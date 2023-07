KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

====================================================================================================== Dividend C-2 Start AGM/ Name of Company Book Closure Bonus/ Date EOGM From To Right x-Price ====================================================================================================== AEL Textiles Ltd. # 12-Jul-23 18-Jul-23 18-Jul-23 AGP LIMITED # 12-Jul-23 19-Jul-23 19-Jul-23 Security Investment Bank Limited # 13-Jul-23 19-Jul-23 19-Jul-23 Shield Corporation Limited # 13-Jul-23 20-Jul-23 20-Jul-23 Feroze1888 Mills Limited # 14-Jul-23 20-Jul-23 20-Jul-23 Sapphire Fibres Limited # 14-Jul-23 20-Jul-23 20-Jul-23 Murree Brewery Company Ltd # 18-Jul-23 24-Jul-23 24-Jul-23 Ghani Chemical Industries Limited # 18-Jul-23 24-Jul-23 24-Jul-23 Hinopak Motors Ltd. 18-Jul-23 25-Jul-23 NIL 25-Jul-23 National Bank of Pakistan # 18-Jul-23 25-Jul-23 25-Jul-23 Siemens (Pakistan) Engineering # 19-Jul-23 25-Jul-23 25-Jul-23 The Searle Company Limited # 20-Jul-23 26-Jul-23 26-Jul-23 TPL Properties Limited # 20-Jul-23 26-Jul-23 26-Jul-23 (UBLTFC5) United Bank Limited 21-Jul-23 28-Jul-23 Exide Pakistan Ltd. 24-Jul-23 29-Jul-23 100% (F) 20-Jul-23 29-Jul-23 (BIPLSC) BankIslami Pakistan Limited 28-Jul-23 29-Jul-23 Invest Capital Investment Bank Ltd. # 24-Jul-23 31-Jul-23 31-Jul-23 MetaTech Trading Limited # 24-Jul-23 31-Jul-23 31-Jul-23 Sui Northern Gas Pipelines Ltd. 26-Jul-23 1-Aug-23 15% (F) 24-Jul-23 1-Aug-23 Service Industries Limited # 26-Jul-23 3-Aug-23 3-Aug-23 Chenab Limited 17-Jul-23 The Organic Meat Company Limited 10% Bonus ======================================================================================================

Indications:

Extra Ordinary General Meeting #

