ANL 31.95 Decreased By ▼ -0.35 (-1.08%)
ASC 19.00 Increased By ▲ 0.15 (0.8%)
ASL 24.15 Decreased By ▼ -0.23 (-0.94%)
BOP 8.38 Decreased By ▼ -0.12 (-1.41%)
BYCO 10.94 Decreased By ▼ -0.16 (-1.44%)
FCCL 23.24 Increased By ▲ 0.01 (0.04%)
FFBL 27.23 Decreased By ▼ -0.52 (-1.87%)
FFL 19.05 Decreased By ▼ -0.40 (-2.06%)
FNEL 9.08 Increased By ▲ 0.03 (0.33%)
GGGL 24.60 Decreased By ▼ -0.25 (-1.01%)
GGL 48.55 Decreased By ▼ -0.25 (-0.51%)
HUMNL 8.04 Decreased By ▼ -0.20 (-2.43%)
JSCL 23.60 Increased By ▲ 0.27 (1.16%)
KAPCO 41.15 Decreased By ▼ -4.44 (-9.74%)
KEL 3.99 Decreased By ▼ -0.07 (-1.72%)
MDTL 3.88 Decreased By ▼ -0.07 (-1.77%)
MLCF 46.00 Decreased By ▼ -0.55 (-1.18%)
NETSOL 168.50 Decreased By ▼ -5.27 (-3.03%)
PACE 7.86 Increased By ▲ 0.34 (4.52%)
PAEL 34.58 Decreased By ▼ -0.52 (-1.48%)
PIBTL 11.22 Decreased By ▼ -0.28 (-2.43%)
POWER 9.58 Decreased By ▼ -0.12 (-1.24%)
PRL 23.80 Decreased By ▼ -0.38 (-1.57%)
PTC 11.90 Decreased By ▼ -0.20 (-1.65%)
SILK 1.90 Decreased By ▼ -0.04 (-2.06%)
SNGP 48.90 Decreased By ▼ -0.10 (-0.2%)
TELE 15.24 Increased By ▲ 0.06 (0.4%)
TRG 172.00 Decreased By ▼ -4.21 (-2.39%)
UNITY 42.78 Decreased By ▼ -1.22 (-2.77%)
WTL 3.89 Decreased By ▼ -0.02 (-0.51%)
BR100 5,192 Decreased By ▼ -38.05 (-0.73%)
BR30 26,932 Decreased By ▼ -371.5 (-1.36%)
KSE100 47,563 Decreased By ▼ -489.72 (-1.02%)
KSE30 19,111 Decreased By ▼ -255.03 (-1.32%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 10 Jul 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (July 9, 2021).

===========================================
CURRENCY           SYMBOL     TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR          USD    159.85    159.35
EURO                EUR    189.54    188.95
JAPANESE YEN        JPY    1.4544    1.4499
BRITISH POUND       GBP    220.25    219.56
SWISS FRANC         CHF    174.66    174.11
CANADIAN DOLLAR     CAD    127.42    127.03
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    118.65    118.28
SWEDISH KRONA       SEK     18.69     18.63
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.16     18.10
DANISH KRONE        DKK     25.45     25.37
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    110.97    110.62
SINGAPORE DOLLAR    SGD    118.09    117.72
HONGKONG DOLLAR     HKD     20.66     20.59
KOREAN WON          KRW    0.1392    0.1388
CHINESE YUAN        CNY     24.90     24.83
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     38.20     38.08
THAI BAHT           THB      4.89      4.88
U.E.A DIRHAM        AED     43.83     43.69
SAUDI RIYAL         SAR     42.66     42.53
QATAR RIYAL         QAR     43.91     43.78
KUWAITI DINAR       KWD    531.77    530.11
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