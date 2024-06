Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (June 13, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 M.T Disc Crude Pakistan National Sargodha Oil Shipping Corp. 11-06-2024 OP-3 PS Load High Gac Pakistan 12-06-2024 Falcon Sulpher (Pvt) Ltd Furnace Oil B-1 Ginga Disc Alpine Marine 12-06-2024 Hawk Chemical Services B-2/B-3 Chem Load Trans Fast 12-06-2024 Star Ethanol Logistic B-6/B-7 Xin Disc Load CoscoShiping Line Pak Fu Zhou Container Pvt Ltd 12-06-2024 B-13/B-14 Sheng Load Gear Bulk 09-06-2024 He Hai Clinkers Shipping B-15/B-14 SarochaNaree Disc Rock WMA Shipcare 10-06-2024 Phosphate Services NMB-1 Habibi Load N.S Shipping 13-05-2024 Rice Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Chang Disc General Pakistan National Sheng Cargo Shipping Corp 12-06-2024 B-24 SarochaNaree Disc Rock WMA Shipcare 10-06-2024 Phosphate Services B-26/B-27 Xin Disc Load Cosco Shipping 11-06-2024 Fu Zhou Container Line Pakistan B-28/B-29 Clemens Disc Load Ocean Network 12-06-2024 Schulte Container Express B-29/B-30 Xin Lian Disc Load Pak Shaheen 12-06-2024 Chang Container (Pvt) Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2/1 X-Press Disc Load X-Press Feeders 11-06-2024 Antlia Container Shipping agency Saptl-4 API Disc Load United Marine 12-06-2024 Bhum Container Agencies Pvt Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Clemens 13-06-2024 Disc. Load Ocean Network Schulte Container Express ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Cosco 13-06-2024 D/L Container CoscoShiping Line America Pak Pvt Ltd Hyundai 13-06-2024 D/L Container United Marine Oakland Agencies Pvt Ltd Navios 14-06-2024 D/L Container Oceansea Bahamas Shipping Pvt Ltd. Source 14-06-2024 D/L Container Hapag-Lloyd Blessing Pakistan GFS Giselle 14-06-2024 D/L Container Eastwind Shipping Company Zhong Gu 14-06-2024 D/L Container United Marine Nan Ning Agencies Pvt Ltd Sea 14-06-2024 D/52260 Rock WMA Shipcare Affluence Phosphate Services Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Constantinos 13-06-2024 Tanker - Lotus A 13-06-2024 Container Ship - =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2024