KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (August 31, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Lahore Disc. PNSC 29-08-2021 Crude Oil OP-2 Yamilah - III Disc. Alpine Marine 29-08-2021 Mogas Services OP-3 Ag Mars Disc. Alpine Marine 29-08-2021 Mogas Services B-1 Haein Load East Wind 29-08-2021 Hope Ethanol Shipping Co. B-2 Oriental Load East Wind 29-08-2021 Freesia Ethanol Shipping Co. B-8/B-9 Kota Disc. Load Pacific Delta 30-08-2021 Naked Container Shipping B-10/B-11 Medi Disc. WMA Ship 22-08-2021 Auoz DAP Care Services B-11/B-12 Spring Sun Disc. WMA Ship 31-08-2021 Shine DAP Care Services B-13/B-14 Han Ren Load Mill Crystal Sea 30-08-2021 Scale Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-26/B-27 Oocl Disc. Load OOCL 29-08-2021 Charleston Container Pakistan B-28/B-29 Cosco Disc. Load Cosco 30-08-2021 Aden Container Shipping Line Pakistan B-29/B-30 Teera Disc. Load Cosco 29-08-2021 Bhum Container Shipping Lines Pakistan ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Apl Antwerp Disc. Load Cma Cgm 29-08-2021 Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oriental 31-08-2021 Load Ethanol East Wind Freesia Shipping Co. Han Ren 31-08-2021 Load Mill Crystal Sea Scale Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Alonissos 31-08-2021 D/53913 Pak Liner Wheat Agencies M.T Shalamar 01-09-2021 D/68869 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp High 01-09-2021 D/35000 Alpine Marine Adventage Mogas Services Jal Laxmi 01-09-2021 D/2500 Alpine Marine Chemical Services Hyundai 01-09-2021 D/L United Marine Bangkok Container Agency Clemens 01-09-2021 D/L Ocean Network Schulte Container Express Gsl Valerie 01-09-2021 D/L Forbes Shipping Container Pvt. Ltd ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Mol Generosity 31-08-2021 Container Ship - APL Antwerp 31-08-2021 Container Ship - Northern Dedication 31-08-2021 Container Ship - Teera Bhum 31-08-2021 Container Ship - OOCL Memphis 31-08-2021 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ----------------------------------------------------------------------------- MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Lausanne Steel coil G.S.A 30.08.2021 MW-2 Sunny Steel coil Maritime 30.08.2021 Hope International MW-4 IVS Phonex Coal Wilhelmsen 28.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Ismene Coal Ocean World 29.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT African Coal Sino Tranas 30.08.2021 Sanderling ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Ginza Palm oil Alpine 30.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC Pak 29.08.2021 Jasmine ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Kara Sea Furnace oil Trans Marine 30.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Macheras Rapeseeds Ocean Services 29.08.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Ejnan LNG G.S.A 29.08.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date Nil ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= MSC Jasmine Containers MSC Pak 31.08.2021 Sunny Hope Steel coil Maritime -do- International Ejnan LNG G.S.A -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Seago Instabul Containers Maersk Pak 31.08.2021 Maersk Detroit Containers Maersk Pak -do- Tian Fu General Cargo Cosco -do- PPS Salmon Cement Global Waiting for berth Red Cosmos Coal Ocean Services - Bulk Venus Coal East Wind - IVS Atsugi Coal Wilhelmsen - Caravos Coal G.A.C - Torm Repulican Palm Oil Alpine Fancy Lady Palm Oil Alpine - Silver Entalina Diesel oil G.A.C - Ploutos Gas oil Alpine - Al-Salam-II Gas oil Wilhelmsen - Marvel Furnace oil Trans Marine - Sereno Mogas Trans Marine - Shandong Fu Xin Rapeseeds Ocean Services KSL Huayang General cargo Legend - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Paola Containers MSC Pak 31.08.2021 MOL Growth Containers Ocean Network -do- =============================================================================

