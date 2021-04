KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (April 2, 2021).

====================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ====================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ====================================================================================== Azee Sec. Aisha Steel Mills 50,000 24.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 24.00 BMA Capital Arif Habib Corp. Ltd 1,350,000 37.37 Total/Weighted Avg. Rate 1,350,000 37.37 AKD Sec. Attock Ref. 32,300 237.17 Total/Weighted Avg. Rate 32,300 237.17 Growth Sec. Avanceon Limited 500 84.90 Total/Weighted Avg. Rate 500 84.90 M. M. M. A. Khanani Cherat Packaging Ltd 2,500 198.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 198.50 Shaffi Securities Cres.Steel 2,500 67.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 67.00 Arif Latif Securities D.G.Cement 10,000 120.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 120.00 Topline Sec. Fauji Cement 200,000 23.05 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 23.05 Shaffi Securities Glaxo Smith Kline 10,000 157.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 157.00 Intermarket Sec. Gul Ahmed Tex 50,000 47.50 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 47.50 Spectrum Sec. Hascol Petroleum 25,000 11.44 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 11.44 Sakarwala Capital JS Investments Ltd. 18 19.00 Total/Weighted Avg. Rate 18 19.00 B&B Sec. K-Electric Limited 300,000 4.00 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 4.00 M. M. M. A. Khanani Meezan Bank Ltd. 8,500 111.00 Total/Weighted Avg. Rate 8,500 111.00 MRA Sec. Meezan Pakistan-ETF 500 11.10 Total/Weighted Avg. Rate 500 11.10 M. M. M. A. Khanani Millat Trac. 500 1,100.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 1,100.00 Growth Sec. P. S. O. 500 227.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 227.50 M. M. M. A. Khanani Pak Cables 600 123.00 Total/Weighted Avg. Rate 600 123.00 M. M. M. A. Khanani Pak Refinery 150,000 27.80 Shaffi Securities 50,000 27.00 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 27.60 Interactive Securities TRG Pakistan Ltd. 14,000 145.50 Money Line Sec. 500 156.00 Total/Weighted Avg. Rate 14,500 145.86 ====================================================================================== Total Turnover 2,257,918 ======================================================================================

