Golf: Valspar Championship scores

MIAMI: Leading final-round scores on Sunday in the US PGA Tour Valspar Championship in Palm Harbor, Florida (USA unless noted, par-71):

267 - Sam Burns 67-63-69-68

270 - Keegan Bradley 64-66-69-71

271 - Viktor Hovland (NOR) 69-69-68-65, Cameron Tringale 69-67-67-68

272 - Abraham Ancer (MEX) 67-70-66-69

274 - Vaughn Taylor 70-67-69-68, Max Homa 66-68-66-74

275 - Louis Oosthuizen (RSA) 73-67-66-69, Troy Merritt 68-69-68-70, Joaquin Niemann (CHI) 68-68-67-72 276 - Camilo Villegas (COL) 71-68-69-68, Brandt Snedeker 69-69-67-71

277 - Bronson Burgoon 71-68-68-70, Justin Thomas 69-71-67-70, Hank Lebioda 66-69-71-71, Jason Kokrak 67-69-70-71, Bubba Watson 70-67-68-72

278 - Adam Schenk 71-69-71-67, Charley Hoffman 68-66-70-74, Ted Potter 67-73-63-75

279 - Paul Casey (ENG) 68-71-72-68, Alex Noren (SWE) 73-68-70-68, Charl Schwartzel (RSA) 70-65-74-70, Ian Poulter (ENG) 69-71-69-70, Russell Knox (SCO) 69-70-70-70, Corey Conners (CAN) 70-68-70-71, Matthew NeSmith 70-69-69-71, Danny Lee (NZL) 70-67-70-72