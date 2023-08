Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (August 24, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 M.T Disc Crude Pakistan national Shalamar Oil Shipping Corp. 22-08-2023 B-1 Jipro Load East Wind 23-08-2023 Neftis Ethanol Shipping Co. B-2 Loyal - East Wind 20-08-2023 Shipping Co B-9/B-8 Independent Disc Load Riazeda 22-08-2023 Spirit Container Pvt. Ltd B-10/B-11 Hai Yang Disc Legend Shipping Zhi Hua General & Logistic 20-08-2023 Cargo B-11/B-12 Elim Load Crystal Sea Services Challenge Clinkers Pvt. Ltd 21-08-2023 B-13/B-14 Lila Disc Ocean Services 16-08-2023 Chennai Petcoke Pvt. Ltd B-14/B-15 Bedford Load Ocean Services 06-08-2023 Castle Cement Pvt. Ltd B-16/B-17 MS Freesia - Alpine Marine 15-08-2023 Serives ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Honor Win Load Sinotrans Logis 23-08-2023 Package Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3 Ts Ningbo Disc Load Sharaf Shipping 23-08-2023 Container Agency ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ts Ningbo 24-08-2023 Disc Load Sharaf Shipping Container Agency Independent 24-08-2023 Disc Load Riazeda Pvt. Ltd Spirit Container Elim 24-08-2023 Load Clinkers Crystal Sea Challenge Services Pvt. Ltd Lila Chennai 24-08-2023 Disc. Petcoke Ocean Services Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Fairchem Thresher 24-08-2023 L/18000 Ethanol Ocean 24-08-2023 L/2000 Base Oil Trans Maritime Chemist Pvt. Ltd Horae 24-08-2023 D/64500 Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Northern 24-08-2023 D/L Container Hpag Lloyd Discovery Pakistan Tsingtao 24-08-2023 D/L Container Hpag Lloyd Express Pakistan Vancouver 24-08-2023 D/L Container OOCL Pakistan Pvt. Ltd Xin Pu Dong 24-08-2023 D/L Container Cosco Shipping Line Pakistan Victoria T 24-08-2023 L/40000 Cement Ocean Services Pvt. Ltd Truong Minh 24-08-2023 L/53700 Clinkers Sirius Logistic Fortune Pakistan Ever Ulysses 26-08-2023 D/L Container Green Pak Shipping Pvt. Ltd Jizhe 3 25-08-2023 D/L Container Pak Shaheen Pvt. Ltd Ssl 26-08-2023 D/L Container Ocean Sea Brahmaputra Shipping Pvt. Ltd Navios 26-08-2023 D/L Container Ocean Sea Jasmine Shipping Pvt. Ltd Wo Long 26-08-2023 D/1715 General Cosco Shipping Song Cargo Line Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ttc Shakti 24-08-2023 Tanker - Msc Santa Maria 24-08-2023 Container Ship - Xin Hong Kong 24-08-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Jigjiga Cement Gear Bulk August 23, 2023 Shipping ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Santa Container MSC PAK August 23, 2023 Maria ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Cosco Container OOCL PAK August 24, 2023 America ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Maran-gas LNG GSA August 23, 2023 Asclepius ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Ullswater LPG M. Inter- Aug 21, 2023 national ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Tianping Container MSC PAK August 24, 2023 UACC Manama Soya bean Sea Trade -do- oil Kaisa-I LPG M. International -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Ullswater LPG M. International August 24, 2023 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= No 2 Ocean Pioneer Palm oil Alpine August24, 2023 Central Park Chemical East Wind -do- Theresa Schulte Chemicals Alpine Waiting for berth New Liberty Corn East wind -do- Calypso Gas LPG Universal Shipping -do- FSM LPG Universal Shipping -do- G Silver Chemicals Alpine -do- Hajj Mohammad Cement Crystal Shipping -do- Sea Bulk Canola Seeds Alpine -do- Big Breezy Container Riyadh August 25, 2023 APL California Container GAC -do- =============================================================================

