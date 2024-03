Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (February 29, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Alpine Marine 25-02-2024 Bolan Mogas Services OP-2 Sea Disc Alpine Marine 28-02-2024 Ambition Chemical Services OP-3 Rigel Load East Wind 28-02-2024 Molasses Shipping Co. B-1 HicriKann Load East Wind 28-02-2024 Ethanol Shipping Co. B-2 Devashree Disc Alpine Marine 28-02-2024 Chemical Services B-4 Berden Disc Ocean 23-02-2024 Wheat Services B-5 Great Disc Wheat North Star 19-02-2024 Spring in Bulk International B-6/B-7 Wan Hai Disc Load Rahmat Shipping 29-02-2024 627 Container Pvt. Ltd B-8/B-9 GSL Disc Load Ocean Sea Shipping Elizabeth Container Pvt Ltd 28-02-2024 B-10/B-11 Vela Star Disc Alpine Marine 15-02-2024 Wheat Services B-12/B-11 Morning Disc Wheat Ocean 28-02-2024 in Bulk Services B-13/B-14 Xin Hai Disc North Star 23-02-2024 Tong 8 Wheat international B-14/B-15 Ince Ege Disc Disc 29-02-2024 Wheat General Cargo B-16/B-17 Xin Hai Disc LegndShipping & Tong 28 General Logistics 28-02-2024 Cargo Nmb-1 Rehmani 3 Load Rice Al Faizan 19-02-2024 International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-18 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-24/B-25 Ksl Load Ocean 23-02-2024 Qingyang Clinkers Service B-29/B-28 Wan Hai D/L Rahmat Shipping 27-02-2024 627 Container Pvt Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3/2 Niledutuch Disc Load Hapag Lloyd 29-02-2024 Lion Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T. Bolan 29-02-2024 Disc. Mogas Alpine Marine Services ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Nh Erle 29-02-2024 D/35000 Alpine Marine Mogas Services Ts Dalian 29-02-2024 D/L Container Sharaf Shipping XT Dolphin 01-03-2024 L/25000 East Wind Molasses Shipping Company Tina I 01-03-2024 D/L Container Gac Pakistan Pvt. Ltd Clemens 01-03-2024 D/L Container Ocean Network Schulte Express Pakistan Pakistan MSC Spring III 01-03-2024 D/L Container MSC Agency KMTC Manila 01-03-2024 D/L Container United Marine Agency Pu Lan Hai 01-03-2024 D/54868 General Legend Shipping Cargo & Logistic ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Olympia 29-02-2024 Container Ship - Banglar Agradoot 29-02-2024 Tanker - Yi Hui Xin Hai 29-02-2024 General Cargo - M.T Shalamar 29-02-2024 Tanker - Borkum 29-02-2024 Multi Purpose - Eagle 29-02-2024 Wheat - Navios Lapis 29-02-2024 Container Ship - Hyundai Jakarta 29-02-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Blue Cecil Corn X-press Feb. 28, 2024 Feeder MW-2 Fast Cement Globel Feb. 27, 2024 Marine MW-4 Sunny Bay Coal Ocean Feb. 24, 2024 World ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Xin Hai Coal East Wind Feb. 28, 2024 Tong 29 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak Feb. 26,2024 Nyassa ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Chemtrans Mogas Transmarine Feb. 28, 2024 Baltic ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Stefanost Wheat Alpine Feb. 25, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Dravin LPG M Feb. 24,2024 International ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chemrad Aqua Chemicals Alpine Feb. 28, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Marathapolis Containers G.A.C Feb.29, 2024 MSC London Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Chemrad Aqua Chemicals Alpine Feb.29, 2024 Sunny Bay Coal Ocean World -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Al-Fuwairit LNG GSA Feb. 29, 2024 African Baza Coal ONE -do- Maritime Gisela Palm oil Alpine -do- Ster Sino Palm oil Alpine Waiting for Berths Al-Diaba-II LPG Transmarine - Aasia Liberty Palm oil Alpine - Fame Soyabean Ocean - seeds Services Ice Fighter Condensate Alpine - Medi Chiba Canola seeds Alpine - Bitumen Kosei Bitumen Transmarine Cetus Wheat Alpine - Evriali Wheat Unicorn - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Clements Schulte Containers Feb. 29, 2024 APL Qindao Containers -do- Addison Containers Mar. 01, 2024 =============================================================================

