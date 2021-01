KARACHI: Dividend/Bonus announcements by the companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

=============================================================================================================== YEAR Profit/(Loss) EPS ANNUAL CLOSURE OF ENDED/ DIVIDEND/ After (Rs) GENERAL SHARE HALF YEARLY/ BONUS/ Taxation MEETING TRANSFER COMPANY QUARTERLY RIGHT (Rs. in BOOKS ACCOUNTS million) =============================================================================================================== Colgate-Paloloive 31.12.2020 250% (i) 2,774.087 43.82 13.02.2021 to (Pakistan) Limited Half Year 19.02.2021 Fauji Fertilizer Company 31.12.2020 34% (F) 20,819.459 16.36 18.03.20 12.03.2021 To Ltd (Unconsolidated) Year End 2110.00.a.m. 18.03.2021 AGM Fauji Fertilizer Company 31.12.2020 - 29.750.806 23.38 - - Limited (Consolidated) Year End Pakistan Cables Ltd 31.12.2020 - 80.298 2.28 - - Half Year Archroma Pakistan Ltd 31.12.2020 - 479.710 14.06 - - 1stQuarter Mirpurkhas Sugar 31.12.2020 - 68.176 5.05 - - Mills Limited 1stQuarter Nimir Resins Limited 31.12.2020 - 122.259 0.43 - - Half Year Shakarganj Limited 31.12.2020 - (278.155) (2.23) - - 1stQuarter Sanghar Sugar Mills 31.12.2020 - (32.599) (2.73) - - Limited 1stQuarter Faran Sugar Mills Ltd 30.09.2020 Nil (171.317) (6.85) 24.02.2021 18.02.2021 to Year End 02.00.p.m. 24.02.2021 AGM Siemens (Pakistan) 31.12.2020 - (189.100) (22.93) - - Engineering Co.Ltd. 1stQuarter Shahtaj Sugar Mills Ltd 31.12.2020 - 17.796 1.48 - - 1stQuarter ICI Pakistan Limited 31.12.2020 200% (i) 2,434.506 28.34 - 17.02.2021 to (Unconsolidated) Half Year 23.02.2021 ICI Pakistan Limited 31.12.2020 - 2,607.862 28.24 - - (Consolidated) Half Year ===============================================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021