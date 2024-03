Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (March 14, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Hafnia Disc Jp-1 Trans 14-03-2024 Shanghai maritime OP-3 Mindoro Load Alpine Marine 13-03-2024 Star Napththa Service B-5 Dolce Vita Disc North Star 07-03-2024 Wheat International B-6 B-7 Xin Quan Disc Load Cosco Shipping 13-03-2024 Zhou Container Line Pak B-10 B-11 Seapower II Disc Bulk Shipping 09-03-2024 Wheat Agencies B-11/B-12 Sukhoor Disc Wheat North Star 13-03-2024 Alkhaleej II in Bulk International B-13/B-14 Yangze 8 Disc Ocean 10-03-2024 Wheat Service B-14/B-15 Alora Disc Wheat Ocean 05-02-2024 in Bulk Services B-16/B-17 Pu Lan Hai Disc Ledend Shipping & General Logistics 12-03-2024 Cargo ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-18 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-25 African Disc Seatrade 02-03-2024 Owl Lentils Shipping B-27-B/26 SpilKartni Disc Load Oocl Pakistan 13-03-2024 Container Pvt Ltd B-29-B/28 Msc Disc Load Msc Agency 13-03-2024 Spring III Container Pakistan ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2 Gfs Giselle Disc Load Eastwind Shippi 13-03-2024 Container Company Saptl-3 X-Press Disc Load X-Press Feeder 13-03-2024 Odyssey Container Shipping Saptl-4 Green Ace D/L International Shipping Container and ports 13-03-2024 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Yangze8 14-03-2024 Disc. Wheat Ocean Service ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Bow Cedar 13-03-2024 D/3000 Chemical Alpine Marine Services Kota Loceng 14-03-2024 D/L Container Pacific Delta Shipping Olympia 14-03-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Pak San Francisco 14-03-2024 D/L Container Ocean Network Bridge Express Pak KmtcDehli 14-03-2024 D/L Container United Marine Agencies Contship Uno 14-03-2024 D/L Container Oceansea Shipping Pvt Ltd Adonnis 14-03-2024 D/10100 Iron Ore Universal Shipping Pvt Ltd Eastern 15-03-2024 D/35297 Legend Shipping Camellia General Cargo and Logistics Manta Asli 14-03-2024 L/53790 Clinkers Evergreen Shipping and Logistics Seamax 15-03-2024 D/L Container Cosco Shipping Westport Line Pak OnurG.A 15-03-2024 D/L Container Eastwind Shipping Company Sounion Trader 15-03-2024 D/L Container Hapag-Lloyd Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= CmaCgm Nabucco 14-03-2024 Container Ship - X-Press Pisces 14-03-2024 Container Ship - Chemtrans Ionian 14-03-2024 Tanker - Aikaterini 14-03-2024 Talc Powder - Bow Cedar 14-03-2024 Tanker - =============================================================================

