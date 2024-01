Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (January 25, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Bolan Disc Jp-1 Gac Pakistan 24-01-2024 Pvt Ltd OP-2 Sham Disc Alpine Marine 23-01-2024 Rock Services OP-3 Sea Load Trans Maritime 22-01-2024 Dragon Molasses Pvt. Ltd B-1 Southern Disc Alpine Marine 22-01-2024 Robin Chemical Services B-1 Bow Neon Disc Gac Pakistan 25-01-2024 Chemical Pvt Ltd B-3/B-2 Virono Load Crystal Sea 25-01-2024 Pride Clinkers Service B-4 Clipper Disc WmaShipcare Triumph DAP Service Pvt Ltd 23-01-2024 B-5 Manta Disc Wheat North Star 22-01-2024 Hacer in Bulk International B-6/B-7 Safeen Dis/Load Diamond Shipping Prime Container Services 24-01-2024 B-8/B-9 Gsl Dis/Load Ocean Sea 23-01-2024 Elizabeth Container Shipping B-10/B-11 Sentosa 66 Disc Wheat Alpine Marine 23-01-2024 Services B-12/B-11 Beks Sky Disc Wheat Eastwind 21-01-2024 Shipping Co B-13/B-14 Desert Load Crystal Sea 21-01-2024 Honour Clinkers Services B-14/B-15 Christinab Disc Wheat North Star 22-01-2024 in Bulk International B-16-B-17 Nikolaos S Disc Wheat Alpine Marine 14-01-2024 Services Nmb-1 Al Sabri Load Cows Al Faizan 15-01-2024 International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-19 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-26/B-27 Ever Disc Green Pak 24-01-2024 Uranus Container Shipping Pvt Ltd B-28/B-29 Xin Quan Disc Load Cosco Shipping 25-01-2024 Zhou Container Lines ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2/ Cypress Disc Load CmaCgm 24-01-2024 Sapt-1 Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Safeen 25-01-2024 Dis/Load Diamond Shipping Prime Container Services Ever Uranus 25-01-2024 Disc Container Green Pak Shipping Pvt Ltd Cypress 25-01-2024 Disc Load CmaCgm Pakistan Container Desert 25-01-2024 Load Clinkers Crystal Sea Honour Services ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.t. Lahore 25-01-2024 D/72000 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp Furano 25-01-2024 D/3803 Gac Pakistan Galxy Base Oil Pvt. Ltd ApiBhum 25-01-2024 D/L Container United Marine Agency Clemens 25-01-2024 D/L Container Ocean Network Schule Express Pakistan Xin Hai 25-01-2024 D/49830 Urea Pakistan National Tong 27 Shipping Corp Mu Dan Song 25-01-2024 D/3197 Cosco Shipping General Cargo Line Dae Won 26-01-2024 D/1500 East Wind Shipping Chemical Company Cielo Di 26-01-2024 D/50000 Mogas Alpine Marine Rotterdom Services Cscl Neptune 26-01-2024 D/L Container OOCL Pakistan Express 26-01-2024 D/L Container Hapag Lloyd Argentina Pakistan X-Press 26-01-2024 D/L Container X-Press Feeders Carina Shipping Agency Tsingtao 26-01-2024 D/L Container Hapag Lloyd Express Pakistan Lavender 26-01-2024 D/54427 Dap WMA Shipcare Services ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Densa Puma 25-01-2024 Fertilizer - MscAdu V 25-01-2024 Container Ship - Da Zi Yun 25-01-2024 General Cargo - Southern Robin 25-01-2024 General Cargo - Xin Beijing 25-01-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Charade Steel coil Universal Jan. 24, 2024 Shipp MW-2 Mookda Corn Alpine Jan. 24, 2024 Naree ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sea Runner Mogas Alpine Jan. 24, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Lusail LNG GSA Jan. 24, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Limra LPG M Jan. 23, 2024 International ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Marangas Asclepius LNG GSA Jan. 25, 2024 Ivs Windsor Coal Ocean World -do- Maersk Cabo Verde Container GAC -do- Clemens Schulte Container Ocean Network -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Limra LPG M. International Jan. 25, 2024 Charade Steel coil Universal Shipp. -do- Sea Runner Mogas Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Adu-V Container MSC PAK Jan. 25, 2024 Nord Anthem Coal Ocean Service -do- Sea Elegant Chemicals Alpine -do- Taho Australia Rape Seed Ocean Service Waiting for berths Encore Rice East Wind -do- Theodora Rice Asia Marine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Cosco America Container OOCL PAK Jan. 25, 2024 APL California Container GAC Jan. 26, 2024 Maersk Atlanta Container GAC -do- =============================================================================

