trans Maritime 03-09-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Berth Ship Working Agent Berthing No. Date OP-2 Mari Ugland Disc. Mogas Alpine Marine 3/9/2021 Services OP-3 News Hellas Disc. Crude Pakistan National Oil Shipping Corp 3/9/2021 B-1 CT Frontier Disc. Base Alpine Marine 7/9/2021 Oil Services B-2 Sc Petrel Disc. Base Alpine Marine 7/9/2021 Oil Services B-5 Quang Vinh 89 Disc. Palm Alpine Marine 2/9/2021 Kernel Services B-7/B-6 Ever Ursula Disc. Load Green Pak Container Shipping 5/9/2021 Pvt. Ltd B-9/B-8 Oel Kedarnath Disc . Load East Wind 6/9/2021 Container Shipping Co. B-11/B-12 Spring Disc. DAP WMA Ship Care 31-08-2021 Sunshine Services B-14/B-15 Ksl Huayang Disc. General Legend Shipping & Cargo Logistic 6/9/2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24/B-25 Viking Disc. Vehicle Sharaf Shipping 7/9/2021 Emerald Agency B-26/B-27 Cornelia I Disc. Load OOCL Pakistan 5/9/2021 Container ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saplt-4 Sofia Express Disc. Load Hapag Lloyd 6/9/2021 Container Pakistan EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Sky Ploeg 06-09-2021 Disc. East Wind Sofia Express 7/9/2021 Disc. Load Hapag Lloyd Pakistan Container News Hellas 7/9/2021 Disc. Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Cornelia I 7/9/2021 Disc. Load OOCL Pakistan Container CT Frontier 7/9/2021 Disc. Base Oil Alpine Marine Services Ever Ursula 7/9/2021 Disc. Load Green Pak Shipping Pvt. Ltd Container ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Wafrah 7/9/2021 D/72000 Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Ym Express 7/9/2021 D/L Container In-Shipping Pvt. Ltd Caravos Liberty 7/9/2021 L/41700 Cement Ocean Services Pvt. Ltd Mohar 7/9/2021 L/21250 Cement Sirius Logistic Pakistan Sonja 7/9/2021 L/2600 Machinery Noble Shipping Services Msc Patnaree III 8/9/2021 D/L Container Msc Agency Pakistan Frontier Ace 8/9/2021 D/276 Vehicle Dynamic Shipping Agency Alonissos 8/9/2021 d/53913 Wheat Pak Liner Agency King Baton Rouge 8/9/2021 D/54300 Wheat Golden Shipping Lines Pvt. Ltd ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent ============================================================================= Vessel Date Cargo Sky Ploeg 7/9/2021 Tanker - Onyx-I 7/9/2021 Container Ship - Demeter 7/9/2021 Tanker - Hanyu Camellia 7/9/2021 Tanker - Grace 7/9/2021 Clinkers - Nave Estella 7/9/2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Tian Fu General Cargo Cosco 02.09.2021 MW-2 PPS Salmon Cement Global 06.09.2021 MW-4 BBG Coal Maersk Pak 06.09.2021 Confidence ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Caravos Coal G.A.C 04.09.2021 Liberty PIBT Red Cosmos Coal Ocean Services 06.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Stamford Coal Sino Trans 06.09.2021 Eagle ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Sloman Hera Palm oil Alpine 06.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Seago Containers Maersk Pak 06.09.2021 Piraeus QICT Glen Canyon Containers Ocean Network 06.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Clea Containers MSC Pak 06.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- IRON ORE & COAL BERTH ----------------------------------------------------------------------------- IOCB Nil ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Silver Diesel oil G.A.C 06.09.2021 Entalina ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Shandong Rapeseeds Ocean Services 05.09.2021 Fu Xin ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Zeus LPG M. International 06.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Gulf Mews Chemicals Alpine 06.09.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= NIL ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Seago Piraeus Containers Maersk Pak 07.09.2021 Glen Canyon Containers Ocean Network -do- MSC Clea Containers MSC Pak -do- Caravos Liberty Coal G.A.C -do- Sloman Hera Palm oil Alpine -do- Tian Fu General Cargo Cosco -do- Gulf Mews Chemicals Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Giulia Containers MSC Pak 07.09.2021 Maran Gas LNG Alpine -do- Seri Balqis LNG G.S.A -do- Singapure Bulker Steel coil Asia Marine -do- Al-Dhafra Coal Ocean World -do- Coral Gem Coal Water Link Waiting for berths Alby Story Coal G.A.C - Mercury Ocean Steel coil G.A.C - Mumian Song General cargo Cosco - Orient Sky Soya Bean Alpine - Jaga Abha Mogas Trans Marine - Nord Neptune Mogas Alpine - Sanmar Song Bird Gas oil Wilhelmsen - Alpine Legend Gas oil Alpine - Khairpur Gas oil Wilhelmsen - Al-Salam-II Gas oil Wilhelmsen - Faros Furnace oil Alpine - Blue Pride Furnace oil Alpine - Marvel Furnace oil Trans Marine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Selector Containers Maersk Pak 07.09.2021 Express Athens Containers MSC Pak 08.09.2021 =============================================================================

