KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (March 1, 2021).

======================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ======================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ======================================================================================== Sherman Sec. Amreli Steels Ltd. 6,000 44.78 Adam Sec. 36,500 44.55 Total/Weighted Avg. Rate 42,500 44.58 Topline Sec. Biafo Ind. 300 136.00 Total/Weighted Avg. Rate 300 136.00 Growth Sec. BYCO Petroleum 29,500 10.37 Total/Weighted Avg. Rate 29,500 10.37 Adam Sec. D.G.Cement 5,500 135.16 Topline Sec. 100,000 135.20 Total/Weighted Avg. Rate 105,500 135.20 Adam Sec. Engro Corporation 38,500 300.72 Total/Weighted Avg. Rate 38,500 300.72 Adam Sec. Fauji Bin Qasim 37,500 24.11 Total/Weighted Avg. Rate 37,500 24.11 Topline Sec. Fauji Cement 200,000 24.55 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 24.55 Ghani Osman Sec. Ghandhara Nissan Ltd 11,500 124.00 Total/Weighted Avg. Rate 11,500 124.00 AL Habib Cap. Mkt. Habib Bank Ltd. 3,000 127.00 M. M. M. A. Khanani 87,000 121.75 Total/Weighted Avg. Rate 90,000 121.92 JS Global Cap. Hub Power 102,307 85.00 Total/Weighted Avg. Rate 102,307 85.00 Sherman Sec. Int. Industries 6,000 195.03 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 195.03 Adam Sec. Kot Addu Power Co. 91,500 36.98 Total/Weighted Avg. Rate 91,500 36.98 Ismail Iqbal Sec. Lucky Cement 100,000 843.50 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 843.50 Adam Sec. Maple Leaf Cement 500,000 46.34 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 46.34 Topline Sec. MCB Bank Ltd. 550,000 182.12 Total/Weighted Avg. Rate 550,000 182.12 IGI Finex Mughal Iron & Steel 4,000 107.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 107.00 BMA Capital National Bank Pak. 7,157,000 35.20 Adam Sec. 49,500 37.49 Total/Weighted Avg. Rate 7,206,500 35.22 ASDA Sec. Nishat Mills 100,000 124.00 Adam Sec. 16,500 109.79 Total/Weighted Avg. Rate 116,500 121.99 Adam Sec. Nishat (Chunain) 84,500 49.26 Total/Weighted Avg. Rate 84,500 49.26 Adam Sec. O.G.D.C. 122,000 104.05 Total/Weighted Avg. Rate 122,000 104.05 Next Capital P.I.A.C.L (A) 25,000 4.95 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 4.95 BMA Capital Pakistan Petroleum 3,610,300 90.72 Total/Weighted Avg. Rate 3,610,300 90.72 Adam Sec. Searle Company Ltd. 11,500 269.35 Total/Weighted Avg. Rate 11,500 269.35 Adam Sec. Sui Northern Gas 100,500 37.87 Total/Weighted Avg. Rate 100,500 37.87 AL Habib Cap. Mkt. Telecard Ltd. 1,000 7.80 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 7.80 Next Capital United Bank Limited 10,000 128.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 128.00 ======================================================================================== Total Turnover 13,196,907 ========================================================================================

