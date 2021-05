KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (May 28, 2021).

===================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ===================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ===================================================================================== MRA Sec. Agritech Ltd. 100,000 5.50 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 5.50 Topline Sec. BankIslami Pakistan 100,000 10.95 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 10.95 Mayari Sec. BYCO Petroleum 20,000 10.70 MRA Sec. 100,000 10.30 Total/Weighted Avg. Rate 120,000 10.37 Mayari Sec. Dost Steels Ltd. 120,000 5.80 Total/Weighted Avg. Rate 120,000 5.80 Sherman Sec. Engro Fertilizers 2,500 70.80 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 70.80 JS Global Cap. Fauji Fertilizer 2,000 107.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 107.50 MRA Sec. General Tyre 500 89.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 89.00 MRA Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 1,000 253.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 253.50 Mayari Sec. Hascol Petroleum 858 10.60 Total/Weighted Avg. Rate 858 10.60 Growth Sec. Hum Network Limited 25,000 7.81 Khadim Ali S. 5,000 8.30 Bukhari Sec. Total/Weighted Avg. Rate 30,000 7.89 Trust Securities IGI Holdings Limited 14,000 245.10 Total/Weighted Avg. Rate 14,000 245.10 JS Global Cap. Indus Motor 1,023 1,165.75 Total/Weighted Avg. Rate 1,023 1,165.75 Trust Securities Jah. Siddiqui & Co. 100,000 33.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 33.00 JS Global Cap. MCB Bank Ltd. 62,503 166.00 Total/Weighted Avg. Rate 62,503 166.00 Darson Sec. Nishat Mills 500 95.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 95.00 Mayari Sec. O.G.D.C. 10,000 93.60 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 93.60 JS Global Cap. Pak Oilfields 11,273 365.00 Total/Weighted Avg. Rate 11,273 365.00 Mayari Sec. Pak. Int. Bulk Terminal 575,000 10.60 Tannu Sec. 1,700,000 13.75 Trust Securities 100,000 13.60 Total/Weighted Avg. Rate 2,375,000 12.98 Fawad Yusuf Sec. Pakistan Oxygen Ltd. 500 156.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 156.00 MRA Sec. Pakistan Stock Exch 35,000 17.22 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 17.22 Azee Sec. Sazgar Engineering 1,000 170.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 170.00 D.J.M. Sec. Telecard Ltd. 500 18.40 Total/Weighted Avg. Rate 500 18.40 Fortune Sec. The Organic Meat Co 288,000 29.50 Total/Weighted Avg. Rate 288,000 29.50 Khadim Ali S. TRG Pakistan Ltd. 500 179.60 Bukhari Sec. Total/Weighted Avg. Rate 500 179.60 Arif Habib Ltd. Worldcall TelecomLtd 6,000,000 2.93 Fawad Yusuf Sec. 25,000 3.27 Darson Sec. 48,500 3.80 MRA Sec. 2,000 3.70 Khadim Ali S. 5,000 3.04 Bukhari Sec. Total/Weighted Avg. Rate 6,080,500 2.94 ===================================================================================== Total Turnover 9,457,157 =====================================================================================

