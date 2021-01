KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

================================================================================================== Date T+2 Dividend/ Name of Company Book Closure of last date Bonus/Right From To AGM cum price Percentage ================================================================================================== (SNBL TFC2) Soneri Bank 25.12.2020 08.01.2021 - - - Al Shaheer Corp. 01.01.2021 07.01.2021 - 30.12.2020 50 (R) Asia Insurance 01.01.2021 09.01.2021 09.01.2021(u) - - (EPCLSE) Engro Polymer & Chemicals 05.01.2021 11.01.2021 - - - Shell Pakistan 04.01.2021 11.01.2021 - 04.01.2021 100 (R) Siemens (Pak) Engineering 04.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 31.12.2020 100 (F) Avanceon Ltd. 05.01.2021 12.01.2021 12.01.2021(u) - - Mian Textile 05.01.2121 12.01.2021 - - - Ghani Glass 05.02.2021 12.02.2021 - 03.02.2021 65 (I) Siemens (Pak) Engineering 06.01.2021 14.01.2021 - - - Shell Pakistan 06.01.2021 13.01.2021 - - - Gillette Pakistan 05.01.2021 11.01.2021 - 01.01.2021 66 (R) (AGSILSC) Agha Steel Industries 05.01.2021 08.01.2021 - - - (JSTFC11) Jahangir Siddiqui 11.01.2021 18.01.2021 - - - (BYEOSE) Byco 12.01.2021 18.01.2021 - - - Petroleum Pakistan Clover Pakistan 13.01.2021 20.01.2021 20.01.2021 - - Pakistan Telecommunication 13.01.2021 20.01.2021 20.01.2021(u) - - Loards Ltd. 14.01.2021 20.01.2021 - 12.01.2021 66.11 (R) Habib Sugar Mills 14.01.2020 27.01.2021 27.01.2021 12.01.2021 55 (F) Sindh Abadgar's Sugar Mills 15.01.2021 22.01.2021 22.01.2021 - Nil Baba Farid Sugar Mills 16.01.2021 23.01.2021 23.01.2021 - Nil Ghani Global Glass 18.01.2021 25.01.2021 - 14.01.2021 140 (R) Ghani Glass 18.01.2021 25.01.2021 - 14.01.2021 55 (R) Thal Industries 19.01.2021 26.01.2021 26.01.2021 15.01.2021 30 (F) Ibrahim Fibres 20.01.2021 27.01.2021 27.01.2021(u) - - Dewan Sugar Mills 20.01.2021 27.01.2021 27.01.2021 - Nil Imperial Ltd. 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil Mirpurkhas Sugar Mills 21.01.2021 27.01.2021 27.01.2021 - Nil Jauharabad Sugar Mills 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 19.01.2021 10 (F) Al-Noor Sugar Mills 21.01.2021 30.01.2021 28.01.2021 19.01.2021 30 (F) Al-Abbas Sugar Mills 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 19.01.2021 100 (F) Shahtaj Sugar Mills 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil Husein Sugar Mills 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil Khairpur Sugar Mills 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil JDW Sugar Mills 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil Shakarganj Ltd. 21.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil Sanghar Sugar Mills 22.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 - Nil Noon Sugar Mills 22.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 20.01.2021 35 (F) Faisal Spinning Mills 23.01.2021 30.01.2021 30.01.2021(u) - - DS Industries 25.01.2021 31.01.2021 30.01.2021(u) - - Ghani Global Holding 26.01.2021 01.01.2021 - 22.01.2021 10 (I) (B) AKD Capital 26.01.2021 01.02.2021 01.02.2021(u) - - (KELSC-5) K-Electric 27.01.2021 03.02.2021 - - - ==================================================================================================

(I) Interim Dividend

(F) Final Dividend

(B) Bonus

(*) Date revised

(E) Election of Directors of Company

(u) Extra ordinary general meeting

