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Exchange rates: buying and selling
10 Jul 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (July 9, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 159.85 159.35
EURO EUR 189.54 188.95
JAPANESE YEN JPY 1.4544 1.4499
BRITISH POUND GBP 220.25 219.56
SWISS FRANC CHF 174.66 174.11
CANADIAN DOLLAR CAD 127.42 127.03
AUSTRALIAN DOLAR AUD 118.65 118.28
SWEDISH KRONA SEK 18.69 18.63
NORWEGIAN KRONE NOK 18.16 18.10
DANISH KRONE DKK 25.45 25.37
NEWZEALAND DOLLAR NZD 110.97 110.62
SINGAPORE DOLLAR SGD 118.09 117.72
HONGKONG DOLLAR HKD 20.66 20.59
KOREAN WON KRW 0.1392 0.1388
CHINESE YUAN CNY 24.90 24.83
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.20 38.08
THAI BAHT THB 4.89 4.88
U.E.A DIRHAM AED 43.83 43.69
SAUDI RIYAL SAR 42.66 42.53
QATAR RIYAL QAR 43.91 43.78
KUWAITI DINAR KWD 531.77 530.11
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